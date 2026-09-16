Sáng sớm 16/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong ở ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ.

Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả vụ hoả hoạn.

Tại đây, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy.

Đồng thời, các đơn vị cần tập trung điều tra, xác định danh tính cụ thể các nạn nhân và làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng có mặt tại hiện trường vụ cháy.

Vụ cháy xảy ra lúc 2h06 cùng ngày tại nhà số 2B, ngõ 2B Văn Cao. Theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường, khoảng 1h50, sau khi phát hiện hoả hoạn, người dân báo động, đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu nhưng không thể khống chế đám cháy.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường. Trong đó có 6 xe chuyên dụng cùng gần 40 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an phường Tây Hồ và người dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Vụ cháy nhà làm 5 người tử vong lúc rạng sáng.

Khu vực cháy là ngôi nhà 4 tầng, diện tích khoảng 60m²/tầng. Thời điểm tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn người mắc kẹt bên trong đám cháy .

Chỉ huy chữa cháy chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà dân liền kề.

Lực lượng chức năng đang phong toả và dọn dẹp hiện trường. (Ảnh: Hoàng Hà)

Đến khoảng 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế, không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 2h45, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.