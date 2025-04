Chu Thanh Huyền xuất hiện với nhan khác lạ nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ, 5 giây hé lộ thái độ của Quang Hải

Chu Thanh Huyền – vợ của cầu thủ Quang Hải – không chỉ được biết đến với nhan sắc ngọt ngào, gu thời trang hiện đại mà còn gây chú ý khi công khai những lần can thiệp thẩm mỹ. Chu Thanh Huyền từng trải qua phẫu thuật nâng mũi với hy vọng có được dáng mũi thanh thoát, hài hòa hơn với khuôn mặt. Tuy nhiên, sau một thời gian, cô cảm thấy kết quả không như mong đợi và đã quyết định tiêm tan filler để trở lại dáng mũi tự nhiên. Trên trang cá nhân, cô không ngần ngại chia sẻ trải nghiệm này và khuyên mọi người nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định can thiệp thẩm mỹ. Ngoài mũi, cô nàng còn can thiệp cả môi, má...

Mới đây, hình ảnh mới của nàng WAG sinh năm 2000 với gương mặt tròn hơn, có phần khác lạ khiến dân tình chú ý. Nhiều người đoán rằng vợ Quang Hải tiếp tục can thiệp thẩm mỹ đẫn đến gương mặt thay đổi hẳn như vậy.

Hình ảnh khác lạ của vợ Quang Hải

Video cô nàng đi chụp ảnh áo dài mới đây

Hành trình làm đẹp của Chu Thanh Huyền nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người khen ngợi nhan sắc hiện tại của cô là sự kết hợp giữa đường nét tự nhiên và tinh chỉnh hợp lý, giúp cô trở nên cuốn hút và nổi bật hơn. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng cô nên giữ lại nét đẹp nguyên bản và hạn chế can thiệp thêm.

Một khoảnh khắc khiến dân tình quan tâm nữa là ngày sinh nhật của Quang Hải, chính mẹ của chàng cầu thủ đã quay lại video cảnh vợ chồng con trai tương tác thân thiết. Quang Hải và vợ thoải mái cùng làm trò đùa để chơi với con trai Lido. Đây cũng là lần hiếm hoi vợ chồng Quang Hải cùng công khai lộ diện sau khi nàng WAG vướng vào ồn ào quảng cáo sữa cho trẻ em.

Cảnh thân thiết của Quang Hải và vợ được bà Cúc - mẹ Quang Hải quay lại

Thời gian gần đây, Chu Thanh Huyền – vợ của cầu thủ Quang Hải – liên tục vướng phải những ồn ào liên quan đến đời tư và quá khứ, khiến cô trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng. Giữa lúc dư luận dậy sóng, Quang Hải đã có những hành động đầy tình cảm để bảo vệ vợ mình. Vào ngày 28/3, anh bất ngờ đăng ảnh kỷ niệm một năm ngày cưới cùng lời nhắn “Anh yêu em” ngọt ngào trên trang cá nhân, như một lời khẳng định công khai sự ủng hộ tuyệt đối dành cho vợ.

Dù trước đó anh chọn cách im lặng trước mọi lời đàm tiếu, nhưng theo người thân, Quang Hải luôn ở cạnh động viên, giúp vợ vượt qua áp lực tâm lý. Không chỉ trên mạng xã hội, trong đời sống thực, Quang Hải và Thanh Huyền vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau. Gần đây, cô nàng còn đưa con trai đến sân cổ vũ anh thi đấu trên sân Hàng Đẫy, chứng minh rằng tổ ấm của cả hai vẫn luôn bền vững bất chấp thị phi. Hành động bảo vệ vợ một cách âm thầm nhưng rõ ràng của Quang Hải đã ghi điểm mạnh trong mắt người hâm mộ, thể hiện sự trưởng thành và trách nhiệm của anh trong vai trò người chồng, người cha.