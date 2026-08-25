Chuyện gì xảy ra với đương kim Hoa hậu Hoàn vũ?

Fátima Bosch, người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025, bất ngờ vướng vào một cuộc chiến pháp lý tại Thái Lan, bắt nguồn từ màn tranh cãi gây xôn xao tại cuộc thi gần một năm trước.

Ngày 23/8, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) công khai lên tiếng bảo vệ Bosch sau khi Nawat Itsaragrisil cho biết nhà chức trách Thái Lan đang đẩy nhanh thủ tục xin lệnh bắt giữ cô với các cáo buộc liên quan đến phỉ báng và phát tán thông tin sai lệch.

Tuy nhiên, đến ngày 24/8, chưa có xác nhận độc lập nào cho thấy lệnh bắt giữ Bosch đã chính thức được ban hành. Thông tin hiện được công bố mới dừng ở việc thủ tục xin lệnh bắt đang được tiến hành.

Cuộc tranh cãi bắt đầu từ một sự kiện của Hoa hậu Hoàn vũ

Vụ việc bắt nguồn từ ngày 4/11/2025, khi các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tham gia một hoạt động tại Bangkok, Thái Lan. Tại đây, Fátima Bosch và Nawat Itsaragrisil xảy ra tranh cãi sau khi ông Nawat chất vấn người đẹp Mexico về việc không tham gia một số hoạt động quảng bá cho nhà tài trợ.

Fátima Bosch (Ảnh: latintimes)

Cuộc trao đổi nhanh chóng trở nên căng thẳng. Theo Bosch, Nawat đã có những lời lẽ xúc phạm cô trước mặt các thí sinh khác. Người đẹp Mexico cho biết cô bị gọi bằng một từ mang tính miệt thị và cho rằng cách ứng xử này là không phù hợp.

Sự việc được ghi hình và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Một số thí sinh sau đó rời khỏi phòng để thể hiện sự ủng hộ Bosch. Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Kjær Theilvig cũng được cho là nằm trong số những người rời đi.

Trong khi đó, Nawat đưa ra cách giải thích khác khi ông phủ nhận việc gọi Bosch là "ngu ngốc" và cho rằng từ mình sử dụng là "damage", mang nghĩa "thiệt hại", nhằm đề cập đến những ảnh hưởng có thể xảy ra khi thí sinh không thực hiện các hoạt động theo yêu cầu.

Tranh cãi sau đó tiếp tục gây chú ý trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Đáng chú ý, chỉ hơn hai tuần sau sự việc, Bosch vẫn vượt qua các đối thủ để đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tại Bangkok, trở thành người đẹp Mexico thứ tư giành được danh hiệu này.

Tưởng như câu chuyện đã khép lại sau đêm chung kết, nhưng những phát ngôn sau cuộc tranh cãi lại trở thành nguyên nhân khiến Bosch vướng vào một vụ kiện pháp lý tại Thái Lan nhiều tháng sau đó.

Từ tranh cãi hậu trường đến vụ kiện hình sự

Những diễn biến sau cuộc tranh cãi không dừng lại ở phạm vi một sự cố trong hậu trường cuộc thi. Ngày 12/11/2025, Nawat được cho là đã nộp đơn khiếu nại hình sự tại Thái Lan đối với Fátima Bosch, cáo buộc người đẹp Mexico đưa ra những phát ngôn sai sự thật sau vụ việc, gây ảnh hưởng đến danh tiếng của ông và cuộc thi Miss Grand International.

Sau đó, vụ việc không có nhiều diễn biến đáng chú ý trong một thời gian dài. Đến tháng 8/2026, tranh chấp bất ngờ nóng trở lại khi Nawat đăng tải trên mạng xã hội thông tin cho rằng cơ quan chức năng Thái Lan đang đẩy nhanh thủ tục liên quan đến khả năng ban hành lệnh bắt giữ Bosch.

Nawat Itsaragrisil chia sẻ về cuộc tranh cãi với Fátima Bosch (Ảnh: HOLA)

Nawat đồng thời chia sẻ một số tài liệu được cho là liên quan đến quá trình xử lý của cảnh sát Thái Lan, trong đó đề cập đến các cáo buộc phỉ báng và phát tán thông tin sai lệch.

Tuy nhiên, việc cơ quan chức năng tiến hành thủ tục xin lệnh bắt không đồng nghĩa lệnh bắt đã được ban hành. Tính đến ngày 24/8, chưa có thông tin độc lập xác nhận Bosch đã bị bắt hoặc tòa án Thái Lan chính thức phát lệnh bắt giữ đối với cô.

Trước những diễn biến mới, Bosch vẫn giữ nguyên quan điểm về sự việc xảy ra tại Bangkok. Người đẹp Mexico khẳng định cô không hối hận vì đã lên tiếng bảo vệ bản thân và cho rằng phụ nữ có quyền đặt ra giới hạn, yêu cầu được đối xử tôn trọng mà không phải lo sợ những hệ quả sau đó.

Bosch cũng cho biết sự việc hôm 4/11/2025 đã được ghi lại và có nhiều người chứng kiến. Vì vậy, cô không thay đổi lời kể của mình về những gì đã xảy ra.

Từ một cuộc tranh cãi trong hậu trường cuộc thi sắc đẹp, câu chuyện dần trở thành một vụ việc pháp lý kéo dài nhiều tháng. Đồng thời, những phát ngôn của Bosch cũng khiến tranh chấp được nhìn nhận rộng hơn, xoay quanh quyền lên tiếng, sự tôn trọng và cách phụ nữ được đối xử trong môi trường cạnh tranh.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ công khai đứng về phía Fátima Bosch