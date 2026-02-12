Chuyên gia thẩm mỹ cảnh báo: Tết thức khuya, ăn thả ga khiến "mụn nổi ồ ạt", có 4 cách cứu nguy

Theo điều dưỡng thẩm mỹ giàu kinh nghiệm Đài Loan (Trung Quốc) Quách Trinh Quân, cái gọi là “mụn bùng phát dịp Tết” không phải chuyện ngẫu nhiên. Đây là kết quả của nhiều áp lực sinh lý cùng lúc. Nếu nhận diện đúng nguyên nhân và xử lý kịp thời, làn da vẫn có thể “qua Tết bình an”.

Vì sao Tết dễ nổi mụn hơn bình thường?

Nhiều người nghĩ nghỉ lễ thì giảm stress, da phải đẹp hơn mới đúng. Nhưng thực tế, có ít nhất 3 “thủ phạm ngầm” thường phối hợp với nhau khiến da xuống cấp.

Thứ nhất là thực phẩm có chỉ số đường huyết cao. Bánh chưng, bánh tét, mứt, kẹo, nước ngọt… đều thuộc nhóm High GI, làm đường huyết tăng nhanh. Điều này kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh, da tiết nhiều dầu hơn, lỗ chân lông dễ bít tắc và tạo điều kiện cho mụn viêm hình thành.

Thứ hai là hormone căng thẳng cortisol tăng cao do thức khuya và sinh hoạt đảo lộn. Dù là “vui Tết”, việc ngủ muộn, giao tiếp dày đặc, ăn uống thất thường vẫn khiến cơ thể mệt mỏi. Cortisol tăng không chỉ làm da đổ dầu nhiều hơn mà còn làm suy yếu hàng rào bảo vệ da, khiến vi khuẩn dễ tấn công và mụn bùng phát mạnh hơn.

Thứ ba là sự thay đổi nhiệt độ liên tục. Ngoài trời lạnh, trong nhà bật điều hòa hoặc máy sưởi khiến da liên tục chuyển từ khô nẻ sang bí nóng, đổ mồ hôi. Nếu lúc này lại dùng sản phẩm dưỡng ẩm quá nặng hoặc không phù hợp, hàng rào bảo vệ da có thể tổn thương nghiêm trọng.

4 bước “giảm thiểu thiệt hại” khi da đã nổi mụn

Khi xuất hiện mụn ẩn, mụn viêm đỏ hoặc sưng đau, chuyên gia khuyên nên áp dụng nguyên tắc “chăm sóc tối giản” thay vì thêm nhiều sản phẩm.

Bước đầu tiên là làm sạch vừa đủ. Chỉ nên dùng nước ấm hoặc sữa rửa mặt dịu nhẹ. Tránh tẩy da chết dạng hạt, máy rửa mặt hay làm sạch quá mức, vì việc này có thể làm mất lớp dầu bảo vệ tự nhiên và khiến da yếu hơn.

Bước thứ hai là tối giản chu trình dưỡng da. Khi da đang tổn thương, nên tạm ngưng các sản phẩm chứa acid, hoạt chất làm trắng hoặc nồng độ cao. Chỉ giữ lại kem dưỡng ẩm có thành phần đơn giản, an toàn để da có thời gian tự phục hồi.

Bước thứ ba là dùng thuốc đúng cách. Nếu được bác sĩ kê thuốc chứa benzoyl peroxide (BPO) hoặc các thuốc trị mụn khác, cần chấm đúng vùng mụn, không bôi lan rộng. Đồng thời chú ý bảo quản và hạn sử dụng.

Bước thứ tư là đi khám khi cần. Nếu xuất hiện mụn nang cứng, đau nhiều hoặc viêm lan rộng khắp mặt, tuyệt đối không tự nặn vì nguy cơ để lại sẹo. Lúc này nên đến bác sĩ da liễu để được điều trị chuyên môn.

Chuyên gia nhấn mạnh, phục hồi da là quá trình cần thời gian. Điều quan trọng nhất là duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh. Chăm sóc theo hướng tối giản, đúng lúc và đúng cách, kết hợp can thiệp y khoa khi cần, sẽ giúp da nhanh ổn định trở lại.

Qua hết kỳ nghỉ, quay lại công việc với làn da sáng khỏe mới thực sự là “mở bát” đầu năm trọn vẹn.

Nguồn và ảnh: Health 2.0