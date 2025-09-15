Chương trình truyền hình thực tế hé lộ câu chuyện gây sốc: Con gái lớn không tránh mặt cha, hậu quả nghiêm trọng thế nào?

Người xưa có câu: "Con trai lớn tránh mẹ, con gái lớn tránh cha". Khi trẻ bước vào một độ tuổi nhất định, cha mẹ cần điều chỉnh cách ứng xử. Nếu không, trẻ có thể gặp rắc rối trong việc nhận thức giới tính, thiếu ý thức về ranh giới khi tiếp xúc với người khác phái, thậm chí hình thành thói quen sai lệch, gây bất lợi cho sự phát triển lâu dài.

Trong một chương trình truyền hình thực tế của Nhật Bản, một cô gái ngoài 20 tuổi đã thẳng thắn chia sẻ rằng cô vẫn thường cùng cha và anh trai tắm chung, và coi đó là khoảng thời gian thư giãn, trò chuyện cùng gia đình. Bản thân gia đình cũng không cảm thấy điều đó có gì bất ổn.

Tuy nhiên, ngay sau khi phát sóng, cư dân mạng đã bày tỏ sự khó hiểu, chỉ trích bố mẹ cô thiếu ý thức về ranh giới, đồng thời lo ngại cô gái không có khái niệm đúng đắn về quyền riêng tư và tự bảo vệ bản thân.

Tầm quan trọng của việc "con gái lớn tránh cha"

Câu nói "con gái lớn tránh cha" chủ yếu liên quan đến việc giữ gìn quyền riêng tư. Cha cần lưu ý tránh để mình xuất hiện quá mức thân mật trước mặt con gái, chẳng hạn như thay quần áo, tắm rửa, đi vệ sinh… những việc này cần để con gái tránh mặt. Ngược lại, khi con gái thay đồ, tắm gội, những lúc riêng tư như vậy nên do mẹ hỗ trợ, còn cha thì nên giữ khoảng cách.

Chính qua những hành động này, người cha ngầm dạy cho con gái một bài học: bất kể ai, chỉ cần là người khác giới, đều không được xâm phạm sự riêng tư của con. Đồng thời, con cũng phải học cách tự bảo vệ mình. Việc hình thành ý thức ranh giới từ nhỏ sẽ giúp con biết giữ khoảng cách thích hợp trong môi trường học đường, xã hội, và phát triển một nhận thức giới tính lành mạnh, rõ ràng.

Con gái luôn được ví như "chiếc áo bông nhỏ" của cha mẹ, sự gắn bó thân thiết là điều hiển nhiên. Nhưng cùng với sự trưởng thành của con, cha cần biết điều chỉnh mức độ gần gũi, vừa để con cảm nhận được tình yêu thương, vừa không rơi vào tình trạng lẫn lộn về giới tính.

Ảnh minh hoạ

0–3 tuổi: Trao cho con cảm giác an toàn

Ở giai đoạn này, trẻ còn nhút nhát, bám bố mẹ, rất cần vòng tay che chở. Người cha nên ôm ấp, gần gũi, hôn nhẹ, vỗ về để con cảm nhận rõ tình yêu thương. Điều này sẽ giúp con có tính cách lạc quan, tự tin hơn và tránh tình trạng vì thiếu thốn tình cảm mà dễ sinh tự ti, yếu đuối hoặc tìm kiếm sự chú ý quá sớm từ người khác phái.

3–10 tuổi: Giáo dục giới tính sơ khởi

Khi con bắt đầu có ý thức ban đầu về giới tính, cha nên phối hợp với việc dạy dỗ ở trường, kiên nhẫn giải đáp thắc mắc, dẫn dắt con hiểu đúng sự khác biệt giới tính. Khi con buồn bã hoặc ấm ức, cha có thể dùng lời an ủi và những cái ôm nhẹ để tiếp thêm sức mạnh, dạy con biết cách bộc lộ và điều tiết cảm xúc.

10–18 tuổi: Biết lắng nghe và tôn trọng

Ở tuổi dậy thì, con gái ngày càng độc lập, thậm chí có thể nảy sinh tình cảm yêu sớm. Nếu đã từng được nhận đủ tình thương từ cha, các em thường sẽ sẵn sàng tiếp thu lời khuyên, hạn chế hành động bốc đồng. Ngược lại, nếu cha lạnh nhạt hoặc áp đặt quá mức, con gái có thể dễ dàng tìm chỗ dựa tình cảm ở bạn khác giới, dễ bị tổn thương.

Tình cha không có nghĩa là phải xa cách, mà là sự gần gũi có chừng mực. Khi cha biết cân bằng giữa sự quan tâm và tôn trọng ranh giới, con gái sẽ vừa cảm thấy ấm áp, vừa học được cách tự bảo vệ bản thân.

Một người cha đủ thấu hiểu sẽ trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc, để con gái tự tin và mạnh mẽ bước vào đời, đối diện với những thử thách tương lai.

Mong rằng mọi người cha đều có thể vừa trao cho con sự an toàn, vừa dạy con cách bảo vệ chính mình, để các cô gái lớn lên khỏe mạnh, tự tin và kiên cường.