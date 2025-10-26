Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 chính thức bắt đầu!

Hôm nay 26/10, trận Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 chính thức diễn ra. Đây là cuộc so tài của 4 thí sinh Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TP Huế); Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp); Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội).

Thí sinh giành chiến thắng trận chung kết năm sẽ nhận được vòng nguyệt quế, phần thưởng trị giá lên đến hàng chục USD cùng suất học bổng du học Australia.

Giống như năm ngoái, 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 sẽ được đặt tại 4 địa danh mang tính biểu tượng của mỗi tỉnh và thành phố, lần lượt là: Nhà hát Sông Hương (Huế), Công viên Lạc Hồng (Đồng Tháp), Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa) và Cổng Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

8:35 Không khí tại các điểm cầu

Tại các điểm cầu truyền hình, không khí sôi động, háo hức cũng đang nóng hơn bao giờ hết. Tất cả đều hướng về trường quay S14, nơi 4 thí sinh tranh tài.

Điểm cầu tại cổng Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long

Các bạn học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tập trung cổ vũ cho "nhà leo núi" Trần Bùi Bảo Khánh

8:30 Chung kết năm Olympia 2025 chính thức bắt đầu

Đúng 8h30, Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 25 chính thức diễn ra.

MC Khánh Vy và MC Ngọc Huy sẽ dẫn chính tại trường quay S14

8:00 Các thí sinh hừng hực khí thế trước giờ G

4 nam sinh đến từ những vùng miền khác nhau nhưng đều mang chung tinh thần ham học hỏi, tất cả hướng đến mục tiêu chinh phục đỉnh Olympia.

7:40 Vòng nguyệt quế mạ vàng cho Quán quân Olympia 2025 chính thức lộ diện

Vòng nguyệt quế dành cho nhà vô địch Olympia năm nay được thiết kế với dáng vòng mở thoáng hơn, các lá nguyệt quế xếp so le từng tầng để tạo cảm giác chuyển động và tự nhiên hơn so với những vòng khép kín trước đó. Mỗi chiếc lá được khắc gân nổi, vát cạnh tinh xảo, hoàn thiện bóng gương và phủ vàng kim 18k vừa sang trọng, vừa có chiều sâu.

Cận cảnh vòng nguyệt quế Chung kết năm 2025

Chiếc vòng nguyệt quế được mạ vàng 18k

Đằng sau nó ẩn chứa nhiều câu chuyện và ý nghĩa đặc biệt





7:30 Không khí tại trường quay S14

Ngay lúc này, mọi công tác tại trường quay S14 đã hết sức sẵn sàng, khán giả sẵn sàng, các thí sinh cũng sẵn sàng, mọi thứ đều sẵn sàng cho một trận Chung kết năm đầy kịch tính.

Sân khấu Chung kết Olympia năm nay được thiết kế mới, đây cũng chính là thiết kế cho sân khấu Olympia năm thứ 26