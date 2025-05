Nếu Vương tử Harry và Meghan Markle bị tước toàn bộ tước hiệu hoàng gia, điều này sẽ đánh dấu một bước ngoặt chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại của Hoàng gia Anh, đồng thời kéo theo những hệ quả pháp lý và biểu tượng sâu rộng.

Khả năng bị tước tước hiệu: Có thể nhưng chưa xảy ra

Hiện tại, Harry và Meghan vẫn giữ tước hiệu "Duke and Duchess of Sussex" – món quà cưới do Nữ vương Elizabeth II ban tặng năm 2018. Tuy nhiên, sau khi rút khỏi vai trò thành viên cao cấp của Hoàng gia vào năm 2020, họ đồng ý không sử dụng danh xưng "His/Her Royal Highness" (HRH) trong các hoạt động chính thức hoặc thương mại.

Việc tước bỏ hoàn toàn tước hiệu "Duke and Duchess of Sussex" sẽ đòi hỏi việc ban hành một Letters Patent (chứng thư đặc quyền) mới – một văn bản pháp lý do quốc vương ký ban hành. Mặc dù điều này là khả thi về mặt pháp lý, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy Vua Charles III sẽ thực hiện bước đi này. Thay vào đó, Hoàng gia dường như ưu tiên duy trì sự ổn định và tránh làm leo thang căng thẳng trong nội bộ gia đình.

Hệ quả pháp lý và biểu tượng

Nếu bị tước toàn bộ tước hiệu, Harry và Meghan sẽ không còn được sử dụng danh xưng "Duke and Duchess of Sussex", điều này có thể ảnh hưởng đến thương hiệu cá nhân và các hoạt động thương mại của họ. Tuy nhiên, họ vẫn sẽ giữ danh xưng "Prince" và "Princess" theo quyền thừa kế, trừ khi có quyết định khác từ quốc vương.

Về mặt pháp lý, việc tước tước hiệu không ảnh hưởng đến quyền công dân hoặc quyền tự do cá nhân của họ. Tuy nhiên, nó sẽ làm giảm đi sự liên kết chính thức với Hoàng gia và có thể ảnh hưởng đến các mối quan hệ đối tác, bảo trợ và các hoạt động từ thiện mà họ tham gia.

Tiền lệ lịch sử

Trong lịch sử, việc tước tước hiệu hoàng gia là rất hiếm. Một ví dụ nổi bật là Vua Edward VIII, người đã thoái vị năm 1936 để kết hôn với Wallis Simpson, một phụ nữ Mỹ đã ly hôn. Sau khi thoái vị, ông được phong là "Duke of Windsor", nhưng vợ ông không được phong tước hiệu "Her Royal Highness".



Gần đây hơn, Vương phi Diana và Sarah guson, Nữ công tước xứ York, đã mất danh xưng HRH sau khi ly hôn với các thành viên Hoàng gia, nhưng vẫn giữ các tước hiệu khác. Điều này cho thấy việc tước tước hiệu hoàn toàn là điều rất hiếm và thường chỉ xảy ra trong những hoàn cảnh đặc biệt.

Tóm lại, việc tước toàn bộ tước hiệu của Harry và Meghan là điều có thể xảy ra về mặt pháp lý, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy Hoàng gia sẽ thực hiện bước đi này. Thay vào đó, họ dường như ưu tiên duy trì mối quan hệ gia đình và tránh làm leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, nếu điều này xảy ra, nó sẽ đánh dấu một sự kiện chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại của Hoàng gia Anh và có thể ảnh hưởng sâu rộng đến hình ảnh và hoạt động của Harry và Meghan trong tương lai.