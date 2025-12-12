Chuyện gì đang xảy ra với LyLy - Anh Tú?

LyLy và Anh Tú từ lâu đã là cặp đôi không cần công khai cũng tự động mặc định họ là của nhau. Dù cả hai chưa từng thừa nhận mối quan hệ, nhưng những lần xuất hiện bên nhau, ánh mắt trao nhau và loạt "hint" trùng hợp đến khó tin đã khiến người hâm mộ rần rần. Chính vì thế, mỗi khoảnh khắc chung khung hình của LyLy - Anh Tú đều dễ dàng trở thành chủ đề được dân mạng "đẩy thuyền" không ngừng.

Mới đây, LyLy tiếp tục chứng minh độ hot của cặp đôi khi đăng một bức ảnh ngồi cạnh Anh Tú. Ngay sau đó, LyLy lầy lội nhờ cộng đồng mạng: "Cộng đồng mạng xoá giúp em những thứ không cần thiết nhé". Không rõ yêu cầu của nữ ca sĩ là xoá chiếc ống kính vô tình lọt vào hay nhân vật bên cạnh nên các "thánh photoshop" đã cho ra 101 sản phẩm hết hồn, vượt xa mọi kỳ vọng của chính chủ.

Theo đó, có người chịu khó xoá chi tiết thừa thật, nhưng tiện tay xoá luôn LyLy, để lại Anh Tú ngồi cô đơn cạnh chiếc ghế. Một số khác lại "nâng cấp quan hệ" hết mức có thể khi đặt cặp đôi vào lễ đường, đội khăn voan, trao nhẫn cưới như ảnh pre-wedding chính thức. Chưa dừng lại, có bản còn được biến tấu thành poster phim Hàn, LyLy - Anh Tú nắm tay, hôn nhau thậm chí bầu bí. Những phiên bản meme "cười muốn xỉu", khiến ai xem cũng phải công nhận LyLy có nước đi quá sai lầm. Sau đó, cô cũng nhanh chóng xoá đi bài viết này.

LyLy bất ngờ ngờ netizen vào cuộc chỉnh sửa bức ảnh đẹp hơn

Kết quả nhận lại khiến chính chủ phải giật mình, xoá luôn bài đăng

LyLy còn bất ngờ biến mất luôn trong bức ảnh mình nhờ chỉnh sửa

Dù loạt ảnh photoshop khiến cư dân mạng được phen ngất, nhiều người vẫn không quên nhắc nhở nhau phải tỉnh táo trước những hình ảnh cắt ghép. Trong thời đại mạng xã hội, chỉ cần một tấm hình chỉnh sửa quá khéo hoặc lan truyền ngoài ngữ cảnh là đủ tạo ra hiểu lầm không đáng có.

Cư dân mạng cũng kêu gọi nên tỉnh táo trước những sản phẩm photoshop

Anh Tú và LyLy vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2020, khi hợp tác chung trong một sản phẩm âm nhạc. Cặp đôi đã nhiều lần bị phát hiện check-in cùng địa điểm, diện đồ đôi hay có những màn tương tác cực ngọt trên sân khấu. Anh Tú và LyLy liên tục trở thành tâm điểm khi dính tin đồn hẹn hò. Cả hai nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện thân thiết cùng nhau, từ trên sân khấu, sự kiện cho đến đời thường.

Khi được hỏi về vấn đề tình cảm, Anh Tú chia sẻ: "Tú đang muốn dành những điều tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân cho sự nghiệp, cho những điều Tú hằng mong ước, cho những giá trị mà khán giả đang cần ở Tú và cho những sự đền đáp của Tú đến với khán giả. Còn vấn đề tình cảm thì Tú thấy... gia đình với Tú là tất cả rồi. Những lúc mệt mỏi thì Tú sẽ gọi điện về với gia đình. Tú cũng có FC xinh xinh là Lover. Lâu lâu Tú sẽ nhắn tin cho mọi người, hỏi mọi người đang làm gì, nghe mọi người 'chém gió' 1 tí. Thế là Tú thấy vui. Đối với Tú cuộc sống bây giờ gói gọn lại ở gia đình, Lover và khán giả. Thời điểm này là thời điểm vàng và Tú không nên quá quan tâm đến những thứ khác, sợ bản thân bị phân tâm nhiều thứ".

Về phía LyLy, cô từng tâm sự: "Tôi đã quá quen với chuyện này rồi. Thật sự tất cả những gì mọi người nhìn thấy, như việc 'đẩy thuyền' hay các bài báo, thông tin, chưa bao giờ là sự chủ động của tôi hay Anh Tú. Mọi thứ rất tự nhiên. Có người không tin và nghĩ đó là kế hoạch, sắp xếp hay làm hình ảnh, nhưng tôi không như vậy. Dù tin đồn có thật hay không, tôi không bao giờ đem chuyện tình cảm ra đánh bóng tên tuổi. Tôi tin không có nghệ sĩ nào mong muốn âm nhạc của mình bị xếp sau chuyện tình cảm. Âm nhạc với người nghệ sĩ là điều tiên quyết. Tôi và Anh Tú đều đang hoàn thiện bản thân mỗi ngày để cống hiến cho khán giả. Còn tin đồn tình cảm, tôi nghĩ đôi khi cũng là gia vị giúp mọi người cảm thấy vui hoặc giải trí, và đó cũng là điều tốt".