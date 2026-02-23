Mới đây, BTV Ngọc Hà - bà xã của NSND Công Lý - đã có bài đăng dài trên trang cá nhân, thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Động thái này diễn ra sau khi vợ chồng cô cùng xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim và đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của cả hai được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong clip, NSND Công Lý dù di chuyển khó khăn nhưng vẫn giữ được thần sắc thoải mái. "Cô Đẩu" được bà xã dìu từng bước, cùng nhau chụp ảnh và giao lưu với mọi người. Nhiều khán giả gửi lời chúc sức khoẻ đến NS Công Lý, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hành trình bên nhau của nam nghệ sĩ và bà xã kém 15 tuổi.

Tuy nhiên, song song với ý kiến tích cực thì mạng xã hội xuất hiện một bài viết với nhiều nhận định gay gắt cho rằng Ngọc Hà lợi dụng hình ảnh chồng để câu tương tác. Trước ý kiến trái chiều, BTV Ngọc Hà đã lên tiếng.

Khoảnh khắc vợ chồng NSND Công Lý xuất hiện trong sự kiện ra mắt phim. Ảnh: @lifestyle

Trong tâm thư phản hồi, Ngọc Hà thẳng thắn nhắc đến việc có những người chỉ ở trên mạng xã hội để phán xét người khác dù không hề biết người trong cuộc đã trải qua những gì. Vợ NSND Công Lý càng thêm bức xúc khi đọc bài viết ám chỉ về căn bệnh của chồng bằng những từ ngữ tiêu cực và xúc phạm.

Ngọc Hà viết: "Có người tỏ ra rất quan tâm đến cuộc sống của Hà và anh Lý, đến mức viết hẳn một bài dài để 'phân tích' thay cho gia đình. Chỉ tiếc, sự quan tâm ấy lại bắt đầu bằng những lời thiếu tôn trọng dành cho một người đã chiến đấu với bệnh tật suốt 5 năm. Bệnh lý không làm ai mất đi nhân phẩm. Nhưng cách nói về bệnh của người khác phản ánh rất rõ nhân cách của người viết. Dùng những từ như 'không bình thường', 'sa sút trí tuệ' để nói về một người đang từng ngày nỗ lực hồi phục không phải là thẳng thắn - mà là thiếu hiểu biết và thiếu tử tế".

Về những bàn tán chuyện "lợi dụng hình ảnh", Ngọc Hà đáp trả: "Người ở cạnh nhau trong những giai đoạn khó khăn nhất không có nhu cầu giải thích với người ngoài. Sự đồng hành thật sự không thể được định nghĩa bằng vài dòng suy diễn trên mạng xã hội. Hà hiểu rằng, khi mình có sức ảnh hưởng, sẽ có người muốn mượn tên mình để tạo tương tác. Điều đó không lạ. Nhưng nếu đã chọn đứng ở vị trí đó, thì ít nhất cũng nên có sự công bằng và dũng khí chịu trách nhiệm cho lời nói của mình - thay vì nói rồi chặn. Hà chưa bao giờ cần dựa vào ai để nổi tiếng. Sự quan tâm và tin tưởng của mọi người không tự nhiên mà có, nó đến từ quá trình nghiêm túc và sự tử tế mình lựa chọn mỗi ngày".

Bà xã NSND Công Lý đáp trả những ý kiến gay gắt từ một bài viết trên mạng xã hội về chuyện "lợi dụng hình ảnh chồng để nổi tiếng". Ảnh: FBNV

NS Công Lý sinh năm 1973 ở Hà Nội, được nhiều khán giả biết đến qua vai "cô Đẩu" chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm. NSND Công Lý từng đảm nhận những vai diễn cực kỳ ấn tượng với khán giả trong các bộ phim như Bão Qua Làng, Sống Chung Với Mẹ Chồng, Gió Làng Kình, Những Cô Gái Trong Thành Phố, Hướng Dương Ngược Nắng…

Ngọc Hà kết hôn với NSND Công Lý đầu năm 2021, tuy nhiên chỉ khoảng 6 tháng sau ngày cưới, nam nghệ sĩ bị đột quỵ. Kể từ đó, Ngọc Hà luôn bên cạnh và chăm sóc chồng từng chút một. Không chỉ giúp chồng khôi phục sức khỏe, Ngọc Hà còn giúp chồng tự tin để trở lại với đam mê phim ảnh dù chỉ là những vai diễn nhỏ.

Thời gian qua, sức khoẻ của NSND Công Lý đã hồi phục khá nhiều. Tuy nhiên, anh chưa thể nhận những vai diễn dài hơi, chủ yếu đảm nhận vai phụ, thời lượng xuất hiện ít. Ngọc Hà từng chia sẻ, đây chỉ là một vai bé nhưng nam nghệ sĩ rất háo hức, ngóng đợi, ngoài ra trong lòng cũng cũng có chút ngậm ngùi: "Biết anh vui vì được đi làm vào thời điểm này nhưng tận sâu trong lòng, anh Lý cũng vô cùng đau đớn vì không thể bung xoã được như trước kia. Nhưng còn được làm việc, còn được cống hiến, còn được gặp những người trong nghề cũng giúp anh bớt cô đơn".