Chung kết Miss Grand Vietnam 2025: MC đọc nhầm kết quả, netizen bùng tranh cãi!

Đêm 14/9, chung kết Miss Grand Vietnam 2025 chính thức diễn ra, trở thành tâm điểm chú ý của khán giả yêu thích các đấu trường nhan sắc. Sau nhiều tháng tranh tài, 35 thí sinh xuất sắc nhất đã cùng hội tụ trên sân khấu hoành tráng để tìm ra chủ nhân chiếc vương miện danh giá, người sẽ kế nhiệm Hoa hậu Võ Lê Quế Anh và đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2025.

Diễn biến chung kết Miss Grand Vietnam 2025 được chúng tôi cập nhật liên tục!

Top 15 được gọi tên

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 tiếp tục trở nên kịch tính khi bước vào phần công bố top 15. Thế nhưng, ngay tại khoảnh khắc quan trọng này, một tình huống hy hữu bất ngờ xảy ra. Sau khi MC Tuấn Ngọc lần lượt xướng tên các thí sinh, khán giả trên sân khấu chỉ đếm được… 14 người.

Không khí lập tức xôn xao, MC Thiên Vũ phải nhanh trí "chữa cháy" khi đề nghị đồng nghiệp kiểm tra lại kết quả từ ban giám khảo. Sau khi đối chiếu, Tuấn Ngọc mới công bố cái tên cuối cùng: Nguyễn Thị Thu Ngân - thí sinh được đi tiếp vào top 15. Sự cố khiến thời lượng chương trình kéo dài hơn dự kiến và tạo ra nhiều tranh luận gay gắt ngay trên sóng trực tiếp.

Khoảnh khắc công bố thiếu của MC khi gọi tên top 15

Khán giả chia thành nhiều luồng ý kiến. Một số cho rằng đây là lỗi thiếu chỉn chu của MC, ảnh hưởng đến chất lượng chương trình. Trong khi đó, không ít người lại đặt nghi vấn liệu đây có phải là kịch bản "dàn dựng" của ban tổ chức nhằm tạo điểm nhấn gây chú ý cho đêm chung kết. Dù thực hư thế nào, sự cố này cũng khiến phần công bố top 15 trở thành một trong những khoảnh khắc đáng bàn tán nhất của Miss Grand Vietnam 2025.

Top 15 Miss Grand Vietnam 2025 dần được gọi tên

Lộ diện top 20

Sau màn hô tên đầy khí thế, không khí đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 càng nóng hơn khi MC công bố danh sách 20 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng trong. Những cái tên nổi bật được xướng lên đã nhận tràng pháo tay vang dội từ khán giả, nhiều gương mặt quen thuộc với phong độ ổn định xuyên suốt hành trình lập tức được gọi.

Dàn thí sinh hồi hộp chờ đợi gọi tên vào top 20

Kết quả top 20 chung cuộc

Các thí sinh nhanh chóng bước vào phần thi áo tắm - một trong những vòng thi được mong chờ nhất đêm chung kết. Trên nền nhạc sôi động, dàn người đẹp lần lượt xuất hiện với trang phục bikini sắc màu, khoe trọn đường cong nóng bỏng cùng thần thái cuốn hút. Mỗi bước catwalk, mỗi cú xoay người đầy tự tin, khoe sắc vóc nóng bỏng đã khiến khán giả không ngừng reo hò, cổ vũ.

Các thí sinh thi trang phục áo tắm ngay sau khi có kết quả top 20

Hoa hậu Quế Anh và top 35 mở màn

Mở màn cho đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025, đương kim hoa hậu Võ Lê Quế Anh xuất hiện cùng top 35 thí sinh trong màn đồng diễn sôi động. Trên nền nhạc hiện đại, từng bước catwalk đầy tự tin của dàn người đẹp đã ngay lập tức khuấy động bầu không khí trong khán phòng.

Ngay sau đó, top 35 tiếp tục khiến khán giả bùng nổ với phần hô tên và quê hương của mình. Những tiếng hô vang dõng dạc, thần thái rạng rỡ và phong cách trình diễn tự tin đã biến phần giới thiệu vốn quen thuộc trở thành điểm nhấn ấn tượng. Không khí cả khán đài như bùng nổ, cổ vũ không ngừng cho các nhan sắc đang từng bước chinh phục vương miện danh giá.

Quế Anh và top 35 Miss Grand Vietnam mở màn

Top 35 thí sinh trình diễn phần hô tên cực sôi động

Mỗi người đều có sự sáng tạo riêng để tạo điểm nhấn

Sân khấu chung kết năm nay được dàn dựng công phu với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Các thí sinh lần lượt trải qua những vòng thi quan trọng như đồng diễn, áo tắm, hùng biện, dạ hội và ứng xử. Mỗi phần thi đều khiến khán giả vỡ òa bởi sự đầu tư chỉn chu và tinh thần quyết tâm chinh phục vương miện.

Không chỉ dàn thí sinh, thảm đỏ chung kết cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt. Quế Anh - Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2024 - xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy đỏ 3D cầu kỳ, trong khi Hoa hậu Tiểu Vy khoe nhan sắc rạng rỡ với đầm ánh kim, ghi điểm bởi thần thái cuốn hút. Dàn Hoa - Á hậu, nghệ sĩ và khách mời nổi tiếng cũng góp phần khiến bầu không khí thêm phần bùng nổ.

Dàn Hoa hậu - Á hậu và nghệ sĩ đổ bộ thảm đỏ chung kết Miss Grand Vietnam 2025