Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin từ người dân, sự việc kể trên xảy ra vào khoảng 19h40 cùng ngày, tại ngõ 197 đường Hoàng Mai (phường Tương Mai, TP Hà Nội).

Nhân chứng cho biết, khi xe tải mang BKS Hà Nội loại thùng kín di chuyển nhanh trong ngõ 197, sau đó đâm trúng nhiều xe máy khiến 1 cô gái bị thương được đưa đi cấp cứu.

Chưa dừng lại đó, trong quá trình bỏ chạy, xe tải này còn va chạm với 2 xe ô tô khác. Vụ việc khiến 2 ô tô bị hư hỏng, khoảng 4 xe máy đổ la liệt dưới đường.

Nhiều phương tiện hư hỏng sau khi bị xe tải tông trúng.

Tiếp sau, xe tải này còn va chạm với 1 xe máy tại khu vực Bệnh viện Bạch Mai, đường Giải Phóng khiến 1 người bị thương.

Ngoài các phương tiện, xe tải này còn đâm vào cột điện trên đường làm hư hỏng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xác minh làm rõ vụ việc và truy tìm tài xế và chiếc xe tải kể trên.