Mới đây, bi kịch đã bất ngờ với một gia đình ở Malaysia trong chuyến đi tưởng sẽ là kỷ niệm vô cùng hạnh phúc của họ.

Thông tin được đăng tải trên tờ World Of Buzz cho biết, vụ việc xảy ra mới đây. Một gia đình người Malaysia gồm người mẹ và 2 đứa con nhỏ đã tới Thái Lan để du lịch, nhưng họ đã không may gặp phải một vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến người mẹ tử vong ngay sau đó. Hai đứa trẻ cũng bị thương nặng và đau đớn hơn cả là giờ đây, các em hoàn toàn bơ vơ giữa nơi đất khách quê người.

Nhà từ thiện người Malaysia, ông Kuan Chee Heng, được mọi người trìu mến gọi là Chú Kentang, cho biết ông sẽ điều hai xe cứu thương để đưa các con và tro cốt của mẹ các em trở về nhà. Khi đi các em đã háo hức và vui vẻ biết bao nhiêu thì chuyến đi trở về lại càng đau lòng bấy nhiêu.

Ông viết, “Hai đứa trẻ bị thương nặng và tro cốt của mẹ chúng được đựng trong một chiếc bình sẽ được đưa đi cùng chúng trên xe cứu thương. Đây là lần đầu tiên tôi đưa tro cốt vào xe cứu thương để đưa người đã khuất trở về nhà ở Sungai Buloh”.

Được biết, người mẹ đã thiệt mạng một cách bi thảm trong một vụ tai nạn xe hơi ở Thái Lan. Họ là người Malaysia đến từ Kundang, Selangor và đang đi nghỉ ở Thái Lan thì bất ngờ gặp nạn. Hai đứa trẻ nhỏ sẽ được đưa từ Danok, Thái Lan đến bang Selangor, Malaysia, bằng xe cứu thương, cùng với tro cốt của mẹ các em.

Ông Kentang tiếp tục giải thích rằng cô con gái 8 tuổi của người phụ nữ đã khuất bị xuất huyết nội sọ, trong khi cậu con trai 10 tuổi bị gãy cả hai chân. “Hai xe cứu thương sẽ được điều động đến biên giới Danok, Thái Lan, từ Puchong. Gia đình họ không hề khá giả và họ có thể gặp khó khăn trong việc chi trả cho hai xe cứu thương tư nhân", ông Kentang nói thêm.

Ông Kentang cũng kêu gọi những nhà hảo tâm nếu muốn giúp đỡ gia đình nạn nhân giảm bớt chi phí thì có thể ủng hộ thông qua số tài khoản của ông.