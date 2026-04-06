10 năm sau cơn sốt "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò", đạo diễn "triệu view" Đặng Tuấn Chinh giờ ra sao?

Cú lội ngược dòng từ tuổi trẻ "nghèo 5 không"

Nhắc đến Tuấn Chinh của hiện tại, ít ai biết anh từng có xuất phát điểm vô cùng gian khó. Sinh ra trong gia đình cha làm lao công, mẹ giúp việc, nam đạo diễn thường tự trào về tuổi trẻ bằng định nghĩa "5 không": Không tiền tệ, không quan hệ, không hậu duệ, không lợi thế học vấn và không ngoại hình.

Bộ phim "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò" từng 1 thời gây sốt MXH

Năm 2010, sau khi chỉ đạt 9 điểm thi đại học, anh liều nộp hồ sơ học ngành diễn viên dù khi ấy gầy ốm và đầy mụn. Quãng đời sinh viên của anh là chuỗi ngày quay cuồng mưu sinh: Sáng đến giảng đường, chiều làm phục vụ, từ 12h đêm đến 2h sáng lại lóc cóc đạp xe khắp Sài Gòn bán bánh giò. "Tôi phải nỗ lực hết sức vì sau lưng là bóng dáng tảo tần của ba mẹ", anh nhớ lại.

Năm 2013, nỗ lực ấy được đền đáp khi phim ngắn Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò bất ngờ "bão" mạng, giúp cuộc đời Tuấn Chinh đổi khác 180 độ. Thừa thắng xông lên, anh tiếp tục đứng sau loạt dự án triệu view như Chuyện 2 nàng ế, MV Xin đừng hái hoa...

Sự nghiệp thăng hoa kéo theo màn "lột xác" khó tin về ngoại hình. Từ chàng trai 48kg, anh vươn lên vóc dáng vạm vỡ 75kg, cao 1m80. Khán giả ưu ái gọi anh là "hot boy bánh giò", nhiều người thậm chí lầm tưởng anh là diễn viên thay vì người đứng sau máy quay.

Làm sếp ngân hàng và tấm bằng Thạc sĩ tri ân người cha quá cố

Dù gặt hái thành tựu rực rỡ nghệ thuật, Tuấn Chinh vẫn khiêm tốn nhận mình chỉ là "tay ngang" đi lên từ con số âm. Sự nhạy bén thực tế đã đưa anh sang một ngã rẽ mới: Marketing. Từ năm 2018, anh chuyển hướng sang lĩnh vực này và hiện đang giữ chức Giám đốc Marketing cho một ngân hàng lớn.

Chưa dừng lại ở đó, anh vừa chính thức trở thành Thạc sĩ Kinh tế của trường Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Với anh, tấm bằng này mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng. Đó là nén tâm hương anh dành tặng người cha đã khuất - người luôn đau đáu mong mỏi con trai thoát khỏi cảnh nghèo khổ, có cuộc sống đủ đầy.

Nhìn lại hành trình 10 năm không ngừng nghỉ, Đặng Tuấn Chinh bộc bạch: "Tôi vẫn không thể tin mình có thể thành công ở mảng đạo diễn, song song lại đảm nhiệm vị trí Giám đốc ngân hàng. Có lẽ đó là sự tổng hòa của may mắn và nỗ lực đến cùng kiệt".

Nói về tương lai, nam đạo diễn cho biết sẽ tiếp tục "phân thân" ở cả hai con đường: Một quản lý Marketing mẫn cán và một đạo diễn nhạy bén, tiếp tục sản xuất các dự án viral chất lượng cho các nhãn hàng.

