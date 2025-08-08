Theo đó, từ ngày 30/7 đến 5/8/2025, nhận lời mời chính thức từ Bệnh viện IVF Jinxin Xinan – một trong những trung tâm hỗ trợ sinh sản lớn nhất tại Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), Tiến sĩ - Bác sĩ Hồ Ngọc Anh Vũ – Trưởng Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức (IVF Mỹ Đức) và Thạc sĩ Phạm Hoàng Huy – chuyên viên phôi học tại Đơn vị Hỗ trợ sinh sản Mỹ Đức Phú Nhuận (IVF Mỹ Đức Phú Nhuận), đã có chuyến công tác đặc biệt nhằm chuyển giao công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm không kích thích buồng trứng (IVM kiểu Mỹ Đức).

TS.BS. Hồ Ngọc Anh Vũ – Trưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Mỹ Đức – là một trong những chuyên gia trực tiếp tham gia phát triển và chuẩn hóa phác đồ IVM cải tiến của bệnh viện Mỹ Đức. Bác sĩ Anh Vũ đồng thời cũng là thành viên nhóm nghiên cứu đã công bố công trình khoa học so sánh các phác đồ chuẩn bị nội mạc tử cung trên tạp chí y khoa danh tiếng hàng đầu thế giới The Lancet vào tháng 6/2024 – một nghiên cứu được cộng đồng chuyên môn quốc tế đánh giá cao.

Tiến sĩ - Bác sĩ Hồ Ngọc Anh Vũ (giữa) đang hướng dẫn cách kiểm tra lại thông tin y khoa của bệnh nhân Trung Quốc trước khi thực hiện ca chọc hút trứng đầu tiên.

Sự ưu việt và hiệu quả của phác đồ điều trị thụ tinh trong ống nghiệm không kích thích buồng trứng, cùng kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Mỹ Đức là những yếu tố giúp Tập đoàn IVF hàng đầu Trung Quốc - Jinxin Fertility tin tưởng lựa chọn hợp tác chuyển giao công nghệ từ Việt Nam.

Đồng thời, việc một quốc gia có công nghệ IVF phát triển mạnh và quy mô lớn nhất thế giới như Trung Quốc (ước tính hơn 1 triệu ca IVF mỗi năm, tương đương 1/3 toàn cầu) lựa chọn công nghệ từ Việt Nam để học tập là một tín hiệu tích cực khẳng định chất lượng và giá trị thực tiễn của kỹ thuật IVM kiểu Mỹ Đức. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt đưa Việt Nam thành quốc gia đi đầu một kỹ thuật quan trọng trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản trên thế giới.

Trong suốt một tuần làm việc tại Thành Đô, các chuyên gia Việt Nam đã thực hiện nhiều nội dung chuyển giao quan trọng gồm: Hướng dẫn lý thuyết và thực hành cho đội ngũ bác sĩ và chuyên viên phôi học tại Bệnh viện IVF Jinxin Xinan; trực tiếp tham gia điều trị cho những bệnh nhân đầu tiên bằng kỹ thuật IVM kiểu Mỹ Đức tại Trung Quốc.

Thạc sĩ-Chuyên viên phôi học Phạm Hoàng Huy (ngồi giữa) trao đổi chuyên môn về quy trình IVM Mỹ Đức cho các đồng nghiệp Trung Quốc trước khi bắt đầu thực hiện những ca đầu tiên.

TS. BS. Hồ Ngọc Anh Vũ và ThS. Phạm Hoàng Huy kỳ vọng rằng, những em bé đầu tiên ra đời tại Trung Quốc từ kỹ thuật IVM kiểu Mỹ Đức sẽ là minh chứng rõ ràng cho tính ưu việt, an toàn và nhân văn mà công nghệ này mang lại cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Các đồng nghiệp Trung Quốc cũng sẽ từng bước làm chủ và phát triển kỹ thuật này tại Trung Quốc.

Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm không kích buồng trứng tại IVF Mỹ Đức hay gọi tắt là IVM kiểu Mỹ Đức được xem là một cuộc cách mạng trong điều trị hiếm muộn.

Nếu trước đây, kỹ thuật IVF cổ điển cần tiêm nhiều hormone để kích thích buồng trứng, khiến cho quá trình điều trị của bệnh nhân có nguy cơ biến chứng nhiều, chi phí điều trị khá cao, phức tạp, thì với kỹ thuật IVM kiểu Mỹ Đức, bệnh nhân được hưởng những cải thiện như: Hoàn toàn không cần tiêm thuốc kích thích buồng trứng; hạn chế được các biến chứng của thuốc kích thích buồng trứng, đặc biệt biến chứng quá kích buồng trứng.

Kỹ thuật này bảo đảm an toàn, tiết kiệm thời gian và chi phí điều trị cũng giảm đi đáng kể khi giảm chi phí thuốc, số lần tiêm thuốc, số lần tái khám siêu âm, xét nghiệm nội tiết.

Phương pháp này đặc biệt phù hợp với các bệnh nhân có nguy cơ cao bị quá kích buồng trứng, có bệnh lý đặc thù hoặc các phụ nữ muốn một kỹ thuật điều trị thân thiện, không sử dụng hormone.





Kỹ thuật IVM cổ điển được thực hiện ở Việt Nam từ năm 2006 và nhanh chóng đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong kỹ thuật này. Đến năm 2016, đã có 610 trẻ ra đời tại Việt Nam nhờ phương pháp IVM.

Cũng trong năm này, Bệnh viện Mỹ Đức đã đánh dấu bước ngoặt phát triển của kỹ thuật này khi nghiên cứu thực hiện thành công phác đồ IVM cải tiến kiểu Mỹ Đức với quy trình nuôi cấy 2 bước mới, tạo kết quả vượt trội so với các phác đồ IVM trước đó.

