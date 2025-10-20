Hai ngày qua, một tài khoản Facebook có tên là "D.H.L" đã chia sẻ bài viết "Sau kết luận giám đốc không vụ lợi, Cần Thơ khẩn trương kiện toàn nhân sự bệnh viện" đăng trên Báo Người Lao Động điện tử ngày 18-10.

Facebook D.H.L. trước và sau khi xóa dòng chữ "Ai cung cấp thông tin cho báo viết. Phòng VT TB có liên quan Cty Việt Á?"

Đây là thông tin do ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi họp báo, đài quý III/2025 do UBND thành phố tổ chức vào ngày 16-10.

Thế nhưng, đăng kèm bài viết trên, Facebook có tên là "D.H.L" chất vấn rằng: "Thay Trưởng Phòng Vật tư luôn à?? Vụ gì vậy Báo Người Lao Động. Trưởng phòng Vật tư- Kế hoạch là phòng gì? Muốn gì gặp trực tiếp Tôi kể cho nghe... Ai cung cấp thông tin cho báo viết. Phòng VT TB có liên quan Cty Việt Á? ngủ gật à?".

Phía dưới bài đăng của Facebook có tên là "D.H.L", nhiều người vào bình luận, như: "Bệnh viện treo đầy câu khẩu hiệu… mà đừng vội tin", "Cần Thơ thì thôi nhiều việc cần phải làm", "Cần Thơ chỉ cần với thơ", "Cần Thơ biết bao giờ khá lên được"...

Sau một ngày chia sẻ lên Facebook, trên Facebook "D.H.L" đã xóa bớt câu: "Ai cung cấp thông tin cho báo viết. Phòng VT TB có liên quan Cty Việt Á?".

Trưa 20-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ xác nhận người đăng thông tin trên một nữ trưởng phòng của bệnh viện. Vụ việc đã được bệnh viện báo cáo lên lãnh đạo Sở Y tế TP Cần Thơ để có hướng xử lý.

Cùng ngày, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, cho biết đã nghe thông tin và đã chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế xác minh, xử lý nghiêm việc phát ngôn của nữ cán bộ này trên mạng xã hội.