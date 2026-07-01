Chung kết Gameshow KILOWATT? mùa 3: Trường THCS Nam Sài Gòn lần thứ hai đăng quang ngôi vị quán quân

Sau hành trình 12 tập phát sóng đầy sôi động và hấp dẫn, Gameshow “Kilowatt? Gia đình chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm” mùa 3 đã chính thức khép lại bằng vòng Chung kết kịch tính với sự tranh tài của ba đội thi xuất sắc nhất.

Vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ 24 trường THCS khu vực TP.HCM mở rộng, Trường THCS Nam Sài Gòn đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân Kilowatt? mùa 3, trở thành đội thi đầu tiên hai lần bước lên vị trí cao nhất của chương trình. Trước đó, trường cũng đã đạt được ngôi vị Quán quân của mùa đầu tiên.

Dù không phải đội thi dẫn đầu về điểm số tại các vòng loại và bán kết, thế nhưng trường THCS Nam Sài Gòn đã tạo nên cú bứt phá ấn tượng trong trận Chung kết, xuất sắc vượt qua những đối thủ mạnh để lần thứ hai giành ngôi vị Quán quân Kilowatt.

Trong tập phát sóng Chung kết, các đội thi lần lượt trải qua các vòng thử thách đặc trưng của Kilowatt? như Động não, Bắt sóng và Về đích- nơi kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm được kết hợp cùng khả năng phản xạ, tư duy logic và tinh thần đồng đội. Những màn rượt đuổi điểm số nghẹt thở đã mang đến cho khán giả nhiều cảm xúc và bất ngờ.

Bên cạnh THCS Nam Sài Gòn đạt giải Nhất, hai trường đạt giải Nhì và Ba lần lượt là THCS Ngô Sĩ Liên và THCS Nguyễn An Khương.

Không chỉ là một sân chơi trí tuệ, Kilowatt? còn là chương trình giáo dục cộng đồng do Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cùng Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV); Sở Công Thương TP.HCM và Sở Giáo dục TP.HCM phối hợp thực hiện, nhằm lan tỏa thông điệp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đến học sinh, gia đình và xã hội. Qua ba mùa phát sóng, chương trình đã góp phần hình thành những “đại sứ tiết kiệm điện” trong học đường, từ đó lan tỏa các thói quen sử dụng năng lượng bền vững đến cộng đồng.

Chiến thắng của Trường THCS Nam Sài Gòn không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết, mà còn khẳng định sức lan tỏa của phong trào chung tay sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong cộng đồng.

Gameshow Kilowatt? Mùa 3 khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ, tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi “Giải- Trí- Tuệ” dành cho học sinh và gia đình, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.