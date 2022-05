Chuyên gia tài chính tư vấn mức tiền bạn nên chi cho thuê nhà dựa trên thu nhập hàng tháng

Dành số tiền bao nhiêu cho việc thuê nhà có lẽ nhiều bạn trẻ hay gia đình độc thân còn chưa có câu trả lời rõ ràng nhất. Nhiều người lựa chọn một nơi ở đẹp vì nghĩ sau khi đi làm mệt mỏi ở bên ngoài thì tổ ấm là nơi họ muốn dành nhiều tiền nhất để đầu tư, tìm cảm giác thư thái. Hoặc cũng có người thích chọn một nơi ở thuê có giá rẻ để tiết kiệm chi phí, dành tiền của mình cho các việc khác quan trọng hơn trong cuộc sống.

Dù mục tiêu và suy nghĩ của bạn là gì, đó đều là điều đúng đắn, một quyết định của riêng bạn để phù hợp nhất với tài chính và cảm xúc. Tuy nhiên, vẫn có những công thức tính % cụ thể mà các chuyên gia tài chính hướng dẫn cho mọi người nên tuân theo trong việc dùng tiền để thuê nhà.

Bởi đứng ở góc độ tài chính cá nhân thì một căn nhà đắt hơn so với thu nhập là không tốt còn rẻ hơn thì khi sống lâu dài sẽ giảm đi chất lượng sống, khiến tinh thần bạn mệt mỏi và kiệt quệ hơn.

Câu hỏi đặt ra: Tôi nên dành bao nhiêu tiền cho việc thuê nhà dựa trên mức thu nhập hàng tháng?

Với câu hỏi này, chúng tôi đã liên hệ với Chuyên gia tài chính Kim Liên hiện đang là Founder của Amy Advise - Chuyên gia tư vấn tài chính cá nhân để đưa ra một công thức cụ thể cho mọi người cùng dễ áp dụng.



Theo chị Kim Liên thì người trẻ hay các gia đình chỉ nên chi từ 20% đến 30% thu nhập của mình dành cho việc thuê nhà.

Công thức này dựa trên quy tắc tài chính 50/20/30. Dành cho những ai còn chưa nghe tới quy tắc này thì "Quy tắc 50/20/30" được đề cập trong cuốn sách: "All your worth: The ultimate lifetime money plan" năm 2005 do Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, bang Massachusetts giới thiệu.



50/20/30 là quy tắc quản lý tài chính đơn giản, dễ hiểu nhất mà bất cứ ai cũng có thể thực hành để tối ưu sử dụng tiền hiệu quả.

Nguyên tắc 50/20/30 sẽ phân chia thu nhập của bạn vào 3 nhóm chính, với tỷ lệ 50% - 20% - 30%. Các nhóm ngân sách được chia dựa trên nhu cầu cơ bản, thực tế mà bất cứ ai cũng gặp trong vấn đề quản lý sử dụng tiền. Do vậy, 50/20/30 sẽ tạo nên kế hoạch quản lý tiền đơn giản nhưng dễ hiểu để thực hiện.

Trong đó 50% cho nhu cầu thiết yếu, 20% cho tiết kiệm - đầu tư và 30% còn lại dành cho mong muốn cùng sở thích cá nhân. Việc thuê nhà sẽ nằm trong nhóm 50% cho nhu cầu thiết yếu. Cụ thể, trong nhóm chi tiêu thiết yếu thì nhà ở chiếm 1 nửa, còn 1 nửa là ăn uống sinh hoạt phí.

Lấy ví dụ:

*Trường hợp 1:



Người độc thân thu nhập 20 triệu/tháng thì thuê nhà trong khoảng 4 triệu - 6 triệu là vừa phải, ăn uống 5 triệu thành 10 triệu. Còn lại 6 triệu để chi tiêu không thiết yếu bao gồm đi chơi, học học, mua sắm. Và 4 triệu còn lại để đầu tư lâu dài.



* Trường hợp 2:

1 gia đình có 2 vợ chồng thu nhập từ 40 triệu - 50 triệu/tháng thì dành ra từ 8 triệu - 12 triệu tiền thuê nhà. Gia đình mà có 2 con tiền học phí mỗi tháng vào khoảng 10 triệu - 12 triệu, ăn uống sinh hoạt hết 15 triệu. Còn lại từ 7 triệu - 10 triệu để chi tiêu cá nhân và đầu tư. Như thế vẫn đảm bảo được các mục tiêu tài chính trong ngắn và dài hạn, mà giữ được mức sống ổn định, thoải mái.

Áp dụng công thức % đơn giản này sẽ giúp mọi người biết ngay số tiền mình có thể chi cho việc thuê nhà tính dựa trên thu nhập mỗi tháng. Căn chỉnh sao cho phù hợp để vừa có nơi ở thoải mái, lại không làm ảnh hưởng tới tài chính cá nhân.

https://afamily.vn/chuyen-gia-tai-chinh-tu-van-muc-tien-ban-nen-chi-cho-thue-nha-dua-tren-thu-nhap-hang-thang-20220520111258178.chn