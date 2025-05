Chuyên gia chỉ ra vai trò then chốt của vitamin K2 trong chuyển hóa canxi

Hấp thu canxi chưa đủ, canxi cần được "dẫn đường"

Vitamin D3 giúp cơ thể hấp thu canxi từ ruột vào máu; một bước đầu tiên cần thiết trong quá trình khoáng hóa xương. Nhưng hấp thu không có nghĩa là canxi sẽ đến được nơi cần thiết. Nếu thiếu vitamin K2, lượng canxi này có thể bị "đi lạc", lắng đọng tại mô mềm hoặc thành mạch máu, thay vì được vận chuyển và khoáng hóa vào mô xương.

Vitamin K2, đặc biệt là dạng menaquinone-7 (MK-7) được chứng minh có vai trò kích hoạt hai loại protein thiết yếu:

Osteocalcin: giúp gắn canxi vào mô xương

Matrix Gla-protein (MGP): ngăn chặn khoáng hóa canxi tại các vị trí không mong muốn như thành mạch

Khi thiếu MK-7, cả hai protein này sẽ không được hoạt hóa, khiến quá trình vận chuyển và sử dụng canxi gặp trở ngại. Canxi vẫn lưu thông trong máu, nhưng không được gắn kết vào xương hiệu quả, đồng thời làm gia tăng nguy cơ vôi hóa mô mềm.

Bằng chứng khoa học: Tầm quan trọng của vitamin K2

Nghiên cứu đăng trên British Journal of Nutrition (Brugè et al., 2011) cho thấy: bổ sung MK-7 giúp tăng đáng kể tỷ lệ osteocalcin hoạt hóa, một chỉ số phản ánh quá trình khoáng hóa canxi vào xương. Ngược lại, tỷ lệ osteocalcin chưa hoạt hóa cao lại cho thấy canxi không được sử dụng đúng cách trong hệ xương.

Thông tin đăng tải trên tạp chí Nutrition Reviews (2015) cũng chỉ ra rằng: vitamin D thúc đẩy hấp thu canxi, nhưng vitamin K2 mới là yếu tố điều phối để khoáng hóa canxi đúng chỗ, đồng thời hạn chế lắng đọng tại các mô không mong muốn như thành mạch máu. (Theuwissen, E., Smit, E., & Vermeer, C. (2012). The role of vitamin K in soft-tissue calcification. Nutrition Reviews, 70(10), 584–598. https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2012.00518.x)

D3 đơn lẻ liệu đã đủ?

Trong nhiều năm, việc bổ sung vitamin D3 đơn lẻ được coi là tiêu chuẩn trong hỗ trợ phát triển xương. Tuy nhiên, khi hiểu sâu hơn về vai trò của K2; đặc biệt trong việc "dẫn đường" cho canxi, nhiều chuyên gia đã bắt đầu đặt vấn đề: liệu D3 một mình có đủ để tối ưu chiều cao và hệ xương vững chắc cho trẻ em?

Một nghiên cứu dịch tễ đăng trên Journal of Nutritional Biochemistry (Liu et al., 2024), khảo sát hơn 600 trẻ em châu Á, phát hiện: nhóm trẻ có nồng độ MK-7 thấp trong máu có nguy cơ thấp còi cao hơn đến 53,5%.

Bên cạnh đó, tổng quan của Vermeer (2004), đăng trên Thrombosis and Haemostasis, cho thấy: thiếu vitamin K2 khiến quá trình phân phối canxi trong cơ thể bị rối loạn, dẫn đến lắng đọng tại mô mềm hoặc thành mạch, yếu tố có thể góp phần làm tăng nguy cơ vôi hóa mạch máu.

TS.BS Trương Hồng Sơn – Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết: "Vitamin D3 giúp đưa canxi vào máu, còn vitamin K2 giúp đưa canxi đến xương. Thiếu một trong hai, hiệu quả bổ sung sẽ không được trọn vẹn." (Nguồn: Livestream hội thảo – VTV1 Facebook: https://www.facebook.com/watch/live/?v=518464481028020&ref=watch_permalink)

Canxi là nguyên liệu cấu thành xương, vitamin D3 là điều kiện để hấp thu canxi, còn vitamin K2 là yếu tố giúp canxi được vận chuyển và khoáng hóa đúng vị trí. Thiếu bất kỳ mắt xích nào trong chuỗi này đều có thể khiến hiệu quả bổ sung không đạt như kỳ vọng.

Trong bối cảnh khẩu phần ăn hiện đại ít thực phẩm lên men; vốn là nguồn cung cấp tự nhiên vitamin K2; nhiều chuyên gia y học dinh dưỡng khuyến nghị nên cân nhắc chiến lược bổ sung đồng bộ Canxi, D3, K2, thay vì chỉ tập trung vào D3 đơn lẻ.

Một số sản phẩm trên thị trường hiện nay đã ứng dụng công thức phối hợp này, trong đó có Lineabon D3K2, sử dụng vitamin K2 dạng VitaMK7® tự nhiên tinh khiết bằng công nghệ sinh học từ Gnosis by Lesaffre (Pháp), kết hợp cùng vitamin D3 có nguồn gốc lanolin, giúp hỗ trợ hấp thu và vận chuyển canxi hiệu quả. Đây là hướng tiếp cận được đánh giá phù hợp với xu hướng chăm sóc xương toàn diện và khoa học.

