Chủ xe Limo Green tiết lộ “Đầu tư nhỏ - Lợi ích lớn” khi chọn thảm lót sàn chất lượng

Chính thức bàn giao từ tháng 8/2025, Vinfast Limo Green là mẫu xe 7 chỗ nổi bật với công suất 201 mã lực, quãng đường lên tới 450 km mỗi lần sạc. Khi đầu tư 749 triệu đồng để sở hữu chiếc MVP này của Vinfast, nhiều chủ xe không ngần ngại bỏ thêm một khoản nhỏ để hoàn thiện trải nghiệm sử dụng.

Trong hàng loạt mục phụ kiện được chủ xe quan tâm khi mới nhận xe, thảm lót sàn ô tô là một trong những khoản đầu tư thiết thực nhất, nổi bật là thảm lót sàn KATA. Đây được coi là khoản đầu tư nhỏ nhưng mang lại lợi ích lớn cho các chủ xe sở hữu Limo Green.

Thảm lót sàn ô tô Vinfast Limo Green của KATA

Thảm lót sàn ô tô Limo Green của KATA bảo vệ sàn xe hiệu quả

Góp mặt trên thị trường nội thất xe hơi từ năm 2014, thảm lót sàn ô tô KATA trở thành phụ kiện ô tô được các chủ xe yêu thích và tin tưởng lựa chọn. Thảm sàn KATA nổi bật về khả năng bảo vệ, độ bền và tính an toàn, giúp các chủ xe có những trải nghiệm trọn vẹn nhất cùng thảm lót sàn KATA.

KATA được biết đến là đơn vị tiên phong trong việc sản xuất các mẫu thảm lót sàn chuẩn form sàn của từng xe. Chính vì vậy, đối với Limo Green, KATA đã nghiên cứu, thiết kế và sản xuất loại thảm dành riêng cho mẫu xe này. Thảm ôm sát sàn xe, vừa khít từng milimet, hỗ trợ an toàn tối đa khi vận hành.

Mặt đáy thảm được KATA cải tiến với phiên bản Master 3.0 mới nhất, giúp cố định thảm vượt trội hơn các dòng thảm khác mà vẫn bảo vệ nguyên vẹn lớp sàn nỉ nguyên bản của xe.

Thảm lót sàn Limo Green của KATA được làm từ PVC nguyên sinh, đạt chứng nhận SGS châu Âu, an toàn cho sức khỏe của người dùng, không có mùi nhựa khó chịu. Bên cạnh đó, chất liệu này còn không thấm nước, giúp bảo vệ thảm khỏi tình trạng ẩm mốc và có mùi hôi khó chịu.

Thảm lót sàn Limo Green của KATA được làm từ PVC nguyên sinh

Thảm KATA sở hữu cấu trúc hai lớp thông minh với các khoảng trống nhỏ giúp tán âm thanh khó chịu từ động cơ gầm xe, giúp cabin Limo Green trở nên yên tĩnh hơn.

Nhiều loại thảm trên thị trường hiện nay có thể phải thay thế sau một vài năm sử dụng nhưng thảm lót sàn ô tô KATA có độ bền lên đến 20 năm. Thảm có khả năng chịu được thời tiết khắc nghiệt, giữ được khả năng bảo vệ sàn xe bền bỉ qua năm tháng.

Thiết kế thảm KATA nâng tầm vẻ đẹp cho khoang nội thất

Bên cạnh khả năng bảo vệ sàn xe thì thảm lót sàn ô tô Limo Green của thương hiệu KATA còn góp phần nâng tầm vẻ đẹp cho khoang nội thất. Thảm được thiết kế mang phong cách sang trọng, phù hợp với không gian nội thất của Vinfast Limo Green.

Điều đặc biệt, KATA còn cung cấp thảm lót sàn với các màu khác nhau như đen, kem, nâu, ghi, da bò và đỏ. Các chủ xe có thêm nhiều lựa chọn để đồng bộ với nội thất xe Limo Green.

Bảng màu thảm lót sàn ô tô KATA

Thảm lót sàn KATA được nghiên cứu bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm và được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại với quy trình kiểm soát chất lượng đạt chuẩn ISO 9001. Chính vì vậy, chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo khi đến tay khách hàng. Ngoài ra, KATA còn cam kết chất lượng sản phẩm với chính sách bảo hành trong vòng 24 tháng đối với thảm lót sàn ô tô Limo Green.

Đầu tư 1 lần nhưng có thể dùng thảm KATA 15 năm

Thảm lót sàn xe Limo Green của KATA gồm 2 phiên bản: BASIC với viền thảm được may thủ công có giá 2.990.000 VNĐ và PRO với viền thảm được ép nhiệt có giá 3.990.000 VNĐ. Giá thảm có sự chênh lệch giữa các màu. Những màu đặc biệt hơn như da bò, nâu và đỏ có mức giá cao hơn các thảm màu đen, kem và ghi.

Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trong chi phí đầu tư xe nhưng thảm lót sàn ô tô KATA mang đến những giá trị bền vững và lâu dài, bảo vệ nội thất, giảm tiếng ồn, không thấm nước, không mùi ẩm mốc và độ bền lên đến 15 năm. Limo Green có khả năng vận hành mạnh mẽ và thiết kế ấn tượng nên việc trang bị một bộ thảm lót sàn tương xứng sẽ là mảnh ghép hoàn hảo, giúp nâng tầm trải nghiệm tổng thể khi sử dụng xe.

Thông tin liên hệ với KATA:

Hotline:

Tư vấn bán hàng: 0353697777

Khách hàng doanh nghiệp: 0934549998

Địa chỉ:

Công ty TNHH Thương Mại KATA Việt Nam: Số 14, Ngõ 102, Đường Kim Giang, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Nhà máy KATA Factory: Số 6, Ngõ 102 Đường Kim Giang, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Office HN: Tầng 3 G5 tòa nhà Five Star số 2 Kim Giang, Phường Khương Đình, Thành Phố Hà Nội,Việt Nam

Xưởng KATA Tp. HCM: 803/58/61A Đường Huỳnh Tấn Phát, Khu Phố 2, Phường Phú Thuận, Tp. HCM, Việt Nam

MANU FACTURER Hưng Yên: 378 Nguyễn Thiện Thuật, phường Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Link sản phẩm: https://katavina.com/tham-lot-san-vinfast/tham-lot-san-o-to-vinfast-limo-green.html

Website: https://katavina.com/