Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn cho thỏ thưởng thức dâu tây chín mọng?

Người ta thường thấy thỏ ăn cà rốt và rau xanh, chứ ít khi thấy thỏ ăn dâu tây dù đây là một loại quả rất tốt cho thỏ. Chính bởi vậy mà ít người biết được khi một chú thỏ trắng tinh xinh xắn ăn dâu tây trông sẽ thế nào. Vậy thì đây, hãy cùng chiêm ngưỡng nhé.

Chú thỏ trắng này được chủ nhân cho ăn thử loại quả dâu tây, kết quả nằm ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Cắn một nửa trái dâu, thưởng thức xong hương vị ngọt ngào của nó cũng là lúc đôi môi của thỏ trở nên đỏ mọng, nhìn chẳng khác nào vừa được tô một lớp son.

"So beautyful", "so cute", "oh my god", "so fancy"... là những câu mà dân mạng đã phải thốt lên khi nhìn thấy gương mặt của thỏ sau khi được "make-up". Da trắng rồi, thêm chút môi đỏ đúng là quá hợp.

Thử một miếng nào, đôi môi chúm chím đỏ xinh chưa kìa.

Thêm một miếng, càng xinh đẹp hơn nữa.

Thực tế hình ảnh của thỏ gắn liền với củ cà rốt nhưng báo cáo của RSPCA khuyên người nuôi thỏ không nên cho chúng ăn cà rốt và xà lách. Bởi cà rốt có quá nhiều đường, có thể gây hại cho thỏ trong khi bên trong rau xà lách có chứa hợp chất mang tên lactucarium - một dạng chất lỏng gây tác động đến thần kinh. Nó có thể khiến thỏ tăng động, thậm chí là gặp nguy hiểm.



Thỏ có thể ăn dâu tây không? Câu trả lời là có nhưng với một lượng vừa đủ. Thỏ có thể ăn hai muỗng dâu tây đã cắt nhỏ, kích thước khoẳng bằng ngón tay cái cùng một lúc. Nó tương đương khoảng 1 quả dâu tây cỡ vừa. Ngoài ra với bất cứ loại trái cây nào cũng vậy, chúng ta không nên cho thỏ ăn hàng ngày mà chỉ thỉnh thoảng cho chúng thưởng thức một lượng nhỏ.

Môi đỏ thật là quyến rũ quá đi!

Hãy quan sát thỏ cưng và để ý xem có gì bất thường hay không. Nếu thỏ cưng của bạn không có biểu hiện khó chịu hay đi ngoài phân mềm thì bạn có thể tiếp tục cho thỏ ăn dâu tây. Điều độ là chìa khoá, hãy cho thỏ ăn 2 lần/tuần với những loại trái cây khác nhau.