Chuyên gia dự báo: Từ nay đến cuối năm 2026, 3 tuổi này dễ mua được đất giá tốt, cơ hội tích lũy tài sản rõ rệt

Tuổi Dậu: Dễ gặp người quen “chỉ điểm”, giá mua hợp lý hơn thị trường

Từ giữa năm đến cuối năm 2026, người tuổi Dậu được đánh giá có vận tài chính ổn định hơn giai đoạn trước. Đây là thời điểm dễ xuất hiện cơ hội mua đất nhờ các mối quan hệ quen biết hoặc thông tin nội bộ trong gia đình, bạn bè.

Không ít trường hợp mua được đất giá tốt nhờ “biết sớm hơn một chút”. Những lô đất cần bán nhanh do chủ cũ cần xoay vốn thường có mức giá thấp hơn 5–15% so với thị trường. Với người tuổi Dậu, khả năng nắm bắt thông tin sớm có thể giúp giảm áp lực tài chính ban đầu.

Gợi ý tài chính:

- Ưu tiên đất có pháp lý rõ ràng

- Không cần chọn vị trí quá “hot”

- Mục tiêu giữ 3–5 năm thay vì lướt sóng

Nếu tận dụng tốt thời điểm cuối năm – khi nhiều người cần thanh khoản – người tuổi Dậu có thể mua được tài sản với mức giá dễ chịu hơn dự kiến.

Tuổi Mùi: Có thể mua được đất nhờ tích lũy đủ khoản ban đầu

Người tuổi Mùi thường có xu hướng chuẩn bị tài chính khá cẩn thận. Từ nay đến cuối năm, khả năng hoàn thành khoản tích lũy ban đầu (ví dụ 200–400 triệu) sẽ rõ rệt hơn.

Trong bối cảnh nhiều khu vực vùng ven vẫn còn mức giá từ 800 triệu – 1,5 tỷ cho đất diện tích nhỏ, việc chuẩn bị sẵn khoản tiền ban đầu giúp người tuổi Mùi có lợi thế khi thương lượng.

Một điểm đáng chú ý là người tuổi Mùi thường không mua theo cảm xúc, mà cân nhắc bài toán dài hạn:

- khả năng giữ giá

- tiềm năng tăng dân cư

- hạ tầng mở rộng

Chính sự thận trọng này giúp hạn chế rủi ro “mua xong để đó mà vẫn lo”.

Tuổi Hợi: Dễ gặp cơ hội mua nhờ sự hỗ trợ từ gia đình

Cuối năm 2026, người tuổi Hợi có tín hiệu tốt về nguồn lực tài chính đến từ gia đình hoặc người thân. Đây có thể là khoản cho vay không lãi, hỗ trợ một phần tiền hoặc cùng đứng tên tài sản.

Trong thực tế, rất nhiều người mua được đất lần đầu nhờ sự hỗ trợ này, thay vì chờ tích lũy đủ 100%.

Ưu điểm của người tuổi Hợi là xu hướng chọn đất phục vụ nhu cầu thực tế:

- mua gần nơi ở hiện tại

- mua gần khu dân cư ổn định

- ưu tiên khả năng sử dụng trong tương lai

Việc không chạy theo “sóng giá” giúp quyết định mua đất ít áp lực hơn về tài chính.

Lưu ý khi mua đất để tránh áp lực tài chính

Dù thuộc con giáp nào, việc mua đất vẫn nên dựa trên khả năng tài chính thực tế thay vì chỉ dựa vào dự đoán vận may.

Một số nguyên tắc thường được áp dụng:

- Khoản trả nợ (nếu có) không vượt quá 35–40% thu nhập

- Luôn giữ quỹ dự phòng ít nhất 6 tháng chi tiêu

- Ưu tiên đất có thể giữ lâu dài Không vay quá khả năng trả

Với nhiều gia đình, mua đất không chỉ là đầu tư mà còn là cách tạo cảm giác ổn định tài chính trong dài hạn.

Thông tin mang tính chất tham khảo