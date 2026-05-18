Theo UBND xã Đại Thanh (Hà Nội), vừa qua địa phương đã tổ chức họp thông qua chủ trương, chính sách thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất và tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi dự án xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại thôn Hữu Từ.

Tuyến đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có tổng mức đầu tư khoảng 13.016 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 10,7 km, đi qua các phường, xã gồm Kiến Hưng, Phú Lương, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Thanh Trì và Nam Phù.

Điểm đầu dự án giao với phố Văn Khê, điểm cuối kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và khớp nối với cầu Ngọc Hồi. Tuyến đường được thiết kế gồm 6 làn xe cơ giới cùng hệ thống đường song hành hai bên, mặt cắt ngang từ 60 - 80 m.

Trên tuyến sẽ xây dựng nhiều hạng mục quan trọng như cầu Sông Nhuệ, cầu Hòa Bình, cầu Tô Lịch, cầu Đồng Trì - Đông Mỹ cùng các cầu vượt tại nút giao Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tại xã Đại Thanh, dự án đường Vành đai 3,5 có quy mô giải phóng mặt bằng lớn (nguồn ảnh: UBND xã Đại Thanh).

Riêng tại xã Đại Thanh, dự án có quy mô giải phóng mặt bằng lớn với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 34.580 m2, liên quan đến 1.296 hộ dân. Dự kiến có khoảng 219 hộ phải bố trí tái định cư với quỹ đất khoảng 1,75 ha.

Để bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo chỉ đạo của thành phố, UBND xã Đại Thanh đã tổ chức thông báo tới người dân thôn Hữu Từ về chủ trương thu hồi đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng.

Trong thời gian tới, các tổ công tác của xã sẽ tiếp tục đến từng hộ dân để tuyên truyền, thông báo chủ trương, kiểm kê tài sản, rà soát hồ sơ pháp lý và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định. Quá trình triển khai được xác định phải bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ và đúng đối tượng.

Cùng với đó, chính quyền địa phương sẽ tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến người dân nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tránh ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Khi hoàn thành, tuyến Vành đai 3,5 được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của Thủ đô, tăng cường liên kết vùng, giảm áp lực cho các tuyến đường nội đô, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và nâng cao giá trị sử dụng đất khu vực phía Nam Hà Nội.

Đáng chú ý, điểm cuối của đoạn tuyến Vành đai 3,5 này sẽ kết nối với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và khớp nối với cầu Ngọc Hồi. Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu đã được khởi công từ ngày 19/8/2025.

Theo chủ trương đã được phê duyệt, dự án được chia thành 2 nhóm dự án thành phần với tổng mức đầu tư khoảng 11.844 tỷ đồng.

Cầu Ngọc Hồi sẽ giúp kết nối thành phố Hà Nội với tỉnh Hưng Yên.

Cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu có tổng chiều dài khoảng 7,5 km. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng cải thiện đáng kể điều kiện giao thông qua sông Hồng, thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực và chia sẻ lưu lượng với các cây cầu hiện hữu như Chương Dương, Long Biên, Vĩnh Tuy...

Không chỉ tăng cường liên kết vùng giữa Hà Nội và Hưng Yên, cây cầu dây văng này còn được kỳ vọng góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, đồng thời mở ra dư địa phát triển du lịch sinh thái, thúc đẩy giao lưu kinh tế và văn hóa giữa hai địa phương.