Chuyên gia nói gì về các ca phản ứng nặng sau tiêm vaccine COVID-19

Tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca cho cán bộ y tế tuyến đầu. Ảnh: TN

Tính đến sáng 15/3, cả nước đã ghi nhận 12 trường hợp phản ứng phản vệ độ 2 sau tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh; Bệnh viện Dã chiến Gia Lai và tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp - Hải Phòng cơ sở 2, với các biểu hiện như: Nổi mề đay, ngứa, phù mạch tại chỗ tiêm, khó thở (có tiền sử hen phế quản)... Tất cả các trường hợp phản ứng sau tiêm này đều được xử trí kịp thời và sức khỏe đã ổn định trong vòng 1 ngày sau đó.

Riêng trong ngày 14/3, đã ghi nhận 1 trường hợp được chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 với dấu hiệu ban đầu sốt, rét run kèm theo co quắp, tê bì tay xuất hiện 8 giờ sau tiêm. Trường hợp này đã được phát hiện và xử trí kịp thời theo đúng quy định, hiện tại sức khoẻ cũng đã ổn định.

Chia sẻ về các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca, GS.TS Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết: “Khi xuất hiện trường hợp phản ứng nặng sau tiêm vaccine của AstraZeneca, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương thành lập hội đồng chuyên môn theo dõi, đánh giá nguyên nhân. Hiện các địa phương đang tiến hành theo dõi, đánh giá, sẽ có thông tin chính thức, kết luận cụ thể hơn. Đối với trường hợp được ghi nhận chẩn đoán sốc phản vệ độ 3 sau khi tiêm vaccine, trước khi tiêm đã có thăm khám cẩn thận, hiện chưa có thông tin cụ thể trường hợp này có bệnh lý nền hay không”.

Cũng theo GS.TS Đặng Đức Anh, khi tiêm vaccine, sẽ có 1 tỷ lệ nhất định phản ứng sau tiêm. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã có khuyến cáo nên cân nhắc lợi ích của vaccine và nguy cơ của dịch bệnh, từ đó có biện pháp tốt nhất cho người dân. Hiện nay trên thế giới có nhiều quốc gia đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Có nhiều loại vaccine khác nhau nên tỷ lệ phản ứng sau tiêm cũng khác nhau; nhưng đều nằm trong giới hạn, khuyến cáo của nhà sản xuất cũng như WHO và các tổ chức có liên quan đến đánh giá an toàn, cũng như hiệu quả của vaccine.

Tại các nước châu Âu đã tiêm vaccine này cũng ghi nhận các phản ứng nặng; tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan Dược phẩm Châu Âu, hiện chưa có bằng chứng liên quan giữa vaccine và phản ứng phụ nghiêm trọng gặp phải khi tiêm, đặc biệt là đông máu.

“Chúng ta vừa triển khai tiêm vừa đánh giá tính an toàn, tiếp tục theo dõi số liệu báo cáo về tính an toàn ở các nước khác trên thế giới cũng sử dụng vaccine này”, GS Đặng Đức Anh cho biết.