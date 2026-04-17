Chưa từng có ở Vbiz: 1 đạo diễn đòi đóng cửa nhốt hết khán giả trong rạp vì 30 phút đầu phim quá dở

Chiều 17/4 tại TP.HCM, buổi họp báo ra mắt phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 đã thu hút sự chú ý từ truyền thông và khán giả. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ quen mặt như Miu Lê, Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh... cùng đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn. Giữa hàng loạt thông tin về dự án, một chia sẻ của đạo diễn lại bất ngờ trở thành tâm điểm quan tâm.

Cụ thể, khi được hỏi về việc có tự tin với phần mở đầu của phim hay không, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đã chia sẻ hành trình từ lúc tiếp cận kịch bản gốc cho đến quá trình thực hiện bản Việt, đồng thời không ngần ngại thừa nhận điểm yếu chí mạng của tác phẩm: "Ngay từ khi nhận dự án này, không chỉ mình mà anh Charlie và nguyên ekip cũng đặt ra câu hỏi là làm sao để giữ được chân khán giả trong 30 phút đầu vì ngay anh Charlie xem bản Nhật cũng mở lên xem 10 phút là tắt rồi".

Đạo diễn Nhật Linh cho biết nếu xem bộ phim này ở nhà, nhiều người có thể sẽ tắt sau 10–30 phút đầu vì cảm giác kiểu "Ủa cái này là cái gì?". Nhưng lợi thế của phim chiếu rạp là dù dở thì cũng ít ai bỏ về giữa chừng, nên anh nửa đùa nửa thật: "Nếu như mọi người bị nhốt ở trong rạp, đóng cửa lại, khóa trái không cho ai đi ra thì mọi người phải xem cho hết. Và ai mà kiên nhẫn xem đến phút chót thì sẽ được hưởng niềm vui đó, sẽ cảm thấy thoải mãn, cảm thấy sướng".

Chia sẻ này của đạo diễn Nhật Linh cho thấy anh và ekip tự nhận thức được điểm yếu của bộ phim trong phần mở đầu, nhưng đó là cảnh quay bắt buộc phải có nên không thể làm gì khác. Mặt khác, ekip Đại Tiệc Trăng Máu 8 cũng tự tin rằng sau đó, bộ phim sẽ đưa khán giả đến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác về dộ sáng tạo, sự hài hước xen lẫn cảm động và thực sự bùng nổ vào đoạn cuối của bộ phim.

"Mình rất may mắn vì được làm việc với nguyên một dàn diễn viên rất giỏi, rất cuốn hút. Mình còn có ekip làm âm thanh hậu kỳ để phần đầu hấp dẫn hơn, nên mình cũng tự tin là bản phim này thu hút, đỡ chán hơn 2 bản phim của Nhật và của Pháp - đối với thị trường Việt Nam thôi, đây là cảm nhận riêng của mình", anh nói thêm.

Thực tế, Đại Tiệc Trăng Máu 8 là bản remake từ tác phẩm đình đám One Cut Of The Dead của Nhật - bộ phim từng được mệnh danh là một trong những phim hài xuất sắc nhất với điểm số tuyệt đối trên Rotten Tomatoes. Đây là một dự án có cấu trúc đặc biệt: phần mở đầu tưởng như dở tệ, rời rạc, thậm chí gây khó hiểu nhưng càng về sau càng lật mở nhiều lớp nghĩa và tạo hiệu ứng bùng nổ.

Điểm đáng chú ý nhất là đoạn đầu phim cũng là cú máy one-shot kéo dài hơn 30 phút, dài nhất lịch sử phim Việt. Đây là nỗ lực tái hiện lại tinh thần của bản gốc, đồng thời nâng cấp bằng bối cảnh và cách kể chuyện phù hợp với khán giả Việt. Trong phân đoạn này, người xem sẽ theo dõi một bộ phim zombie được quay liên tục với hàng loạt sự cố kỳ lạ, hỗn loạn xảy ra ngay trước mắt, tạo cảm giác hoang mang và khó nắm bắt.

Không dừng lại ở yếu tố kinh dị, bộ phim còn pha trộn nhiều thể loại như hài, trinh thám, tâm lý, thậm chí là câu chuyện về gia đình và các mối quan hệ phía sau hậu trường làm phim. Chính sự đa tầng này khiến trải nghiệm xem phim trở nên khác biệt nhưng cũng đồng thời cũng thử thách sự kiên nhẫn của khán giả.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên có tiếng như Liên Bỉnh Phát, Miu Lê, Lâm Thanh Mỹ, Tuấn Khải... cùng dàn sao thực lực như Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh và sự xuất hiện của tài tử Hàn Quốc Kim Kang Woo. Trước đó, trailer phim cũng đã hé lộ nội dung phim về một buổi tụ họp tưởng chừng quen thuộc nhưng nhanh chóng biến thành cuộc chiến căng thẳng, nơi các nhân vật bị cuốn vào trò chơi sinh tử với lời cảnh báo: “Đây không còn là một trò chơi”.

Dự kiến khởi chiếu từ ngày 24/4/2026, Đại Tiệc Trăng Máu 8 đang được kỳ vọng sẽ tạo nên một trải nghiệm điện ảnh khác biệt tại rạp Việt.

