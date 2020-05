Chúng ta cứ phải đắp chăn khi ngủ ngay cả trong những đêm trời nóng: Lý do nghe có vẻ buồn cười nhưng thực ra lại rất đúng

Mặc dù tấm chăn dù có đẹp đẽ đến mấy cũng chưa chắc có thể bảo vệ bạn trước các bất kì "mối nguy hiểm" nào nếu có, ví dụ như một người đang trốn dưới gầm giường vào ban đêm, nhưng thực tế có một số lý do khiến con người ngủ ngon hơn nếu đắp chăn khi ngủ. Và đây là lý do tại sao:



1. Đắp chăn giúp điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể

Chúng ta là những "sinh vật máu nóng", có nghĩa là cơ thể chúng ta điều chỉnh nhiệt độ bên trong và điều này giúp chúng ta giữ ấm. Tuy nhiên, khi chúng ta đang ngủ say, tất cả sự kiểm soát của cơ thể mất dần đi. Đây là khi chúng ta tìm kiếm sự giúp đỡ từ những thứ xung quanh chúng ta.

Nhiệt độ cơ thể cốt lõi của chúng ta có xu hướng giảm khi chúng ta ngủ, và khi đạt đến giai đoạn giấc ngủ REM, cơ thể chúng ta không thể tự điều chỉnh nhiệt độ. Điều này khiến chúng ta khó giữ ấm hơn, đặc biệt là khi chúng ta trải qua REM vào đầu giờ sáng lúc nhiệt độ mát nhất.

Chăn là người bạn tốt nhất của chúng ta trong trường hợp này. Chăn giúp cơ thể chúng ta điều chỉnh cũng như duy trì nhiệt độ cần thiết, giữ cho chúng ta ấm áp trong không khí lạnh vào ban đêm, khi cơ thể không thể tự làm điều đó.

2. Đắp chăn giúp giảm căng thẳng và lo lắng

Serotonin là một trong những hóa chất tạo cảm giác tốt, đóng vai trò quan trọng trong việc giữ cho chúng ta vui vẻ và bình tĩnh. Khi chúng ta căng thẳng và lo lắng, sẽ thật khó ngủ. Tuy nhiên, một khi chúng ta đắp chăn, lượng hóa chất này tăng lên và những cảm giác lo lắng, bất an cũng như căng thẳng bắt đầu biến mất.

Các nghiên cứu cho thấy đắp chăn có trọng lượng có tác dụng thư giãn đặc biệt đối với người dùng. Việc này thường được sử dụng như một giải pháp để điều trị chứng lo âu và mất ngủ.

Những chiếc chăn đặc biệt này được sử dụng để kích thích cảm ứng áp lực sâu (DPTS), một liệu pháp không dùng thuốc để tạo sự thư giãn cho bệnh nhân một cách tự nhiên. Áp lực lên cơ thể chúng ta giải phóng serotonin và thư giãn hệ thần kinh, giúp bạn dễ ngủ hơn.

3. Đắp chăn tạo ra cảm giác được bảo vệ và an toàn

Lý do này nghe có vẻ buồn cười nhưng rõ ràng nhiều người trong số chúng ta có nỗi sợ phổ biến nhất từ khi còn nhỏ là sợ bóng tối. Đắp chăn khi ngủ kích hoạt cảm giác an toàn và đẩy lùi nỗi sợ này.

Vì vậy, khi cảm giác đó bắt đầu xuất hiện mỗi tối trước khi ngủ, chúng ta sẽ xả lý bằng cách "che đậy cơ thể". Đó là cách kỳ diệu giúp chúng ta chiến đấu với nỗi sợ hãi của mình và khiến chúng ta có cảm giác an toàn do được bảo vệ. Cảm giác an toàn này cũng là yếu tố giúp chúng ta yên tâm đi vào giấc ngủ mà không thấp thỏm, lo sợ.

