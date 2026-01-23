



Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến trưa 23.1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Chiều tối và tối 23.1 tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó lan xuống một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ảnh minh họa

Do tác động của không khí lạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa trong đêm 23 và ngày 24.1 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; từ ngày 25.1 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Khu vực Nghệ An đến TP Huế phổ biến 13-16 độ C.

Riêng khu vực Hà Nội đêm 23 và ngày 24.1 không mưa, trời rét đậm, từ ngày 25.1 chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng nhận định, từ ngày 24.1, khối không khí lạnh suy yếu dần, miền Bắc sẽ ấm lên và xu hướng ấm sẽ duy trì đến hết tháng 1.2026.

Trên biển, Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, từ ngày 24.1 gió giảm dần; biển động, sóng cao 2,0-5,0 m. Vùng biển phía Tây Nam Biển Đông (phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh, sóng cao 3,0-5,0 m. Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau cũng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 3,0-5,0 m.

Cơ quan chức năng cảnh báo, vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ cần đề phòng nguy cơ xảy ra băng giá. Người dân được khuyến cáo chủ động phòng chống rét đậm, rét hại, bảo vệ sức khỏe, nhất là người già và trẻ nhỏ. Đồng thời che chắn, bảo vệ cây trồng, vật nuôi để hạn chế thiệt hại. Ngư dân cần theo dõi sát diễn biến gió mạnh, sóng lớn và hạn chế hoạt động trên biển khi thời tiết xấu.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Đức Hòa - Phó Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, so với trung bình nhiều năm và những năm lạnh, mùa đông năm nay có nền nhiệt cao hơn.

Ông Hòa cho biết, dự báo trong tháng 1 và tháng 2 - vẫn trong những tháng chính đông, không khí lạnh tiếp tục hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, nền nhiệt độ duy trì xấp xỉ trung bình.

"Tuy nhiên, vẫn cần đề phòng các đợt không khí lạnh mạnh có thể gây nhiệt độ thấp nhất giảm sâu ở các tỉnh vùng núi phía bắc trong giai đoạn này, kèm theo nguy cơ băng giá và sương muối", ông Hòa cho hay.