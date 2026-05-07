Chuyên gia Stanford: Tập trung phát triển 5 kỹ năng để AI không bao giờ có thể thay thế bạn

* Dưới đây là lời chia sẻ từ Robert E. Siegel - giảng viên quản lý tại Trường Kinh doanh Sau đại học Stanford và là nhà đầu tư mạo hiểm.

Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đang định hình lại các ngành công nghiệp , xác định lại vai trò công việc và khiến khả năng thích ứng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Câu hỏi không phải là liệu nó có ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn hay không, mà là làm thế nào bạn có thể chuẩn bị cho bản thân để phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh luôn thay đổi này.

Là giảng viên tại Trường Kinh doanh chương trình Sau đại học Stanford và tác giả cuốn sách Nhà lãnh đạo hệ thống, tôi đã dành 23 năm nghiên cứu cách các chuyên gia có thể vượt qua những thay đổi mang tính đột phá. Khả năng thích ứng trong kỷ nguyên AI đòi hỏi sự kết hợp giữa học hỏi liên tục, khả năng thích nghi và xây dựng mối quan hệ.

Sau khi nghiên cứu hơn 400 nhà lãnh đạo từ khắp thế giới, đây là năm thói quen tốt nhất mà tôi nhận thấy để đạt được thành công trong tương lai:

1. Hãy học hỏi suốt đời

Những người thành công nhất, những người xây dựng sự nghiệp thịnh vượng giữa bối cảnh bất ổn, đều chủ động tìm kiếm kiến thức và kỹ năng mới.

Họ hiểu rằng việc phớt lờ những thay đổi mà bạn không thích, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, là một cái bẫy nguy hiểm có thể dẫn đến sự lỗi thời. Hãy thoát khỏi những “bong bóng thông tin” quen thuộc của bạn. Hãy chống lại sự cám dỗ chỉ giao du với những người cùng chí hướng, những người có cùng quan điểm về thế giới.

Hãy tham gia một khóa học về trí tuệ nhân tạo hoặc kết nối với các đồng nghiệp đang ở những giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp, đặc biệt là những người trẻ tuổi đang am hiểu công nghệ.

2. Cân bằng giữa sức mạnh và sự đồng cảm

Trí tuệ nhân tạo (AI) giỏi về logic và phân tích dữ liệu, nhưng nó không có khả năng thấu hiểu cảm xúc thực sự.

Một trong những nhà lãnh đạo mà tôi đã phỏng vấn cho nghiên cứu của mình là Kathy Mazzarella, Giám đốc điều hành của Graybar, một công ty chuyên về quản lý chuỗi cung ứng. Bà được mô tả là người lãnh đạo theo kiểu “bàn tay sắt trong găng tay mềm mỏng”.

Mazzarella nói với tôi rằng mặc dù việc yêu cầu mọi người chịu trách nhiệm là rất quan trọng, nhưng khi thấy ai đó gặp khó khăn trong công việc, bà ấy sẽ bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện thẳng thắn trước khi đưa ra bất kỳ quyết định lớn nào về nhân sự.

Việc phải lựa chọn giữa tham vọng và lòng tốt là một sự lựa chọn sai lầm; người thành công luôn tìm cách để làm cả hai. Cho dù đó là thiếu kỹ năng, công việc không phù hợp, hay ai đó đang trải qua thử thách cá nhân, cách bạn xử lý mỗi tình huống đó sẽ không giống nhau.

3. Hãy suy nghĩ theo hệ sinh thái, chứ không phải theo từng lĩnh vực riêng lẻ

Hiểu được vị trí của mình trong một hệ sinh thái rộng lớn hơn là một kỹ năng ngày càng quan trọng.

Ví dụ, Seth Bodnar, Hiệu trưởng Đại học Montana, cần phải cân bằng lợi ích của nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên, quản lý, chính phủ, nhà tuyển dụng và thậm chí cả các thành phố nơi trường đại học tọa lạc. Việc cân bằng nhu cầu của từng bên và cách thức tương tác giữa các bên giúp đảm bảo giảm thiểu mâu thuẫn giữa các bên chủ chốt nếu xảy ra.

Thành công đến từ việc nhận ra cách các lĩnh vực khác nhau ảnh hưởng lẫn nhau, và cách thức đổi mới thường xuất phát từ bên ngoài các khuôn khổ truyền thống.

Một điều tôi khuyến khích các công ty nên làm là lập bản đồ ảnh hưởng của hệ sinh thái của họ, và tìm kiếm những điểm mà các thành phần chủ chốt vừa ảnh hưởng lẫn nhau, vừa phụ thuộc vào nhau. Điều này có thể giúp hình dung được những động lực rất phức tạp trong hệ sinh thái của họ.

4. Tập trung vào việc xây dựng mối quan hệ

Những chuyên gia hiệu quả nhất xây dựng mối quan hệ bền chặt cả trong và ngoài tổ chức để thu thập những thông tin quan trọng mà nếu không sẽ bỏ sót.

Trong nội bộ, các đồng nghiệp từ các phòng ban khác nhau cung cấp những hiểu biết quan trọng giúp thách thức các giả định và chỉ ra những điểm thiếu hiệu quả. Một kỹ sư có thể nhìn nhận những trở ngại của khách hàng khác với một chuyên viên tiếp thị, và nhân viên tuyến đầu thường xác định được những lỗ hổng trong hoạt động mà các nhà quản lý cấp cao có thể bỏ qua. Việc tìm kiếm ý kiến đóng góp từ mọi cấp bậc giúp cải thiện quá trình ra quyết định và ngăn ngừa những sai sót tốn kém.

Từ bên ngoài, các đồng nghiệp trong ngành, người hướng dẫn và khách hàng có thể mang đến những góc nhìn khách quan cũng không kém phần giá trị. Vì họ không bị ràng buộc bởi văn hóa công ty bạn, họ có nhiều khả năng đặt ra những câu hỏi khó, chỉ ra những xu hướng mới nổi hoặc thách thức lối suy nghĩ truyền thống.

5. Hãy làm quen với sự thay đổi liên tục

Cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo là có thật, và thay vì sợ hãi điều này, chúng ta nên xem đó là cơ hội để tiến hóa và phát triển.

Trong một chuyến thăm lớp học của tôi vào năm 2021, Corie Barry, Giám đốc điều hành của Best Buy, đã đưa ra một lời khuyên quý giá: “Bạn không thể yêu thích cách bạn kinh doanh hiện tại.” Chỉ những nhân viên sẵn sàng làm mọi việc hoàn toàn khác so với trước đây mới có thể thành công lâu dài.

Bằng cách trau dồi kỹ năng mềm, hiểu rõ hệ sinh thái ngành, đón nhận sự thay đổi và tập trung vào các mối quan hệ nội bộ và bên ngoài, bạn có thể xây dựng một sự nghiệp không chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ trong thời đại trí tuệ nhân tạo.

Theo CNBC Make It