Ngày 7-6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Bích Ngọc (SN 1986) để điều tra về tội "Xâm phạm quyền tác giả" theo quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhà thiết kế - chủ sở hữu thương hiệu áo dài Đỗ Trịnh Hoài Nam là tác giả, chủ sở hữu hợp pháp đối với Bộ sưu tập áo dài "Thư từ phố thị".

Công an TPHCM khởi tố bà Hoàng Thị Bích Ngọc

Bộ sưu tập đã được Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả theo quy định của pháp luật. Tác phẩm đã được công bố rộng rãi thông qua các sự kiện văn hóa, hoạt động trình diễn thời trang và các phương tiện truyền thông.

Bà Ngọc cùng tang vật

Mặc dù biết rõ tác phẩm đã được bảo hộ quyền tác giả, chưa được chủ sở hữu quyền cho phép nhưng Ngọc vẫn sao chép hình ảnh mẫu thiết kế thuộc Bộ sưu tập "Thư từ phố thị".

Đồng thời, Ngọc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý hình ảnh, sau đó chỉ đạo nhân viên chỉnh sửa, hoàn thiện file thiết kế nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, quảng cáo và kinh doanh sản phẩm vải áo dài với thương hiệu Vải áo dài Đất Lành.

Bên trong cơ sở do bà Ngọc quản lý/

Quá trình điều tra xác định, hoạt động sản xuất, kinh doanh được tổ chức theo mô hình doanh nghiệp với quy mô thương mại, có bộ phận thiết kế, kinh doanh, sản xuất, máy móc công suất lớn, kho vận, kế toán.

Ngọc sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội, nhóm bán hàng trực tuyến, hệ thống cộng tác viên chuyên nghiệp để quảng bá trên không gian mạng và tiêu thụ sản phẩm trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố, tập trung nhiều nhất ở Thành phố Hà Nội.

Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả đã kết luận có sự sao chép giữa hình thức thể hiện mẫu thiết kế áo dài được bảo hộ quyền tác giả của hà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam và sản phẩm vải áo dài do Công ty TNHH In Vải áo dài Đất Lành sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, sau khi vụ việc bị phát hiện, Hoàng Thị Bích Ngọc đã yêu cầu nhân viên xóa dữ liệu, tin nhắn, hình ảnh và các bài đăng liên quan đến mẫu thiết kế vi phạm trên hệ thống mạng xã hội và các nhóm trao đổi nội bộ của doanh nghiệp để che giấu hành vi, đối phó cơ quan chức năng.