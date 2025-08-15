Công khai tin nhắn David Beckham gửi riêng cho gái lạ, lại "ngựa quen đường cũ" tòm tem sau lưng vợ?

Mới đây, influencer thể hình người Úc Laura Henshaw tiết lộ David Beckham đã nhắn tin riêng cho cô từ 7 năm trước. Laura Henshaw còn giơ màn hình đã làm mờ những tin nhắn riêng tư giữa cô và cựu danh thủ lừng danh.

Thái độ úp mở của influencer này nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Trên trang cá nhân của Laura Henshaw, nhiều người đã đổ xô vào ngóng chờ cô tiết lộ những tin nhắn này, thậm chí mong cô làm podcast riêng để tiết lộ chúng. Thậm chí, có người còn cho rằng có thể những tin nhắn giữa David Beckham và Laura Henshaw có thể có sự khuất tất. Đây còn là dấu hiệu cho thấy cựu danh thủ rất có thể đã "tòm tem" gái lạ sau lưng Victoria Beckham.

Influencer thể hình người Úc Laura Henshaw tiết lộ những tin nhắn riêng tư với David Beckham từ 7 năm trước

Số khác phản bác rằng David Beckham từng làm việc với Laura Henshaw tại các sự kiện của AIA Vitality trước đó. Họ còn trò chuyện trực tuyến, cùng tham dự sự kiện ở Sydney. Nên rất có thể các tin nhắn chỉ mang tính chất công việc hoặc họ là bạn bè, đối tác thân thiết. Hiện tại, Laura Henshaw đang mang thai con đầu lòng với chồng Dalton, còn David Beckham hạnh phúc bên Victoria Beckham nên có rất ít khả năng họ ngoại tình.

Tuy nhiên, thái độ úp mở của Laura Henshaw vẫn khiến dân tình tranh cãi. 1 số netizen chỉ trích cô "đem chuyện cũ ra khơi", úp mở thần bí chuyện từ tận 7 năm trước để "ké fame" từ tên tuổi của David Beckham. Những ồn ào này hiện vẫn đang chiếm sóng mạng xã hội.

Dù ít có khả năng ngoại tình, nhưng Laura Henshaw bị chỉ trích lợi dụng tên tuổi David Beckham

David Beckham được biết đến với hình ảnh quý ông mẫu mực, người đàn ông của gia đình, bố của 4 đứa con. Tuy nhiên, đời tư của anh hoàn toàn không sạch bóng scandal. Năm 2004, bê bối ngoại tình chấn động, giáng một đòn chí mạng vào hình tượng "người chồng mẫu mực" của David Beckham, đẩy cuộc hôn nhân tưởng chừng bất diệt của anh vào cơn bão tố chưa từng có.

Khi David Beckham rời Manchester United để gia nhập câu lạc bộ Real Madrid danh tiếng ở Tây Ban Nha, Victoria lại bận rộn với sự nghiệp riêng và việc chăm sóc các con tại Anh, không thể theo sát chồng trong mọi khoảnh khắc. Chính trong thời gian xa cách địa lý này, 1 người phụ nữ khác tên Rebecca Loos đã xuất hiện.

Rebecca Loos là một phụ nữ người Hà Lan, làm việc như trợ lý cá nhân cho David Beckham tại Madrid. Cô có vẻ ngoài quyến rũ và được David tin tưởng giao phó nhiều công việc từ sắp xếp lịch trình đến hỗ trợ các vấn đề cá nhân. Mối quan hệ giữa cầu thủ ngôi sao và cô trợ lý xinh đẹp nhanh chóng vượt quá giới hạn công việc.

Rebecca Loos - nữ trợ lý nóng bỏng khiến gia đình Beckham sóng gió

Đầu tháng 4 năm 2004, tin tức về mối quan hệ "ngoài luồng" này bùng nổ trên mặt báo, đặc biệt là tờ News of the World (một tờ báo lá cải của Anh, nổi tiếng với việc "khui" scandal). Rebecca Loos đã công khai tuyên bố mình có quan hệ tình ái với David Beckham, thậm chí còn cung cấp những chi tiết táo bạo về các cuộc gặp gỡ bí mật của họ, bao gồm cả những lần ở khách sạn, và miêu tả cụ thể về những tin nhắn, cuộc gọi riêng tư. Lời khai của Loos không chỉ dừng lại ở một mối tình vụng trộm mà còn vẽ nên bức tranh về một David Beckham phóng túng hơn nhiều so với hình tượng "quý ông" mà anh luôn xây dựng.

Victoria Beckham đã hành động cao tay để giữ gia đình. Phản ứng đầu tiên và mạnh mẽ nhất của Victoria là sự im lặng. Cô không hề lên tiếng chỉ trích chồng, không bình luận về Rebecca Loos, hay thể hiện bất kỳ sự yếu đuối nào trước truyền thông. Sự im lặng của Victoria không phải là sự chấp nhận hay cam chịu, mà là một bức tường vững chắc, không cho phép giới truyền thông có thêm "nguyên liệu" để thổi bùng scandal, đồng thời giữ vững danh dự và quyền kiểm soát tình hình cho chính mình. Cô biết rằng, mọi lời nói trong lúc này đều có thể bị bóp méo hoặc lợi dụng.

Victoria Beckham cao tay giữ vững gia đình trong sóng gió

Tiếp đến, "nữ cường nhân" này có hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền gia đình. Ngay sau khi scandal bùng nổ, thay vì ở lại Anh chịu đựng, Victoria đã bay thẳng đến Madrid. Đây là một nước đi đầy táo bạo và quyết đoán. Cô xuất hiện bên cạnh David, cùng anh tham dự các sự kiện công khai.

Hình ảnh Victoria nắm chặt tay David, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào ống kính của các paparazzi, đã gửi đi một thông điệp không thể rõ ràng hơn: "Gia đình này vẫn vững vàng. Tôi ở đây để bảo vệ tổ ấm của mình". Hành động này không chỉ là sự ủng hộ thầm lặng dành cho David mà còn là lời tuyên bố đanh thép của một người vợ, một người mẹ về quyền sở hữu đối với cuộc hôn nhân và gia đình mình. Cô không chỉ "giữ chồng", cô đang "giữ gia đình".

Sau sự kiện Madrid, Victoria và David thường xuyên xuất hiện cùng nhau một cách thân mật, đặc biệt là với các con. Những bức ảnh gia đình hạnh phúc, những khoảnh khắc đời thường ấm áp được chia sẻ đã dần dần thay thế hình ảnh đen tối của scandal. Victoria hiểu rằng, trong thời đại truyền thông, hình ảnh đôi khi có sức mạnh hơn cả ngàn lời nói. Cô và David đã cùng nhau xây dựng lại hình ảnh "gia đình kiểu mẫu" một cách mạnh mẽ và kiên định hơn bao giờ hết, dần dần xóa nhòa vết sạm của quá khứ.

Hình ảnh khắc họa rõ nét nhất drama này: "Chính thất" Victoria Beckham điềm nhiên như không còn "tiểu tam" Rebecca Loos lại hậm hực cay cú

Nguồn: Daily Mail