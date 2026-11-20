Trên thị trường chuyển nhượng bất động sản, áp lực bán đang xuất hiện ở nhiều phân khúc. Từ căn hộ chung cư tại khu vực nội đô Hà Nội đến đất dịch vụ vùng ven, biệt thự và liền kề tại các khu đô thị mới, không ít chủ sở hữu đã phải điều chỉnh giá chào bán xuống thấp hơn đáng kể so với mức kỳ vọng trước đó. Tuy nhiên, giảm giá không đồng nghĩa với việc sẽ tìm được người mua.

Khảo sát thực tế, một căn hộ 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, diện tích 64m² tại dự án ở khu vực hồ Mễ Trì, phường Từ Liêm, Hà Nội được chào bán với mức 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau 2 tuần chào bán, chủ nhà chủ động báo với môi giới giảm giá chào 500 triệu đồng, xuống còn 7,5 tỷ đồng.

“Chủ nhà báo đang cần tiền gấp nên hạ chào giá này và chỉ bán trong vòng 1 tuần. Nếu không có khách chốt trong tuần đó, chủ xoay được tiền rồi thì sẽ không còn bán giá đó”, môi giới tên Vũ cho biết.

Thế nhưng, ngay khi cả khi hạ giá chào, môi giới này cho biết cũng vẫn không tìm được khách mua.

Còn nhóm nhà đầu tư sử dụng vốn vay ngân hàng cũng đang gặp áp lực lớn khi hết thời gian ưu đãi chuyển sang thả nổi ở mức cao. Chị Khanh (34 tuổi) mua một căn hộ chung cư tại Cầu Giấy vào tháng 3/2025 với giá 4,8 tỷ đồng. Để sở hữu căn nhà, chị vay ngân hàng 2 tỷ đồng. Hiện tại, mỗi tháng, chị Khanh đang phải trả cả gốc lẫn lãi lên tới khoảng 30 triệu đồng. Khi lãi suất tăng, tiền lãi nhảy vọt, chị tính toán lại khoản đầu tư này.

Sau một thời gian rao bán, chị đã nhận được lời đề nghị mua lại ở mức 3,9 tỷ đồng. Nếu chấp nhận mức giá này, chị Khanh lỗ mất 900 triệu đồng so với giá mua ban đầu, chưa kể các chi phí giao dịch và chi phí vốn đã phát sinh. "Tôi đang băn khoăn không biết nên bán hay cố giữ lại", chị Khanh chia sẻ.

Bên cạnh đó, thị trường cũng xuất hiện một nhóm nhà đầu tư chấp nhận cắt phần tiền đã đóng khoảng 20-30% ở một vài dự án chung cư, biệt thự hình thành trong tương lai. Hầu hết, những người cắt lỗ này thuộc nhóm khách hàng mua theo kỳ vọng ngắn hạn, “lướt sóng”, tính chớp cơ hội ân hạn lãi suất đến khi dự án bàn giao thì bán ra kiếm lời. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn đóng tiếp theo hay hết ân hạn lãi suất, họ không xoay sở được tài chính nên lựa chọn bán ra, chấp nhận cắt khoản tiền đã đóng với chủ đầu tư để thoát hàng.

Tại dự án chung cư trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Hà Nội, anh Kiên (38 tuổi) đang nhờ môi giới tìm khách nhận mua lại căn hộ 77m2, 2 phòng ngủ. Căn hộ này anh đặt cọc 50 triệu đồng và đã đóng 20% giá trị căn hộ, tương đương 1,3 tỷ đồng. Sau gần 9 tháng vào tiền, đến nay, anh Kiên đóng thêm 5% để ký hợp đồng mua bán. Tuy nhiên, anh Kiên gặp khó khăn trong việc tiếp cận khoản vay, buộc phải chuyển nhượng suất mua, chấp nhận mất 1,3 tỷ đồng đã nộp.

Đáng chú ý, với khách nào nhận mua lại căn hộ này thì sau khi đóng 5% giá trị căn hộ để thực hiện thủ tục ký hợp đồng mua bán với chủ đầu tư sẽ được chọn phương án thanh toán tiếp theo: trả thẳng hay vay ngân hàng. Nếu lựa chọn phương án thanh toán thẳng, căn hộ có giá 8,3 tỷ đồng. Trong khi đó, với phương án vay 70% và được ân hạn nợ trong 2 năm, giá bán được đưa ra ở mức 10,9 tỷ đồng.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại phân khúc biệt thự, liền kề. Tại một dự án ở Đan Phượng, anh Mạnh đang rao bán một căn biệt thự diện tích 120m2 đã được chủ đầu tư bàn giao với giá 28,7 tỷ đồng.

Theo thông tin người bán cung cấp, anh đã thanh toán 30% giá trị căn biệt thự, tương đương khoảng 8,3 tỷ đồng, đồng thời vay ngân hàng 70%, tương đương khoảng 20 tỷ đồng. Hiện anh chấp nhận “tặng” lại toàn bộ phần vốn đã đóng cho chủ đầu tư cho khách mua mới, đồng thời chuyển giao nghĩa vụ đối với khoản vay ngân hàng.

Những trường hợp trên cho thấy áp lực bán không chỉ tập trung ở một loại hình bất động sản. Tuy nhiên, nguyên nhân và mức độ giảm giá ở mỗi trường hợp có sự khác biệt. Có người cần thoát hàng để giảm dư nợ, có người không đủ khả năng thanh toán theo tiến độ, trong khi một số chủ sở hữu chấp nhận hạ giá để thu hồi vốn.

Không chỉ xuất hiện ở một vài giao dịch cá biệt, xu hướng điều chỉnh giá bất động sản đã được phản ánh trong báo cáo thị trường của các đơn vị nghiên cứu. Đáng chú ý, trong quý III/2026, mức giảm không còn giới hạn ở đất nền hay nhà thấp tầng mà đã lan sang phân khúc căn hộ chung cư tại nhiều khu vực.

Trao đổi với chúng tôi, bà Trịnh Thị Kim Liên - PTGĐ KDTT Dat Xanh Services - Phụ trách Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) cho biết, mặt bằng giá bán bất động sản sơ cấp và thứ cấp tại nhiều khu vực ghi nhận xu hướng điều chỉnh, với biên độ phổ biến 5-20% so với quý trước. Trong đó, căn hộ chung cư là phân khúc ghi nhận mức giảm tại tất cả các vùng thị trường.

Không chỉ giá bán xuất hiện những nhịp điều chỉnh, thanh khoản bất động sản cũng đang chịu sức ép rõ rệt. Đáng chú ý, lượng sản phẩm tiêu thụ giảm mạnh ngay cả khi nhiều chủ đầu tư đã áp dụng chính sách chiết khấu, hỗ trợ lãi suất và giãn tiến độ thanh toán để kích cầu.

Bà Liên cho biết, trong quý 3/2026, lượng hấp thụ nhà ở sơ cấp trên cả nước đạt khoảng 6.368 sản phẩm, giảm 36% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng lượng hấp thụ đạt khoảng 32.469 sản phẩm, giảm 16% so với cùng kỳ.

Tỷ lệ hấp thụ tại miền Bắc và miền Nam lần lượt chỉ đạt khoảng 30-35% và 35-40%, cùng giảm 10 điểm phần trăm so với năm trước. Điều này cho thấy sức mua đang suy yếu tại cả 2 thị trường lớn, dù nguồn cung và mức độ cạnh tranh giữa các dự án có sự khác biệt.

Theo số liệu của Cushman & Wakefield, trong quý 3/2026, thị trường căn hộ Hà Nội ghi nhận gần 1.720 giao dịch, giảm 61% so với quý 2 và giảm 71% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức suy giảm đáng chú ý, nhất là khi thị trường Hà Nội từng ghi nhận lượng tiêu thụ cao trong những quý trước đó.

Nguồn số liệu: Cushman & Wakefield

Không riêng chung cư, phân khúc nhà thấp tầng tại Hà Nội cũng ghi nhận giao dịch ở mức thấp. Cushman & Wakefield thống kê quý III/2026 có 167 giao dịch biệt thự, liền kề, giảm 3% so với quý trước và giảm 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến này cho thấy sức mua đối với những bất động sản có tổng giá trị lớn vẫn khá dè dặt.

Trong khi đó, báo cáo của Avison Young Việt Nam cũng ghi nhận tỷ lệ hấp thụ căn hộ sơ cấp tại 3 thị trường lớn đồng loạt đi xuống. Cụ thể, Hà Nội đạt khoảng 31%, TP.HCM đạt 28% và Đà Nẵng đạt 20% tổng nguồn cung chào bán. Các tỷ lệ này đều giảm 7-10 điểm phần trăm so với quý II/2026. Đối với nhà liền thổ, tỷ lệ hấp thụ tại 3 thị trường chỉ dao động 15-25% tổng nguồn cung chào bán.

Một khảo sát khác của Batdongsan.com.vn trên 530 môi giới bất động sản cho thấy 48% người được hỏi ghi nhận lượng giao dịch giảm trên 50% trong quý III/2026 so với quý trước. Tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm thị trường khi có tới 63% môi giới đánh giá người mua vẫn đang trong trạng thái quan sát, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.

Những dữ liệu này cho thấy vấn đề của thị trường không chỉ nằm ở giá bán. Nhu cầu tìm hiểu và khảo sát bất động sản vẫn tồn tại, nhưng tỷ lệ chuyển đổi từ quan tâm sang giao dịch thực tế đang thấp. Người mua có xu hướng kéo dài thời gian ra quyết định, chờ giá hợp lý hơn hoặc đánh giá lại khả năng tài chính trước khi xuống tiền.

Bà Liên cho biết: “Mặt bằng lãi suất cao khiến người mua tiếp tục thận trọng hơn trong việc sử dụng đòn bẩy tài chính, đặc biệt đối với các khoản vay dài hạn. Áp lực trả nợ gia tăng sau giai đoạn ưu đãi cũng ảnh hưởng đến quyết định giao dịch, khiến thanh khoản tại một số phân khúc có xu hướng chững lại”.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch VARS Lượng khách hàng liên hệ tư vấn, khảo sát thực địa và tham quan dự án vẫn duy trì, song tỷ lệ chuyển đổi thành giao dịch thực tế chưa tương xứng.

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, những sản phẩm có pháp lý minh bạch, hạ tầng đồng bộ và đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tiếp tục có lợi thế, trong khi bất động sản mang tính đầu cơ hoặc thiếu khả năng khai thác gặp khó khăn hơn về thanh khoản.

Diễn biến trên đặt thị trường bất động sản trước một bài toán khó từ nay đến cuối năm. Nguồn cung mới tiếp tục gia tăng, trong khi sức mua suy yếu và chi phí vốn chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt. Điều này khiến khả năng phục hồi thanh khoản trở thành yếu tố quyết định diễn biến giá bán trong thời gian tới.

Theo dự báo 3 tháng cuối năm 2026 của DXS-FERI, thị trường quý IV có thể đón khoảng 30.300 sản phẩm từ hơn 30 dự án. Tổng nguồn cung sơ cấp cả năm dự kiến vượt 140.000 sản phẩm.

Nguồn cung tăng trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi tương ứng sẽ khiến áp lực cạnh tranh giữa các dự án lớn hơn. Các chủ đầu tư không chỉ phải cạnh tranh về vị trí, tiện ích và pháp lý mà còn phải tính toán lại chính sách giá, tiến độ thanh toán và hỗ trợ tài chính để thu hút khách hàng.

DXS-FERI xây dựng 3 kịch bản cho thị trường trong quý cuối năm, trong đó kịch bản kỳ vọng được đánh giá có khả năng xảy ra cao hơn.

Ở góc nhìn tích cực hơn, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng thị trường vẫn có cơ sở cải thiện trong quý IV/2026 nhờ yếu tố mùa vụ. Đây thường là giai đoạn nhu cầu mua nhà tăng lên khi người dân có xu hướng hoàn tất các kế hoạch tài chính, nhà ở trước khi kết thúc năm.

Theo VARS, giao dịch nhà ở trong quý cuối năm có thể tăng mạnh, thậm chí gấp đôi quý trước. Nhu cầu được dự báo tập trung vào các sản phẩm có pháp lý đầy đủ, quy hoạch hoàn chỉnh, hạ tầng và tiện ích đã hình thành. Giao dịch nhà ở xã hội cũng được kỳ vọng tăng nhờ nguồn cung được bổ sung.

Tuy nhiên, VARS không cho rằng sự phục hồi sẽ diễn ra đồng đều. Giá bán sơ cấp vẫn có thể duy trì xu hướng tăng do chi phí phát triển dự án, tiền sử dụng đất, vật liệu xây dựng và chi phí tài chính tiếp tục ở mức cao. Trong khi đó, áp lực giảm giá có thể tập trung ở nhóm bất động sản mang tính đầu cơ, những dự án chưa hình thành cộng đồng dân cư hoặc chưa có khả năng khai thác thực tế.

Từ những dự báo trên, có thể thấy thị trường bất động sản trong quý IV/2026 khó xuất hiện một đợt phục hồi đồng loạt. Thay vào đó, sự phân hóa giữa giá sơ cấp và thứ cấp, giữa sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực và bất động sản đầu tư có thể rõ nét hơn.