Chưa thấy ông chồng nào "máu lạnh" như David Beckham

Victoria Beckham vừa cho ra mắt bộ phim tài liệu mang tên chính mình trên Netflix, đánh dấu cột mốc trọng đại mới trong sự nghiệp. Trong series gồm ba phần, công chúng được nghe nữ ca sĩ một lần nói hết những góc khuất ít ai biết về cuộc đời từ khi còn là ca sĩ nhạc pop, nhà thiết kế đến người điều hành doanh nghiệp thời trang - làm đẹp, hôn nhân và các vấn đề sức khỏe của cô. Đáng chú ý, trong phần đầu vừa lên sóng mới đây, Victoria Beckham đã nghẹn ngào trải lòng về giai đoạn thương hiệu thời trang của cô kinh doanh thua lỗ, mắc nợ lên đến 66 triệu bảng Anh (hơn 2.344 tỷ đồng).

Theo Victoria Beckham, năm 2008, cô thành lập thương hiệu thời trang cá nhân, với mục tiêu lớn nhất là "muốn các con và ông xã David tự hào về mình". Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ nhanh chóng bị hiện thực vả mặt. Vì chi tiêu phung phí, công ty của Victoria Beckham sớm rơi vào cảnh thua lỗ. Để cứu vãn tình hình, cô phải xin chồng bom tiền giúp đỡ. Thế nhưng, dù đã bỏ ra hàng triệu bảng Anh, David Beckham cũng không cách nào có thể giúp công ty của vợ thoát khỏi cảnh lỗ chồng lỗ, thậm chí các khoản nợ ngày càng tăng nhanh 1 cách chóng mặt. Quá sợ hãi, David Beckham đã phải lạnh lùng tuyên bố dừng đổ tiền vô nghĩa vào công ty trên bờ vực phá sản của vợ.

"Tôi hoảng loạn vì chẳng thấy thương hiệu của vợ sinh lời, thậm chí càng ngày càng khánh kiệt. Dù chúng tôi đã hứa sẽ ủng hộ và giúp đỡ đối phương trong kinh doanh, nhưng trước tình hình đó, tôi cũng không thể mù quáng lấy hết tiền của mình đi cứu Victoria", David Beckham nói.

Theo Victoria Beckham, quyết định dừng "cứu trợ" của chồng khiến cô tan nát cõi lòng, tổn thương nặng nề: "Tôi nợ hàng triệu bảng Anh vào lúc đó. Tôi không biết phải làm gì, chỉ muốn cứu công ty mà tôi đã dồn mọi tâm huyết để thành lập. Việc David bảo rằng sẽ không cung cấp tài chính cho tôi nữa khiến tôi cảm thấy mình như đang chìm dần vào cát lún. Có lúc tôi còn nghĩ anh ấy thật máu lạnh khi bỏ rơi mình trong lúc khó khăn".

Sau khi David Beckham ngừng "giải cứu", Victoria Beckham phải 1 mình xoay xở để cứu lấy đế chế thời trang của mình. Cô chia sẻ bản thân đã đánh liều tìm đến doanh nhân David Belhassen xin hợp tác. Theo Victoria Beckham, thứ cô cần lúc đó không chỉ đơn thuần là tiền mà còn là 1 cộng sự hiểu biết kinh doanh, có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực.

Ban đầu, David Belhassen đã từ chối đầu tư vào thương hiệu của Victoria Beckham, thậm chí nhận định hoàn cảnh thảm họa của nữ ca sĩ "rất, rất khó cứu". Tuy nhiên, sau đó, David Belhassen đã đổi ý vì bà xã của mình. Nhờ vậy, Victoria Beckham mới có thể giữ được đứa con tinh thần.

Đến năm 2023, cuối cùng thương hiệu Victoria cũng có lãi sau 15 năm ra mắt. Trong suốt thời gian này, David Belhassen đã đồng hành, giúp nữ ca sĩ tái cấu trúc công ty và kiểm soát chi tiêu. Trong phim tài liệu, Victoria Beckham cũng thừa nhận bản thân không có đầu óc kinh doanh và cô cũng vô cùng biết ơn sự giúp sức lặng thầm của doanh nhân David Belhassen cho sự nghiệp kinh doanh của cô.

