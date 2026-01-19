Vào tối ngày 18/1, tài khoản Weibo tên Bạch San San tuyên bố rao bán ảnh giường chiếu của tài tử Ngô Lỗi với giá 10000 tệ (37 triệu đồng)/tấm. Cô gái này hiện chỉ mới bán được 2 tấm và đăng nhiều dòng trạng thái thể hiện sự tức tối như: "Đến giờ mới bán được 20000 tệ (74 triệu đồng), Ngô Lỗi anh tính lấy gì trả nợ cho tôi đây?", "Tôi cần biết anh làm gì vào tối ngày 20/11/2025", "Tôi nói thẳng nhé, chuyện vi phạm pháp luật của 'anh trai' nhà các người nhiều vô số kể, các người có mắng chửi tôi thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu".

Cư dân mạng nghi ngờ Bạch San San muốn trở thành hot girl Tư Hiểu Địch thứ 2, chuyên "bóc phốt" và tung ảnh nóng của các sao nam. Cô gái này tiếp tục gay gắt: "Mấy người nói tôi muốn làm Tư Hiểu Địch phiên bản thứ 2 chắc là điên rồi. Tôi trẻ hơn, đẹp hơn, cao hơn và trắng hơn cô ta nhé. Những nam minh tinh mà tôi từng ngủ cùng đẹp trai hơn người của cô ta nhiều, ít nhất thì tôi cũng không đời nào chỉ nhận có vài chục ngàn, vài trăm ngàn tệ) mà đã vui mừng đến chết đi được đâu. Còn dám chọc vào tôi nữa, thì 'anh trai' nhà các người chuẩn bị vào tù đi là vừa". Ngoài ra, Bạch San San cũng từng nhấn like bài đăng tố cáo Hà Du Quân ngoại tình sau lưng siêu mẫu Hề Mộng Dao.

"Em trai quốc dân" Ngô Lỗi bị đe dọa bán ảnh nóng với giá 37 triệu đồng/tấm. Ảnh: Weibo

Những bài viết của Bạch San San nhanh chóng gây bão mạng xã hội, đứng đầu hot search Weibo. Cư dân mạng không ngừng bàn tán tính xác thực trong những bài đăng này hay khả năng Ngô Lỗi bị "bóc phốt", showbiz xuất hiện "Hồng tỷ" Tư Hiểu Địch thứ 2.

Rất nhanh chóng, phía Ngô Lỗi đã đưa ra phản hồi chính thức. Họ phủ nhận thông tin Bạch San San đưa ra và tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý. "Những phát ngôn của người dùng mạng nói trên liên quan đến nghệ sĩ Ngô Lỗi là những tin đồn hoàn toàn không có căn cứ thực tế. Studio đã hoàn tất việc thu thập và cố định chứng cứ, đồng thời sẽ truy cứu trách nhiệm thông qua các con đường pháp lý" - phòng làm việc của nam diễn viên thông báo.

Phía nam diễn viên phủ nhận sự việc. Ảnh: Weibo

Ngô Lỗi sinh ngày 26/12/1999 tại Thượng Hải, Trung Quốc. Anh là một trong những nam diễn viên trẻ tài năng và được yêu thích nhất của làng giải trí Hoa ngữ, thường được khán giả trìu mến gọi bằng biệt danh "Em trai quốc dân". Ngô Lỗi bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm, chỉ mới 3 tuổi đã tham gia hơn 50 quảng cáo, và chính thức ra mắt diễn xuất năm 6 tuổi với vai Tiểu Na Tra trong bộ phim truyền hình Phong thần bảng: Phượng minh Kỳ sơn (2007). Vai diễn này đã giúp Ngô Lỗi nhanh chóng gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài lanh lợi, đáng yêu và lối diễn tự nhiên.

Trong giai đoạn sao nhí, Ngô Lỗi tiếp tục ghi dấu qua các tác phẩm dành cho trẻ em như Nhà có người ngoài hành tinh (2009), Nhóc tỳ Mã Tiểu Khiêu (2010) – bộ phim mang về cho anh giải Diễn viên nhí xuất sắc tại Giải Phi Thiên lần thứ 28, hay các vai cameo nổi bật như Dương Quá thời trẻ trong Thần điêu đại hiệp (2014) và Phi Lư trong Lang Nha Bảng (2015). Những vai diễn này giúp Ngô Lỗi khẳng định vị thế "thần đồng diễn xuất" và được Forbes Trung Quốc vinh danh trong danh sách 30 Under 30 Asia năm 2017.

Bước sang giai đoạn trưởng thành, Ngô Lỗi chuyển mình thành công với các vai chính trong phim cổ trang và giả tưởng như Đấu Phá Thương Khung (2018), Trường Ca Hành (2021), Tinh Hán Xán Lạn (2022), Tình yêu mà thôi hay Giữa cơn bão tuyết, nơi anh thể hiện diễn xuất ngày càng chín chắn, nam tính và cuốn hút. Năm 2018, Ngô Lỗi đỗ thủ khoa chuyên ngành biểu diễn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh với điểm số ấn tượng 456, đồng thời tốt nghiệp xuất sắc và từng phát biểu đại diện cho trường.

Ảnh: Weibo