Nhiều người bắt đầu buổi sáng bằng cà phê, trà sữa, nước ép hay đủ loại thức uống "thải độc" được quảng cáo rầm rộ. Thế nhưng theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng và thận học, thứ đồ uống đơn giản nhất lại chính là điều cơ thể cần nhất sau khi thức dậy: nước lọc.

Nghe có vẻ quá quen thuộc, thậm chí hơi nhàm chán nhưng đây là sự thật. Sau nhiều giờ ngủ liên tục, cơ thể đã rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ. Lúc này, thận phải làm việc trong điều kiện lượng chất lỏng giảm xuống, trong khi các chất thải chuyển hóa vẫn cần được lọc và đào thải.

Melanie Betz, chuyên gia về bệnh thận tại Mỹ cho biết, thận chịu trách nhiệm loại bỏ chất thải từ mọi thứ chúng ta ăn và uống. Vì vậy, việc bổ sung đủ nước là một trong những điều quan trọng nhất để cơ quan này hoạt động hiệu quả. Nhất là vào buổi sáng sau khi thức dậy. Một cốc nước lọc vào buổi sáng tưởng đơn giản nhưng lại là cách giúp thận "dễ thở" hơn sau cả đêm làm việc âm thầm.

Vì sao uống nước lọc buổi sáng lại tốt cho thận?

1. Giúp pha loãng chất thải, hỗ trợ thận lọc máu dễ hơn

Thận là cơ quan lọc máu cực kỳ bận rộn của cơ thể. Bên trong mỗi quả thận có hơn một triệu nephron, hoạt động như những "máy lọc mini" giúp loại bỏ chất thải và tạo ra nước tiểu. Khi cơ thể thiếu nước, nước tiểu sẽ trở nên cô đặc hơn. Điều này khiến thận phải làm việc vất vả hơn để xử lý các chất cặn bã.

Chuyên gia dinh dưỡng Beverly Garden (Mỹ) cho biết uống nước vào buổi sáng giúp pha loãng chất thải tích tụ sau nhiều giờ không nạp chất lỏng, từ đó hỗ trợ thận lọc dễ dàng và hiệu quả hơn. Nói cách khác, một ly nước sau khi thức dậy giống như "khởi động nhẹ nhàng" cho hệ tiết niệu sau cả đêm hoạt động liên tục.

2. Giảm nguy cơ sỏi thận

Một trong những nguyên nhân khiến sỏi thận dễ hình thành là nước tiểu quá cô đặc. Khi cơ thể thiếu nước kéo dài, các chất như canxi và oxalat trong nước tiểu dễ kết tinh hơn, lâu dần tạo thành sỏi.

Trong khi đó, uống đủ nước giúp tăng lượng nước tiểu và làm giảm nồng độ các chất dễ tạo sỏi. Đây là lý do các bác sĩ luôn khuyên người từng bị sỏi thận phải đặc biệt chú ý chuyện uống nước mỗi ngày.

Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều chuyên gia đánh giá nước lọc là "thức uống thân thiện nhất với thận". Đặc biệt là sau một đêm ngủ dài, trước khi bắt đầu ngày mới.

3. Hỗ trợ lưu thông máu đến thận

Ít ai để ý rằng phần lớn thể tích máu trong cơ thể là nước. Khi mất nước, thể tích máu giảm xuống. Cơ thể buộc phải co mạch và tăng huyết áp tạm thời để duy trì tuần hoàn. Điều này khiến tim và thận cùng chịu thêm áp lực. Trong khi đó, huyết áp cao lại là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tổn thương thận mạn tính.

Uống đủ nước không thể thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp, nhưng có thể giúp cơ thể duy trì lưu thông máu ổn định hơn và giảm gánh nặng cho hệ tuần hoàn.

4. Cấp nước mà không gây áp lực cho thận

Điều quan trọng là nước lọc không chứa đường, caffeine hay các chất tạo màu, tạo hương như nhiều loại đồ uống khác. Trong khi đó, nước ngọt, trà sữa hoặc cà phê quá đặc có thể làm cơ thể mất nước nhẹ hoặc khiến đường huyết tăng nhanh, gián tiếp tạo thêm gánh nặng cho thận.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng buổi sáng cơ thể cần nhất là được bù nước đúng cách chứ không phải nạp thêm chất kích thích. Chỉ một cốc nước ấm khoảng 200 tới 300ml sau khi thức dậy cũng đã là cách đơn giản để giúp thận "dễ thở" hơn mỗi ngày.

Uống nước thế nào mới thực sự tốt cho thận?

Nhiều người nghĩ chỉ cần uống thật nhiều nước là tốt. Thực tế, ngay cả với nước lọc thì cách uống cũng rất quan trọng bếu bạn muốn mạnh khỏe, nhất là phòng tránh các bệnh về thận và giúp thận hoạt động trơn tru. Bác sĩ Melanie Betz đưa ra một vài lưu ý khi uống nước tốt cho thận như:

- Uống đủ nhưng không "nhồi" nước: Người trưởng thành khỏe mạnh thường cần khoảng 1,5 tới 2 lít nước mỗi ngày, tùy cân nặng và mức độ vận động. Không nên uống dồn dập quá nhiều trong một lần vì có thể làm thận phải hoạt động quá tải.

- Ưu tiên uống nước ngay sau khi thức dậy: Sau một đêm dài, cơ thể ở trạng thái thiếu nước nhẹ. Một cốc nước ấm khoảng 200 tới 300ml vào buổi sáng giúp pha loãng chất thải và hỗ trợ thận lọc máu hiệu quả hơn.

- Uống từng ngụm nhỏ, chia đều trong ngày: Thói quen đợi khát mới uống hoặc uống một hơi cả chai nước là không tốt. Các chuyên gia khuyên nên uống rải rác từ sáng tới tối để cơ thể hấp thụ nước ổn định hơn.

- Không uống nước quá lạnh: Nước đá lạnh có thể khiến mạch máu co lại đột ngột, ảnh hưởng tuần hoàn và gây khó chịu cho hệ tiêu hóa. Nước ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng vẫn là lựa chọn lý tưởng cho thận.

- Hạn chế uống quá nhiều nước trước khi ngủ: Uống nhiều nước sát giờ đi ngủ dễ làm bạn thức giấc giữa đêm để đi tiểu, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ và gây áp lực cho thận về đêm.

- Quan sát màu nước tiểu để điều chỉnh lượng nước: Nước tiểu màu vàng nhạt thường cho thấy cơ thể đủ nước. Nếu nước tiểu sẫm màu kéo dài, đó có thể là dấu hiệu bạn đang uống quá ít nước.

Nguồn và ảnh: Eating Well, Times of India, Daily Mail