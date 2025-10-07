Chubb Life Việt Nam 20 năm: Tri ân khách hàng, lan tỏa tinh thần “trải nghiệm vô lo”

Chỉ cần tái tục hợp đồng đầy đủ từ 5 triệu đồng trở lên, khách hàng sẽ nhận ngay mã dự thưởng để tham gia chương trình quay số may mắn. Với mỗi hợp đồng, khách hàng có thể sở hữu 01 mã dự thưởng (từ 5 đến dưới 20 triệu đồng) hoặc 02 mã dự thưởng (từ 20 triệu đồng trở lên). Mỗi mã sẽ được gửi trực tiếp qua email và tự động tham gia vào kỳ quay số tương ứng. Các đợt quay số hấp dẫn sẽ lần lượt diễn ra vào tháng 10, 11, 12/2025 và tháng 1/2026, mang đến cho khách hàng nhiều cơ hội nhận những giải thưởng giá trị.

Giải thưởng bao gồm:

•4 Giải Nhất: Phiếu du lịch Úc 7 ngày 6 đêm, trị giá 60 triệu đồng/giải.

•32 Giải Nhì: Điện thoại iPhone 16 Pro 256GB, trị giá 27,1 triệu đồng/giải.

•200 Giải Ba: Bộ bàn chải điện và máy tăm nước, trị giá 1,4 triệu đồng/giải.

Ngoài ra, 2.000 khách hàng đầu tiên có hợp đồng bước sang năm thứ hai với phí tái tục đóng đầy đủ từ 10 triệu đồng trở lên sẽ nhận thêm quà tặng độc quyền gồm bình giữ nhiệt cao cấp và túi canvas thời trang.

Khách hàng sở hữu càng nhiều hợp đồng và đóng phí đúng hạn trong nhiều kỳ, sẽ có thêm cơ hội trúng thưởng. Kết quả quay số được công bố hàng tháng trên website và fanpage chính thức của Chubb Life Việt Nam, đồng thời được thông báo trực tiếp đến khách hàng trúng thưởng.

Chubb Life Việt Nam luôn đặt khách hàng làm trọng tâm, hướng đến mục tiêu bảo vệ tương lai bền vững cho mỗi gia đình Việt.

Ông Nguyễn Hồng Sơn, Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam chia sẻ: "Suốt 20 năm qua, Chubb Life Việt Nam luôn kiên định với cam kết mang đến cho khách hàng sự an tâm, khuyến khích họ trải nghiệm những điều mới mẻ và tự tin hướng về tương lai. Chương trình tri ân lần này không chỉ là lời cảm ơn chân thành mà còn là sự đồng hành cùng khách hàng – giúp mỗi gia đình bảo vệ những người thân yêu và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn."

Chi tiết thể lệ và danh sách khách hàng trúng thưởng được cập nhật hàng tháng tại đây