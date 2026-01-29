Chữ tiếng Anh trên áo cụ bà khiến người đi đường hốt hoảng!

Mới đây, một sự việc hy hữu xảy ra tại Chi Giang, Hồ Bắc (Trung Quốc) đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một người đàn ông khi đang lái xe trên đường đã phát hiện một cụ bà mặc chiếc áo khoác đen khá ấm áp, nhưng sau lưng lại in dòng chữ tiếng Anh cỡ lớn: "DEAD" (Cái chết).

Tình huống dở khóc dở cười

Nhận thấy cụ bà có lẽ không hiểu nghĩa của từ tiếng Anh này, người đàn ông cảm thấy bất an và quyết định đuổi theo để nhắc nhở. Anh chia sẻ: "Nhìn thấy dòng chữ đó trên lưng một người cao tuổi, tôi thấy rất khó chịu. Có lẽ bà không biết mình đang khoác lên người một từ mang nghĩa tiêu cực như vậy".

Khi được tài xế áp sát và giải thích cặn kẽ ý nghĩa của từ ngữ trên áo, cụ bà tỏ ra vô cùng bàng hoàng và lúng túng. Sự nhiệt tình của nam tài xế sau đó đã nhận về nhiều lời khen ngợi vì sự tinh tế và kính lão.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã tạo ra hai luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng đây là thiết kế theo phong cách đường phố (streetwear) hoặc punk, thường sử dụng các từ ngữ mạnh để thể hiện cá tính, sự nổi loạn và không hề có ý trù ẻo người mặc.

Cụ bà mặc áo có chữ Dead

Trong khi đó, đa số cư dân mạng cho rằng việc in những từ ngữ nhạy cảm lên trang phục bán cho đối tượng trung niên, cao tuổi là sự thiếu trách nhiệm. Những người lớn tuổi thường ưu tiên sự chỉn chu, phù hợp thay vì chạy theo những trào lưu "độc lạ" mà họ không hiểu rõ.

Thực tế, không khó để bắt gặp những bộ trang phục in tiếng nước ngoài vô nghĩa hoặc mang hàm ý tiêu cực tại các cửa hàng thời trang giá rẻ. Nhiều người mua hàng chỉ quan tâm đến kiểu dáng, chất liệu mà bỏ qua nội dung các dòng chữ in trên áo.

Trang phục không chỉ để làm đẹp mà còn là "bộ mặt" của người mặc. Đối với các nhà sản xuất, việc kiểm soát nội dung in ấn là cần thiết để tránh gây ra những tình huống phản cảm. Riêng với người tiêu dùng, đặc biệt khi mua đồ cho người lớn tuổi, cần cẩn trọng hơn với các dòng chữ ngoại ngữ để tránh những hiểu lầm không đáng có.