Chủ tịch Hà Nội: Mọi người dân đều bình đẳng về quyền lợi tiêm vắc xin

Ngày 21/7, trao đổi với báo chí, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, để sẵn sàng tiếp nhận vắc xin từ Bộ Y tế và triển khai tiêm chủng cho nhân dân Thủ đô trong năm 2021, thành phố đã chủ động xây dựng phương án, kịch bản nhằm triển khai sớm nhất, nhanh nhất và an toàn nhất ngay khi được phân bổ.

Theo ông Chu Ngọc Anh, Hà Nội có đủ năng lực thực hiện chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn trong thời gian ngắn và sẽ đẩy mạnh công tác chuẩn bị để sớm nâng cao hơn nữa trong những ngày tới.

Trước mắt, mục tiêu của thành phố phải xây dựng phương án sẵn sàng triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 bảo đảm năng lực tiêm 200.000 mũi tiêm/ngày.

Theo quy định của Bộ Y tế, để tiêm được 200.000 mũi tiêm/ngày, thành phố cần ít nhất 1.000 dây chuyền tiêm. Để dự phòng trong trường hợp có dây chuyền tiêm chủng không hoạt động được vì các lý do khác nhau, Hà Nội cần chuẩn bị 1.200 dây chuyền tiêm. Hiện tại, thành phố sẵn có và bố trí thêm trước mắt được 704 dây chuyền tiêm; nên cần bổ sung thêm 496 dây chuyền tiêm mới.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngành Y tế Hà Nội khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, vật tư y tế, con người để thiết lập đủ số dây chuyền tiêm còn lại. 1.200 dây chuyền phải thật đồng bộ, đạt các tiêu chuẩn, tiêu chí theo hướng dẫn của Bộ Y tế; xây dựng kịch bản tổ chức tiêm một cách chi tiết, khoa học, bài bản gắn với cơ chế vận hành đồng bộ, thống nhất, thông suốt; triển khai tập huấn, huấn luyện và diễn tập các phương án tiêm chủng.

Phương án chuẩn bị của thành phố tối đa là 200.000 mũi tiêm/ngày, quá trình thực hiện ngành Y tế phải phấn đấu đạt mức cao về số lượng, nhưng không chạy theo số lượng mà phải tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu chất lượng và quy trình do Bộ Y tế hướng dẫn.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Hà Nội có nhiệm vụ chủ trì phối hợp rà soát ngay điều kiện tiếp nhận, bảo quản vắc xin phòng COVID-19 với số lượng lớn (từ 1 triệu liều trở lên).

"Hiện tại, khả năng tiếp nhận tối đa của thành phố trong cùng một thời điểm khoảng 1,3 triệu liều vắc xin theo quy cách đóng gói của vắc xin Astra Zeneca. Do đó Sở phải tính toán năng lực tiếp nhận tương ứng với các chủng loại vắc xin khác nhau; bao gồm cả những vắc xin đòi hỏi điều kiện bảo quản phức tạp như Pfizer (bảo quản nhiệt độ -74 độ C); lên phương án vận chuyển, phân phối vắc xin cho các điểm tiêm bảo đảm an toàn, chất lượng, kịp thời", ông Chu Ngọc Anh nêu.

Chủ tịch UBND thành phố cũng cho biết, thành phố sẽ huy động 100 tổ cấp cứu cơ động để thực hiện nhiệm vụ tiêm vắc xin phòng Covid-19. Sở Y tế cần có kịch bản điều phối bảo đảm sự cơ động, phù hợp với các điểm tiêm chủng theo từng khu vực sẵn sàng đáp ứng trong bất kỳ tình huống sự cố tiêm chủng nào.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đề nghị hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở vào cuộc đồng bộ, phối hợp chặt chẽ cùng ngành Y tế triển khai kế hoạch đề ra.

"Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể các cấp thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, công khai minh bạch mọi thông tin về chiến dịch tiêm vắc xin cho người dân; nêu rõ quan điểm mọi người dân đều bình đẳng về quyền lợi tiêm vắc xin; thông tin cụ thể các tác dụng phụ của vắc xin và phản ứng không mong muốn; vận động mọi người dân đủ điều kiện về sức khỏe và độ tuổi đi tiêm vắc xin khi thành phố được phân bổ đủ lượng vắc xin.

Trong trường hợp lượng vắc xin phân phối có hạn, thành phố sẽ tiến hành tiêm chủng theo thứ tự ưu tiên đã được T.Ư hướng dẫn", ông Chu Ngọc Anh nói thêm.

Nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất trật tự, không bảo đảm an toàn phòng dịch tại các điểm tiêm chủng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND các cấp phải phối hợp với lực lượng y tế xây dựng kế hoạch, kịch bản để phân bố lượng người đến tiêm vắc xin theo khung giờ, theo ngày một cách phù hợp; đồng thời duy trì trật tự, an ninh trong quá trình tổ chức tiêm phòng ở từng điểm tiêm và trên toàn thành phố. Công an thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND các cấp thực hiện nhiệm vụ này.

Người dân khi đi tiêm phòng cần tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tự giác thực hiện thông điệp “5K”; thực hiện văn hóa xếp hàng, thể hiện nét đẹp văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Cán bộ y tế khi thực hiện nhiệm vụ tiêm chủng phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc an toàn phòng dịch, quy tắc chuyên môn nghiệp vụ; thực hiện nghiêm công tác khám sàng lọc, hướng dẫn người dân khai báo y tế, khai báo đúng tình trạng sức khoẻ, bệnh lý để bảo đảm an toàn khi tiêm vắc xin. Cán bộ y tế phải nắm chắc cách xử lý tình huống; ứng phó nhanh và chính xác khi xảy ra sự cố tiêm chủng. Mọi quy trình tiêm chủng phải đặt sức khoẻ, an toàn tính mạng của người dân lên trên hết.