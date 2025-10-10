Trong tập phát sóng ngày 9/10 của chương trình Shin Dong Yup’s coffee order trên kênh tvN STORY, dàn diễn viên nổi tiếng của sitcom Bệnh viện phụ sản Soonpoong gồm Park Young Kyu, Lee Tae Ran, Lee Chang Hoon, Kim Sung Eun (vai Midal) và Kim Sung Min (vai Uichan) đã cùng xuất hiện, ôn lại những năm tháng huy hoàng của truyền hình Hàn Quốc cuối thập niên 1990.

Tại đây, MC Shin Dong Yup bất ngờ nhắc lại thời điểm Lee Chang Hoon “gây sốt” với khán giả và từng vướng tin đồn tình cảm với Song Hye Kyo. Anh hỏi thẳng: “Ngày đó anh nổi tiếng lắm, lại còn có tin đồn với Song Hye Kyo nữa phải không?”.

Tin đồn bắt đầu từ màn kết đôi trong sitcom Bệnh viện phụ sản Soonpoong.

Nam diễn viên cười đáp: “Hồi đó tôi ghét tin đồn đó lắm, đến mức từng cãi nhau với phóng viên. Vừa cưới xong, bạn bè của vợ còn hỏi ‘Anh thật sự từng hẹn hò Song Hye Kyo à?’. Tôi phải thề thốt đủ kiểu. Nhưng chắc do bộ phim quá nổi, nên người ta mới thêu dệt như vậy”.

Lee Chang Hoon và Song Hye Kyo từng hợp tác trong Bệnh viện phụ sản Soonpoong phát sóng năm 1998 trên SBS. Trong phim, Chang Hoon vào vai bạn trai, sau trở thành chồng nhân vật do Song Hye Kyo đóng. Câu chuyện tình trên màn ảnh khiến nhiều người tin rằng họ “phim giả tình thật”.

Anh từng đính chính trong show Hwashin (SBS, 2013), cho biết thời điểm đó anh hơn 30 tuổi, còn Song Hye Kyo mới là học sinh cấp ba, nhưng vẫn bị đồn hẹn hò.

“Stylist của tôi cũng là stylist của Hye Kyo. Vậy mà người ta thêu dệt đủ chuyện. Tôi khi ấy chịu áp lực lớn, nhưng giờ nhìn lại, thấy đó cũng là kỷ niệm đáng nhớ”, anh nói.

Lee Chang Hoon kể thêm, chỉ cần hành động nhỏ cũng dễ thành scandal khi phim được yêu thích. Anh từng tặng kimbap cho cả Song Hye Kyo và bạn diễn Heo Young Ran, nhưng truyền thông chỉ nhắc tên Hye Kyo. Với anh, cô luôn như “em gái đáng yêu”.

“Có lần Hye Kyo khóc vì chia tay bạn trai. Tôi chỉ an ủi, thế mà người ta lại nói tôi khiến cô ấy khóc”, anh chia sẻ.

Lee Chang-hoon cho biết, sau hơn 10 năm, mỗi khi ai nhắc lại chuyện cũ, anh chỉ cười: “Giờ Hye Kyo là ngôi sao toàn cầu rồi, cứ coi như vậy đi cho vui”.

Ngay cả vợ anh cũng từng hỏi thẳng về tin đồn này. Anh chỉ đáp ngắn gọn rằng không có gì cả, mọi chuyện bắt nguồn từ sự nổi tiếng của bộ phim.

Bức ảnh hiếm của Lee Chang Hoo và Song Hye Kyo.

Trong chương trình, nam diễn viên còn mang theo bức ảnh duy nhất chụp cùng Song Hye Kyo. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thân thiết khiến MC Shin Dong Yup đùa: “Nhìn là thấy yêu nhau rồi,” khiến trường quay bật cười.

Lee Chang Hoon kết hôn năm 2008 với người vợ kém anh 16 tuổi, hiện họ có một con gái.