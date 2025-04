Cặp đôi Harry và Meghan kết hôn vào tháng 5 năm 2018 và hiện đang sống trong một biệt thự chín phòng ngủ, 16 phòng tắm trị giá 12 triệu bảng Anh ở Montecito. Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng Harry vô cùng sợ hãi trước viễn cảnh cuộc hôn nhân của mình tan vỡ.

Trong tập tuần này của chương trình Royal Exclusive của The Sun , Biên tập viên Hoàng gia Matt Wilkinson đã trò chuyện với Phóng viên Hoàng gia Bronte Coy từ News.com.au và phát thanh viên kiêm nhà viết tiểu sử Hoàng gia Hugo Vickers. Hugo, người đã viết tiểu sử của nhiều nhân vật thế kỷ XX bao gồm Vương thái hậu và Công nương Alice, tỏ ra không mấy thuyết phục trước podcast mới của Meghan Confessions of a Female Founder và cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm về mối quan hệ giữa Meghan và Harry. Khi bàn về podcast của Meghan và chương trình nấu ăn With Love, Meghan trên Netflix, Hugo nhận xét: "Có những người khác giỏi hơn nhiều trong việc nói với bạn những điều này, có những người khác giỏi hơn trong việc thực hiện các chương trình nấu ăn. Ý tôi là họ đang bám víu vào mọi thứ, đặc biệt là cô ấy. Thật khó để thấy nó sẽ đi đến đâu".

Không chỉ vậy, Hugo còn chia sẻ thêm: "Tôi ghét phải nói điều này, nhưng cảm giác của tôi cuối cùng là Vương tử Harry sợ cô ấy và anh ấy cũng sợ mất cô ấy". Hugo cũng nói thêm: "Anh ấy đã đồng lõa trong rất nhiều chuyện đã xảy ra, mặc dù tôi nghĩ anh ấy đã bị bắt phải làm nhiều việc".

Bronte Coy đồng tình và nhận xét: "Tất nhiên chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra trong mối quan hệ của họ, nhưng nói như vậy, ngay cả khi chỉ suy đoán, bạn sẽ thấy rằng anh ấy đang ở một vị trí rất đặc biệt. Chỉ có một số ít thành viên Hoàng gia và những người có tiểu sử như anh ấy. Và bạn phải tưởng tượng rằng nếu mối quan hệ đó tan vỡ vì bất kỳ lý do gì sau này, thì anh ấy sẽ ra sao? Bạn có thể tưởng tượng rằng anh ấy sẽ sợ điều đó". Hugo đáp: "Chà, cuối cùng anh ấy phải về nhà nếu có thể".

Bên trong biệt thự ở California của Vương tử Harry và Meghan: Cặp đôi đã sống tại đây kể từ khi chi 11,93 triệu bảng Anh để mua vào tháng 6 năm 2020. Ngôi nhà rộng lớn tọa lạc trên khu đất rộng 5,4 mẫu Anh tại Santa Barbara, bao gồm thư viện, văn phòng, spa, phòng tập thể dục, phòng trò chơi, hầm rượu và gara năm ô tô. Khu đất còn có những bãi cỏ rộng lớn, vườn hoa hồng nhiều tầng, cây bách Ý, hoa oải hương, cây ô liu, sân tennis, quán trà, nhà trẻ và hồ bơi. Cặp đôi nhiều lần chia sẻ hình ảnh không gian sống tối giản của họ. Ngôi nhà được cho là đã tăng giá trị gấp đôi kể từ khi họ mua.

Do cuộc chiến pháp lý liên quan đến an toàn cho các con, Hoàng tử Archie (5 tuổi) và Công chúa Lilibet (3 tuổi), Bronte Coy thừa nhận rằng suy nghĩ về việc trở lại Vương quốc Anh "có lẽ rất đáng sợ đối với anh ấy". Tuy vậy, năm năm sau Megxit, Hugo cho biết Vua Charles (76 tuổi) vẫn "để ngỏ cánh cửa" cho Harry.

Hugo cũng tin rằng Harry có "nhiều hy vọng hòa giải với Nhà vua hơn là với anh trai mình". Theo Hugo: "Nhà vua đã để ngỏ cánh cửa cho anh ấy. Nhưng sau đó có vấn đề là Vương tử Harry dường như nghĩ rằng Hoàng gia nên xin lỗi anh ấy trong khi lẽ ra phải ngược lại. Nhà vua có rất nhiều việc khác phải lo lắng nhưng ông ấy chưa bao giờ phản hồi bất cứ điều gì. Ông ấy đã để ngỏ cánh cửa. Chúng tôi không biết liệu có điều gì đang diễn ra sau hậu trường hay không. Anh ấy có nhiều hy vọng hòa giải với Nhà vua hơn là với anh trai mình".

Theo The Sun