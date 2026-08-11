Chủ tịch tỉnh Phú Thọ chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ người đàn ông đánh đập cháu bé ở chùa Bầu

Ngày 11/8, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản yêu cầu Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với UBND phường Vĩnh Phúc và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ thông tin mạng xã hội phản ánh vụ việc xảy ra tại chùa Bầu (Phật Quang Tự), phường Vĩnh Phúc.

Hình ảnh người đàn ông mặc áo nâu, đầu trọc đánh cháu bé.

Theo văn bản, qua rà soát, tỉnh Phú Thọ nhận được thông tin trên mạng xã hội với nội dung phản ánh “Một người mặc áo nâu, đầu trọc, đánh trẻ em đúng roi như thời trung cổ”, kèm đường dẫn đến bài đăng trên Facebook. Trước sự việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu các cơ quan làm rõ vụ việc và báo cáo UBND tỉnh trong ngày 11/8.

Trước đó báo Tiền Phong đưa tin, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 40 giây ghi cảnh một người đàn ông mặc quần áo nâu liên tục dùng roi đánh một cháu nhỏ. Trong clip, cháu bé khóc, van xin nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục có hành vi bạo lực.

Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây phẫn nộ trong dư luận. Nhiều người đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh danh tính người có hành vi đánh trẻ, làm rõ hoàn cảnh xảy ra vụ việc và xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Phúc cho biết, địa phương đã tiếp nhận thông tin và đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc. Quan điểm của địa phương là nếu có hành vi vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, Thượng tọa Thích Thanh Lâm, trụ trì chùa Bầu, xác nhận vụ việc xảy ra tại chùa. Theo vị trụ trì, người đàn ông xuất hiện trong clip là một Phật tử mới đến chùa để "tập sự" khoảng 3 tháng. Nhà chùa đã làm việc với cơ quan công an và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.

Được biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ người đàn ông này từ sáng 10/8 và đang tiến hành giám định thương tích đối với cháu bé.