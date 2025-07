Nhiều bạn trẻ gen Z đang đẩy làn da của mình đến bờ vực tổn thương với những phương pháp làm đẹp chống lão hóa được lan truyền trên TikTok. Các chuyên gia da liễu cảnh báo rằng xu hướng này không mang lại "làn da thủy tinh" như mong đợi và còn có thể gây tổn hại lâu dài cho da.

Khi chăm da trở thành... hành xác

Mỗi tối, nhiều người trẻ thuộc thế hệ Z thực hiện nghi thức làm đẹp công phu với hàng loạt mỹ phẩm, phụ kiện như mặt nạ dưỡng da, miếng dán mắt, băng dán mặt, đai nâng cằm, băng dán miệng và mũ trùm đầu. Sáng hôm sau, họ “lột xác” bằng cách bóc dần từng lớp, hy vọng sẽ lộ ra một làn da mịn màng, rạng rỡ.

Trào lưu này gắn với câu nói: “ Bạn đi ngủ càng xấu xí, bạn thức dậy càng nóng bỏng”, một xu hướng nổi bật trên TikTok do những người có ảnh hưởng thực hiện, cổ vũ. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài bóng bẩy đó là hàng loạt cảnh báo y tế. Các chuyên gia cho biết xu hướng “lột đồ buổi sáng” đang khiến làn da của nhiều người trẻ thêm nhạy cảm, dễ kích ứng và lão hóa sớm hơn.

Các bác sỹ cảnh báo trào lưu làm đẹp này hại nhiều hơn lợi.

Một KOL trước khi đi ngủ.

Băng dính không thể “dán lại” tuổi thanh xuân

Tiến sỹ Anjali Mahto, bác sĩ da liễu và người sáng lập phòng khám Self London, nhấn mạnh rằng việc dùng băng dính cố định cơ mặt để ngăn hình thành nếp nhăn là sai lầm: “Nếp nhăn không chỉ do chuyển động cơ mà còn do sự mất collagen, thay đổi phân bố mỡ dưới da. Không loại băng dính nào có thể đảo ngược những quá trình đó" .

Chẳng những không hiệu quả, việc dán băng trong thời gian dài còn có thể phá vỡ hàng rào bảo vệ da và gây viêm, tình trạng này có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng hơn như mụn, kích ứng, chàm.

Một số người trẻ còn đắp thêm mặt nạ collagen khi ngủ. Theo bác sỹ da liễu Cristina Psomadakis, Giám đốc Y khoa của thương hiệu Klira, điều này không có cơ sở khoa học rõ ràng.

“Không có bằng chứng chắc chắn cho thấy collagen bôi ngoài da có thể bổ sung cho lượng collagen nội sinh trong cơ thể. Nó không chỉ tốn kém, lãng phí mà còn góp phần gây ô nhiễm môi trường do lượng sản phẩm sử dụng quá mức", bà khẳng định

Thêm vào đó, nhiều người thoa cả loạt serum, tinh chất, kem đặc trị dưới lớp mặt nạ mà không kiểm soát được sự tương tác giữa các thành phần. Hệ quả là da trở nên quá tải, dễ kích ứng và xuất hiện các vấn đề như mụn ẩn, mụn bọc, hoặc thậm chí mụn thịt quanh mắt, vùng da mỏng manh nhất trên khuôn mặt.

Cô gái này che đôi mắt bằng một miếng gạc, trông không hề dễ chịu.

Miếng dán silicon có thể gây kích ứng khi để qua đêm.

Khi chăm sóc da trở thành cuộc đua khắt khe

Theo tiến sỹ Mahto, áp lực “phải đẹp” và “phải hoàn hảo” trong xã hội ngày nay không chỉ dừng lại ở ngoại hình mà còn lan sang cả thói quen chăm sóc bản thân. Các nghi thức chăm da ban đêm ngày càng phức tạp, không còn phục vụ nhu cầu sinh lý của da mà trở thành hình thức thể hiện sự “chăm chút bản thân” theo cách cực đoan.

Xu hướng này đang bị đẩy đi quá xa. Thay vì làm dịu và nuôi dưỡng da, những phương pháp “tẩy tế bào chết buổi sáng”, “bịt kín da suốt đêm”, hoặc dùng sản phẩm nồng độ cao không phù hợp khiến da tổn thương nghiêm trọng. Theo các bác sỹ, hầu hết lợi ích từ các sản phẩm dưỡng da đều phát huy chỉ trong 10–20 phút đầu, việc để lâu qua đêm là hoàn toàn không cần thiết.

Trong khi mạng xã hội cổ vũ sự cầu kỳ, các bác sỹ da liễu lại ủng hộ sự tối giản. Theo tiến sỹ Cristina, chu trình chăm sóc da khoa học và hiệu quả không cần đến 10 bước hay hàng loạt lớp mặt nạ. Bà khuyến nghị chỉ nên rửa mặt sạch vào buổi tối, sau đó thoa kem dưỡng và (nếu cần thiết) một loại thuốc bôi theo toa. Vào buổi sáng, chỉ cần sữa rửa mặt dịu nhẹ, kem dưỡng ẩm và kem chống nắng là đủ.

“Điều quan trọng nhất là phải lắng nghe làn da của bạn. Đừng chạy theo những gì mạng xã hội nói là cần thiết”, bà nói.

Người phụ nữ lột bỏ các sản phẩm làm đẹp khi thức dậy.

Dù một vài phụ kiện làm đẹp có thể mang lại hiệu quả nhất định, như khăn lụa quấn tóc hay vỏ gối lụa giúp bảo vệ tóc, phần lớn các sản phẩm đắt tiền và phức tạp kia thực chất chỉ đang tiêu tốn thời gian và tiền bạc.

Một yếu tố khác cũng cần được nhấn mạnh là chất lượng giấc ngủ. Nhiều người sử dụng băng dính miệng với mong muốn cải thiện hơi thở khi ngủ và giảm ngáy. Tuy nhiên, không ít người dùng TikTok phàn nàn rằng việc đeo quá nhiều đồ khi ngủ khiến họ mất ngủ, cảm thấy ngột ngạt hoặc khó chịu suốt đêm.

Các chuyên gia khuyến cáo nên từ bỏ những xu hướng cực đoan, lựa chọn các phương pháp chăm sóc tối giản, phù hợp và có căn cứ khoa học. Làn da khỏe mạnh không đến từ việc “băng bó” nó mỗi đêm, mà từ việc hiểu rõ nhu cầu thật sự của chính mình.

(Nguồn: Daily Mail)