Một chi nhánh của chuỗi nhà hàng Sơn Dương. Ảnh: website công ty.

Những ngày gần đây, anh Tống Bá Thành, chủ chuỗi nhà hàng Sơn Dương chuyên phục vụ các món ăn từ dê núi, liên tục đăng tải video và thực hiện các buổi livestream để thông báo về kế hoạch chuyển nhượng hệ thống nhà hàng.

Xác nhận với PV, anh Thành ho biết muốn sang nhượng toàn bộ 6 mặt bằng đang hoạt động tại Hà Nội, gồm cơ sở Xuân Mai (tiền thuê 35 triệu đồng/tháng), Quốc Oai (40 triệu đồng/tháng), Hà Đông (45 triệu đồng/tháng), Nam Từ Liêm (80 triệu đồng/tháng), Thanh Xuân (50 triệu đồng/tháng) và Phó Đức Chính (300 triệu đồng/tháng).

Giá sang nhượng khoảng 800-1,5 tỷ đồng/quán tùy vào từng cơ sở. Mức giá sang nhượng đã bao gồm toàn bộ nội thất và đồ đạc hiện tại của quán.

Trong một video trên trang Tiktok cá nhân, anh Thành cũng chia sẻ cơ sở tại phố Phó Đức Chính được đầu tư theo mô hình quán bia. Đây không chỉ là mặt bằng có chi phí thuê cao nhất trong hệ thống mà cũng là địa điểm ghi nhận mức thua lỗ lớn nhất.

Sau khoảng 3 tháng vận hành, anh đã xác định cơ sở này sẽ lỗ khoảng 2 tỷ đồng. Dù vậy, anh cho biết vẫn quyết định thuê mặt bằng bởi đây là một trong số ít địa điểm trên phố có diện tích thông sàn khoảng 1.000 m2.

Anh cũng cho biết đã tự thực hiện phần lớn việc cải tạo, tận dụng gần như toàn bộ trang thiết bị và nội thất sẵn có nên chi phí đầu tư ban đầu, không bao gồm tiền thuê và tiền đặt cọc mặt bằng, chỉ ở mức vài trăm triệu đồng, dưới 1 tỷ đồng. Theo anh, mức đầu tư này đủ để hình thành một sân bia với đầy đủ nội thất, trang thiết bị, đồng thời trở thành động lực để anh thử sức với mô hình kinh doanh mới.

Chủ quán cho biết việc mở sân bia cũng xuất phát từ mong muốn hiện thực hóa ước mơ kinh doanh, trong bối cảnh chuỗi nhà hàng Sơn Dương của anh suy giảm doanh thu do giá dê tăng cao. Anh kỳ vọng việc chuyển sang mô hình mới sẽ tạo thêm cơ hội phát triển.

Về bài toán tài chính, anh tính toán tiền thuê mặt bằng khoảng 300 triệu đồng mỗi tháng, trong khi tổng chi phí vận hành vào khoảng 600 triệu đồng mỗi tháng, tương đương bình quân khoảng 20 triệu đồng mỗi ngày. Theo kế hoạch ban đầu, doanh thu khoảng 1 tỷ đồng mỗi tháng sẽ đủ để cơ sở hòa vốn.

Tuy nhiên, thực tế không diễn ra như kỳ vọng. Chủ quán cho biết anh không ngờ một sân bia rộng khoảng 1.000 m2 nằm ở khu vực trung tâm vẫn không thể đạt doanh thu 40 triệu đồng mỗi ngày.

“Hiện doanh thu thực tế chỉ dao động khoảng 25-30 triệu đồng/ngày, khiến cơ sở lỗ khoảng 200 triệu đồng mỗi tháng. Với mức âm như vậy thì rất khó để vực lên điểm hòa vốn cũng như có lãi. Thực sự cũng rất buồn, rất đáng tiếc, nhưng cũng coi như đã thực hiện được ước mơ", chủ quán chia sẻ trong một video.

Anh Tống Bá Thành giới thiệu mặt bằng cơ sở anh muốn sang nhượng trong một video trên trang TikTok cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

Theo anh Thành, không chỉ cơ sở Phó Đức Chính, các nhà hàng còn lại trong hệ thống chuyên kinh doanh các món từ dê núi cũng đều trong tình trạng thua lỗ suốt khoảng một năm qua. Chủ chuỗi Sơn Dương cho biết mỗi cơ sở đều ghi nhận mức lỗ lên tới hàng tỷ đồng.

Lý giải về nguyên nhân thua lỗ, anh Thành cho rằng khó khăn của thị trường chỉ là một phần nguyên nhân, bởi vẫn có nhiều chuỗi nhà hàng duy trì hoạt động hiệu quả. Theo anh, nguyên nhân lớn hơn đến từ những hạn chế trong năng lực quản trị và phát triển hệ thống của chính mình, khi quy mô mở rộng quá nhanh nhưng khả năng vận hành không theo kịp, dẫn đến thất bại.

Về kế hoạch sắp tới, chủ chuỗi Sơn Dương cho biết đang xem xét các ý kiến đóng góp để tái cơ cấu mô hình kinh doanh. Nếu bắt đầu lại, anh dự định chỉ tập trung phát triển 1-2 cơ sở thay vì mở rộng dàn trải, đồng thời điều chỉnh thực đơn theo hướng bổ sung các món ăn mang đi nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hương vị tương đương khi thưởng thức tại nhà hàng.

Chuỗi nhà hàng dê Sơn Dương do Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống và Tổ chức sự kiện Thành Đạt sở hữu. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 10/2009, do anh Tống Bá Thành là người đại diện theo pháp luật. Trước khi quyết định sang nhượng toàn bộ 6 cơ sở đang hoạt động tại Hà Nội, anh Thành cho biết đã đóng cửa nhà hàng đầu tiên của mình tại Lương Sơn (Hòa Bình).

Theo Báo cáo thị trường Kinh doanh Ẩm thực Việt Nam 2025 của iPOS, toàn ngành hiện có khoảng 329.500 cửa hàng, tăng 2% so với năm trước, với tổng doanh thu đạt khoảng 726.500 tỷ đồng, tăng 5,5% - mức tăng thấp hơn đáng kể so với các năm trước.

Dù nhu cầu ăn uống của người dân vẫn duy trì ổn định, doanh nghiệp trong ngành đang chịu áp lực lớn khi gần 70% cho biết bị ảnh hưởng bởi giá nguyên liệu tăng cao, cùng gánh nặng từ các quy định về hóa đơn điện tử, thuế và lao động.

Báo cáo của iPOS cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm doanh nghiệp theo quy mô. Các cửa hàng lớn đạt kết quả tích cực nhất với 41,75% đơn vị tăng trưởng trên 5%, trong khi nhóm cửa hàng nhỏ gặp nhiều khó khăn nhất khi chỉ 18,03% tăng trưởng và có tới 16,63% sụt giảm mạnh.

Đáng chú ý, nhóm cửa hàng quy mô trung bình lại cho thấy khả năng vận hành hiệu quả nhất với tỷ lệ giảm doanh thu thấp nhất (6,89%), phản ánh lợi thế đến từ việc tối ưu chi phí và vận hành linh hoạt.

Theo iPOS, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp F&B hiện không còn nằm ở việc mở rộng quy mô, mà ở khả năng vận hành hiệu quả và nâng cao trải nghiệm khách hàng.