Tối 5/10, đêm Chung kết Miss Cosmo 2024 đã chính thức diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

Mở đầu đêm Chung kết Miss Cosmo 2024, Bùi Thị Xuân Hạnh - đại diện Việt Nam cùng dàn thí sinh trình diễn tiết mục đồng diễn trên nền nhạc ca khúc chủ đề "Into The Cosmo" được thể hiện bởi giọng hát của nữ ca sĩ quốc tế Shontelle.

Dàn thí sinh Miss Cosmo mở màn đêm Chung kết bằng màn đồng diễn đẹp mắt

Sau tiết mục đồng diễn, BTC Miss Cosmo đã công bố Top 21 thí sinh đi tiếp gồm: Netherlands; Philippines; Indonesia; Nam Phi; Mỹ; Campuchia, Bangladesh; Việt Nam; Brazil; Puerto Rico; Zimbabwe; Chile; New Zealand; Thái Lan; Peru; El Salvador; Guatemala; Hy Lạp; Cộng hòa Dominica; Sierra Leone và Mexico.

Bùi Thị Xuân Hạnh trình diễn trang phục bikini

Tiếp đó, Top 21 Miss Cosmo 2024 cùng nhau bước vào phần thi trang phục bikini. Kết thúc phần trình diễn bikini, MC Đức Bảo và Miss International 2016 Kylie Verzosa đã công bố Top 10 chung cuộc gồm: Indonesia, Zimbabwe, Campuchia, Thái Lan, Cộng hòa Dominica, Mỹ, Mexico, Philippines, Peru, Việt Nam.

Top 5 được công bố

Sau phần trình diễn trang phục dạ hội, BTC Miss Cosmo tiếp tục công bố Top 5 thí sinh xuất sắc nhất đi tiếp trong đêm Chung kết gồm: Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Peru và Mỹ.

Top 2 thuộc về Indonesia và Thái Lan. Đại diện Việt Nam - Bùi Thị Xuân Hạnh dừng chân đáng tiếc ở Top 5.

Người chiến thắng giải thưởng phụ "Miss Cosmo Green Sumit" là đại diện từ Singapore. Đại diện Indonesia thắng giải thưởng phụ "Miss Beauty", đại diện Philippines giành giải thưởng "Miss People's Choice", đại diện Việt Nam thắng giải "Best Evening Gown", người đẹp New Zealand thắng giải "Best National Costume".

Đại diện Indonesia giành chiến thắng tại Miss Cosmo 2024

Kết quả chung cuộc, chiếc vương miện danh giá của Miss Cosmo 2024 chính thức thuộc về đại diện Indonesia. Á hậu Miss Cosmo thuộc về đại diện Thái Lan.