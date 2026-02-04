Ngày 4-2, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, UBND tỉnh Cà Mau đã có văn bản gửi đến Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Công an tỉnh về việc kiểm tra, rà soát báo cáo nội dung phản ánh của báo chí liên quan đến vụ nữ sinh lớp 5 bị người thân gây thương tích.

Vết thương trên cơ thể nữ sinh N.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Giám đốc Công an tỉnh khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ nội dung thông tin báo chí nêu. Kịp thời xử lý nội dung phát sinh (nếu có) theo đúng quy định và báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh trong ngày 5-2.

Như đã thông tin, trước đó, giáo viên của Trường Tiểu học 1 Khánh Bình Tây Bắc (xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau) phát hiện nữ sinh lớp 5 tên T.T.N. (12 tuổi) đến lớp trong tình trạng có nhiều vết thương trên người nên thông báo cho bà Tr.T.S. (ngoại của bé).

Sau đó, bà S. đã trình báo vụ việc đến Công an xã Đá Bạc. Qua xác minh, công an xác định do cha mẹ đi làm ăn xa nên N. và Tr.T.V. (12 tuổi – chị em bạn dì với nữ sinh lớp 5) được bà ngoại nuôi và cho đi học.

Trong quá trình sinh sống, N. nhiều lần quậy phá làm ảnh hưởng đến việc học của V. Ngày 12-1, thấy V. chơi điện thoại trong phòng ngủ nên N. rủ chị đi chơi cùng. V. không đồng ý nên N. dùng tay nắm áo của chị giật qua lại nhiều lần.

Trong lúc tức giận, V. đã nhiều lần dùng dao cắt giấy rạch lên cơ thể của N. Qua làm việc, V. đã thừa nhận hành vi gây thương tích cho N.

Kiểm tra tại phòng ngủ của V. và N., ngành chức năng phát hiện một số vật dụng dính vết màu đỏ (nghi là máu).