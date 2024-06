Tại một bữa tiệc vườn ở Cung điện Buckingham (Anh) vào tuần trước, Thân vương William đã tiết lộ một chi tiết đáng yêu về thói quen đọc truyện trước khi đi ngủ với Vương tôn Louis (6 tuổi). Khi được một tác giả nhí tặng sách, vị vua tương lai đã chia sẻ: "Đây là một cuốn sách tuyệt vời và đầy cảm hứng. Tôi sẽ đọc nó cho Louis vào tối nay".

Chia sẻ trên podcast The Royals with Roya and Kate, hai biên tập viên Hoàng gia là Roya Nikkhah và Kate Mansey cho biết trước đây, Thân vương và Vương phi xứ Wales vốn là những người "khá kín tiếng". Tuy nhiên, hiện tại họ "tự tin hơn" trong việc chia sẻ về cuộc sống gia đình. Biên tập viên Kate của tờ The Times nhận xét: "Tôi tự hỏi liệu có phải anh ấy đang cố tình làm vậy hay không. Trong rất nhiều lần xuất hiện trước công chúng gần đây, anh ấy khá thoải mái khi nhắc đến các con".

"Trong khi trước đây, họ luôn giữ kín chuyện riêng tư, thi thoảng anh ấy mới nói điều gì đó như 'Louis thích ăn bánh bông lan' chẳng hạn, và mọi người sẽ kiểu 'Ôi trời ơi, thật thú vị'. Nhưng giờ dường như mỗi lần xuất hiện, anh ấy đều đề cập đến các con".

Vị chuyên gia về Hoàng gia này đặt câu hỏi về lý do đằng sau việc Thân vương William cởi mở hơn về cuộc sống gia đình. Cô tiếp tục: "Tôi tự hỏi liệu có phải anh ấy đang cố tình làm vậy hay không, với việc thu hẹp quy mô của Hoàng gia Anh hiện tại, khi mà họ phải nhờ đến những thành viên không làm việc cho Hoàng gia để tăng cường sự hiện diện trước công chúng".

"Ý tưởng ở đây, giống như những gì Nữ hoàng đã làm rất tốt, đó là thể hiện rằng không chỉ có mình tôi, mà còn có cả một dòng dõi, có cả một thế hệ nối tiếp thế hệ đang cố gắng tạo dựng hình ảnh về một Hoàng gia ổn định, trải dài từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai".

Biên tập viên Roya Nikkhah của tờ Sunday Times cho rằng Thân vương William tiết lộ những chi tiết đời thường như vậy để công chúng "cảm thấy gần gũi hơn với họ". Cô nói thêm: "Trước đây, điều này thường được thể hiện một cách trực quan qua những bức ảnh của cố Nữ vương, Thái tử Charles, Thân vương William và Vương tôn George khi họ cùng nhau làm bánh pudding Giáng sinh".

"Nhưng giờ đây, có lẽ Thân vương William cảm thấy có một cách khác để làm điều đó. Đôi khi chúng ta vẫn thấy những bức chân dung trang trọng như vậy, nhưng họ cũng đang giao tiếp với công chúng qua những bình luận được đưa ra trong các cuộc trò chuyện. Và điều đó giúp công chúng hiểu rõ hơn về những gì sẽ xảy ra trong tương lai".

Biên tập viên Kate nói thêm: "Đó là hình ảnh về một gia đình Hoàng gia mà mọi người có thể nhìn vào và đồng cảm, bởi họ cũng tự tay ru con vào giấc ngủ, và điều đó cũng giống với những gì Vương phi Kate đang làm, đó là đọc sách cho con nghe từ khi còn nhỏ. Họ luôn nhất quán trong việc xây dựng hình ảnh của mình, phải không?".

Một nguyên tắc quan trọng khác trong gia đình Thân vương William và Vương phi Kate là lòng tốt. Theo chia sẻ của phóng viên Hoàng gia trên HELLO! Online: "Dựa trên những bức ảnh của Vương phi Diana và Vương phi Kate, có thể thấy cả hai đều rất tình cảm với con cái. Vương phi Kate thường xuyên nắm tay, bế con hoặc ôm con vào lòng khi chúng còn nhỏ".

"Họ thường có những cử chỉ âu yếm như vỗ nhẹ vào lưng hoặc vuốt tóc con. Khi tiếp xúc với những đứa trẻ khác tại các sự kiện, Vương phi Kate thường ngồi xổm xuống để giao tiếp với chúng - điều mà Vương phi Diana cũng thường làm".

Tại nhà riêng ở Adelaide Cottage (Windsor, Anh), Vương phi Kate được cho là một người mẹ bình thường như bao người khác. Một người bạn của gia đình tiết lộ rằng: "Dù là người của công chúng, nhưng ở nhà, Kate là một người mẹ rất thoải mái. Cô ấy không hề khắt khe nhưng cũng rất nghiêm khắc và sẽ mắng con khi cần thiết".

Người bạn này chia sẻ với tờ People: "Đó là một ngôi nhà bình thường, bận rộn với những đứa trẻ chạy nhảy và làm đổ vỡ đồ đạc. Không hề có sự cầu kỳ hay kiểu cách ở đây cả. Cô ấy đang cố gắng để các con được sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Đó là điều thực sự quan trọng với Kate".

Theo The Sun