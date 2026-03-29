Tối 29/3, đêm Chung kết Miss World Vietnam 2025 chính thức diễn ra với những phần thi quan trọng, nơi các thí sinh bắt đầu hành trình chinh phục chiếc vương miện danh giá.

Các thí sinh đã trải qua nhiều phần thi như áo dài, trang phục áo tắm, dạ hội và ứng xử. Đây là những thử thách then chốt để sàng lọc, lựa chọn ra những gương mặt nổi bật nhất bước vào Top sâu, tiến gần hơn đến chiếc vương miện.

Kết quả chung cuộc

Sau những gì phút hồi hộp, kết quả chung cuộc của Miss World Vietnam 2025 chính thức được công bố.

Tân Hoa hậu: Phan Phương Oanh

Á hậu 1: Lê Phương Khánh Như

Á hậu 2: Trương Tâm Như

Trước khi công bố kết quả chung cuộc, Hoa hậu Ý Nhi và Á hậu Minh Kiên đã có những giây phút đầy cảm xúc khi final walk. Cả hai đã có những chia sẻ lắng đọng khi nhìn lại hành trình đương nhiệm của mình. Trên sân khấu chung kết, Ý Nhi và Minh Kiên hô tên lần cuối cùng trên cương vị đương nhiêm ở Miss World Vietnam.

Top 3 lộ diện

Trải qua phần thi ứng xử vô cùng hồi hộp, Top 3 xuất sắc nhất của cuộc thi đã chính thức được xướng tên. 3 cô gái đó là: Trương Tâm Như, Lê Phương Khánh Như và Phan Phương Oanh. Top 3 Miss World Vietnam 2025 sẽ cùng nhận 1 câu hỏi từ đương kim Miss World - Opal Suchata.

Top 6 trả lời ứng xử

Sau phần thi trang phục dạ hội, Top 6 thí sinh xuất sắc nhất được gọi tên. Theo thể lệ của mùa thi năm nay, Top 5 sẽ được BGK lựa chọn, và thí sinh cuối cùng là người giành được giải Người đẹp được yêu thích nhất (thông qua cổng bình chọn). Top 6 đó là: Lê Ngọc Như Quỳnh, Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như và Đỗ Thuỳ Linh (Người đẹp được yêu thích nhất).

Các thí sinh khi vừa được gọi tên thì sẽ ngay lập tức thi ứng xử. Nhận được những câu hỏi liên quan đến môi trường, hoà bình hay những quan điểm cá nhân xoay quanh những câu chuyện của đất nước, của những hoàn cảnh thiếu may mắn, thì Top 6 thí sinh đã giữ bình tĩnh để mang đến phần thi ứng xử tròn trịa, tự tin. Sau phần thi này, khán giả cũng gọi tên Phan Phương Oanh và Lê Phương Khánh Như là các thí sinh có câu trả lời ấn tượng.

Top 10 trình diễn trang phục dạ hội

Kết thúc phần thi bikini, Top 10 chính thức lộ diện. Khoảnh khắc xướng tên Top 10 khiến sân khấu vô cùng hội hộp. Những gương mặt được gọi tên không giấu được sự xúc động và tự hào sau hành trình nỗ lực.

Ngay sau đó, Top 10 bước vào phần thi dạ hội - một trong những phần trình diễn được mong chờ nhất đêm chung kết. Trong những thiết kế lộng lẫy, lấp lánh ánh đèn sân khấu, các thí sinh lần lượt xuất hiện với thần thái tự tin, cuốn hút.

Mỗi chiếc đầm không chỉ tôn lên vóc dáng mà còn phản ánh cá tính riêng của từng người đẹp. Có thí sinh chọn phong cách kiêu sa, quyền lực, có người lại ghi điểm bằng sự mềm mại, bay bổng. Từng bước catwalk, cách xoay người hay ánh nhìn đều được tiết chế và tính toán kỹ lưỡng để tạo dấu ấn riêng.

Gọi tên Top 20 trình diễn bikini

Không khí đêm Chung kết Miss World Vietnam bắt đầu sôi động hơn khi top 20 được gọi tên. Ngay sau đó, Top 20 nhanh chóng bước vào phần thi bikini. Trên nền nhạc sôi động, các thí sinh lần lượt xuất hiện với những bước catwalk tự tin, phô diễn hình thể săn chắc cùng thần thái quyến rũ.

Nhiều thí sinh gây ấn tượng nhờ kỹ năng trình diễn tốt, biết cách làm chủ sân khấu và tạo điểm nhấn riêng. Từng cú xoay người, ánh nhìn hay cách tương tác với ống kính đều được tận dụng để ghi điểm với ban giám khảo lẫn khán giả.

Top 47 mở màn

Mở đầu chương trình, Top 47 thí sinh xuất hiện trong tiết mục đồng diễn được dàn dựng công phu. Sự đồng đều về đội hình, thần thái tự tin cùng năng lượng sân khấu đã tạo nên màn chào sân ấn tượng, giúp khán giả có cái nhìn tổng quan về dàn thí sinh năm nay.

Ngay sau đó, phần thi áo dài mang đến một màu sắc hoàn toàn khác. Trên nền nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng, các thí sinh lần lượt sải bước trong tà áo truyền thống, thể hiện sự dịu dàng, nền nã đúng tinh thần của người phụ nữ Việt.

Đương kim Miss World gây sốt

Gây chú ý trong đêm chung kết, sự xuất hiện của Chủ tịch cuộc thi - bà Julia Morley - cùng đương kim Miss World - Opal Suchata - trên sân khấu đã đẩy không khí bùng nổ. Trước sự chứng kiến của hàng nghìn khán giả, bà Julia Morley chính thức công bố Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai Miss World lần thứ 73.

Việc trở thành chủ nhà của một trong những đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh không chỉ là cơ hội để quảng bá hình ảnh quốc gia, mà còn khẳng định vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp quốc tế.

Bên cạnh visual nổi bật và thần thái chuẩn chỉnh, đương kim Miss World còn bất ngờ trở thành "nhân vật giải trí" của đêm chung kết theo cách không ai ngờ tới. Cụ thể, trong khoảnh khắc nhận quà từ ban tổ chức, nàng hậu không cầm bó hoa quen thuộc mà lại được trao tận tay… một giỏ quà nhìn chẳng khác gì quà Tết.

Chi tiết này ngay lập tức khiến dân mạng bắt sóng cực nhanh. Hình ảnh nàng hậu đội vương miện lộng lẫy nhưng ôm giỏ quà đầy ắp lại trở thành meme lan truyền khắp các nền tảng. Nhiều người còn hài hước ví von "Miss World đi chúc Tết muộn".

