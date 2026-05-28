Chưa đầy 36 tiếng nữa sẽ diễn ra kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026

Kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm học 2026-2027 đang đếm ngược từng giờ. Khác với mọi năm, kỳ thi năm nay được đẩy lên tổ chức sớm hơn gần hai tuần, mang lại không ít áp lực nhưng cũng là cơ hội để các sĩ tử sớm hoàn thành bước ngoặt lớn đầu đời.

Để giúp học sinh và các bậc phụ huynh dễ dàng theo dõi, nắm bắt chính xác khung giờ của từng bài thi, dưới đây là lịch thi chính thức do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành cho cả khối đại trà và khối chuyên.

Ngày thi Buổi Môn thi Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ bắt đầu Giờ thu bài 30/5/2026 Sáng Ngữ văn 120 phút 07h55 08h00 10h00 Chiều Ngoại ngữ 60 phút 13h50 14h00 15h00 31/5/2026 Sáng Toán 120 phút 07h55 08h00 10h00 1/6/2026 Sáng Môn chuyên (đợt 1) 150 phút 07h55 08h00 10h30 Chiều Môn chuyên (đợt 2) 150 phút 13h55 14h00 16h30

Các thí sinh lưu ý cần phải có mặt tại điểm thi đúng giờ quy định, cụ thể là 07h15 đối với buổi sáng và 13h15 đối với buổi chiều để làm thủ tục vào phòng thi cũng như nghe phổ biến quy chế.

Những lưu ý quan trọng không thể bỏ qua trước giờ G

Ngày 29/5, các em học sinh sẽ có buổi tập trung tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi, đính chính các sai sót về thông tin cá nhân nếu có. Đây là khoảng thời gian đệm vô cùng quan trọng, quyết định phần lớn sự tự tin và tâm lý ổn định khi bước vào ngày thi chính thức.

Thí sinh bắt buộc phải mang theo Phiếu báo dự thi và Căn cước công dân trong tất cả các buổi thi. Hãy để sẵn các giấy tờ này vào một chiếc túi clear bag trong suốt cùng với bút viết, bút chì, tẩy và compa từ tối hôm trước để tránh tình trạng quên đồ do cuống cuống vào sáng hôm sau.

Bên cạnh việc chuẩn bị vật dụng, các sĩ tử cần đặc biệt lưu ý về quy chế phòng thi. Năm nay, các quy định về thiết bị được mang vào phòng thi tiếp tục được siết chặt nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng. Tuyệt đối không mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh hoặc các thiết bị có khả năng truyền phát thông tin vào khu vực thi, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến việc bị đình chỉ thi đáng tiếc.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất lúc này không còn là cố nhồi nhét thêm kiến thức mới, mà là việc giữ cho bản thân một tinh thần thoải mái và một thể trạng tốt nhất. Một giấc ngủ sâu vào đêm trước ngày thi sẽ giúp não bộ tỉnh táo, phản xạ nhanh nhạy hơn khi đối diện với những câu hỏi hóc búa trong đề thi. Chúc tất cả các sĩ tử Hà Nội bình tĩnh, tự tin và hoàn thành xuất sắc kỳ thi vượt vũ môn đầy thử thách này!