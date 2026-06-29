Việc các KOL, người nổi tiếng chia sẻ trải nghiệm khi đi ăn, đi chơi đã trở thành một phần quen thuộc trên mạng xã hội. Một lời khen có thể giúp quán đông khách hơn, nhưng ngược lại, chỉ một video chê cũng đủ khiến hàng quán trở thành tâm điểm bàn tán. Chính vì vậy, mỗi nhận xét của những người có sức ảnh hưởng thường nhận được nhiều sự chú ý hơn một bài review thông thường.

Cũng chính vì lý do này, một đoạn clip mới đây của Chu Thanh Huyền về một quán cà phê ở ngoại thành Hà Nội bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi, thu hút nhiều luồng ý kiến trái chiều.

60.000 đồng mà nhiều đá ít nước thì ai cũng có quyền lên tiếng

Trong đoạn clip được đăng tải, Chu Thanh Huyền cho biết cô ghé một quán cà phê khi về nhà chồng ở Đông Anh cũ (nay thuộc xã Phúc Thịnh, Hà Nội). Dù đánh giá đồ uống có hương vị ngon, cô vẫn bày tỏ sự không hài lòng vì cho rằng lượng nước quá ít so với mức giá.

“Thật đấy. Dạo này tổ ăn không độ Chu Thanh Huyền hay sao? Đến quán nào chê quán đấy. Thật sự cái cốc mọi người nhìn nó như cái lòng nó bé tí à. Đá thì rất là nhiều, nước không được mấy nhưng mà công tâm để nói là nước ngon nhá. Chị của chị có ngon không? Như của em thì là ngon. Nước thì em đánh giá là ngon” - vợ Quang Hải nói.

Sau đó Chu Thanh Huyền tiếp tục cầm chiếc cốc để chỉ phần đáy khá dày và nói: "Riêng cái đáy cốc đã lên tới đây rồi. Cái lòng cốc bên trong thì được bao nhiêu đâu. Đá thì rõ lắm mà 60.000 đồng. Gọi tổng mấy cốc hơn 200.000, gần 300.000 đồng. Không ok nhá! Như này là không ok anh em ạ".

Chu Thanh Huyền trong clip chia sẻ trải nghiệm ở quán cà phê

Sau khi đoạn clip được đăng tải, Chu Thanh Huyền nhanh chóng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhìn từ góc độ của khách hàng, không ít người đồng tình với nhận xét của nàng WAG.

Họ cho rằng bỏ tiền ra sử dụng dịch vụ đồng nghĩa với việc người mua có quyền đánh giá xem trải nghiệm đó có xứng đáng hay không. Trong đoạn clip, Chu Thanh Huyền cũng không phủ nhận chất lượng đồ uống, thậm chí nhiều lần nhấn mạnh rằng nước ngon. Điều khiến cô không hài lòng là cảm giác số lượng đồ uống quá ít so với mức giá 60.000 đồng.

Theo nhiều cư dân mạng, đây là cảm nhận rất phổ biến của người tiêu dùng hiện nay. Không ít quán cà phê đầu tư mạnh vào không gian, cách bày trí hay bao bì, nhưng dung tích đồ uống lại khá khiêm tốn. Vì vậy, việc khách hàng cảm thấy "chưa đáng tiền" là điều hoàn toàn bình thường.

- Ơ! Bạn ý nói đúng mà. Đừng nói mặt bằng hay nọ kia, khi kinh doanh phải tính toán sao cho phù hợp chứ. Tiền chứ có phải lá mít đâu mà sao thấy nhiều bạn comment kiểu nọ kia thế?

- Giờ nhiều quán nước cứ bị sao ý, không phải hiệu gì chỉ nguyên liệu bình thường cũng 50k một cốc bé tẹo, trà không cũng 30.000 - 40.000 đồng.

- Người ta chia sẻ cảm nhận của người ta, tiền chứ lá mít đâu mà không được chê!

- 60.000 đồng thì phải đầu tư cái cốc nước cho xứng đáng với giá chứ, mặt bằng đắt không nói, người ta có nói là đắt hay rẻ đâu, nhìn cái cốc kia được bao nhiêu nước đâu, tí nước tí đá, thêm lát cam mà lấy tận 60.000 đồng à?

Theo nhóm ý kiến này, review vốn là chia sẻ trải nghiệm cá nhân. Khen hay chê đều là quyền của người sử dụng dịch vụ, miễn là phản ánh đúng những gì mình cảm nhận và không đưa thông tin sai sự thật.

Tiền nước bao gồm rất nhiều chi phí, cân nhắc trước khi lên clip chê nếu là người nổi tiếng trên mạng?

Ở chiều ngược lại, nhiều người cho rằng điều khiến đoạn clip gây tranh cãi không nằm ở nội dung nhận xét, mà ở sức ảnh hưởng của người đưa ra nhận xét.

Nếu một khách hàng bình thường đăng bài chê quán, phạm vi lan truyền có thể chỉ dừng ở bạn bè hoặc một nhóm nhỏ. Tuy nhiên, với một người sở hữu hàng triệu lượt theo dõi như Chu Thanh Huyền, chỉ một video ngắn cũng có thể khiến hàng quán trở thành tâm điểm bàn luận, thậm chí tác động đến việc kinh doanh của quán.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng cho rằng việc đánh giá một ly đồ uống không nên chỉ dựa trên lượng nước hay giá nguyên liệu. Đằng sau mức giá 60.000 đồng là rất nhiều chi phí mà một quán cà phê phải gánh. Từ tiền thuê mặt bằng, đặc biệt với những vị trí đẹp; chi phí đầu tư thiết kế, nội thất, máy móc pha chế; tiền điện, điều hòa, nhân sự, nguyên vật liệu, khấu hao thiết bị cho đến các khoản vận hành hằng tháng... đều được tính vào giá bán. Nói cách khác, khách hàng không chỉ trả tiền cho một ly nước mà còn trả cho không gian, dịch vụ và trải nghiệm mà quán mang lại.

Chính vì vậy, nếu chỉ nhìn vào việc "đá nhiều, nước ít" để kết luận mức giá là chưa hợp lý thì sẽ bỏ qua những yếu tố cấu thành giá trị của một mô hình kinh doanh. Theo họ, đây cũng là lý do những quán có quy mô, vị trí và mức đầu tư khác nhau sẽ có mức giá khác nhau, dù cùng bán một loại đồ uống.

Cận cảnh cốc nước

Một số bình luận từ dân tình:

- Người nổi tiếng không nên thế này vì làm ảnh hưởng sâu sắc đến quán quá. Có thể âm thầm không đến khi mình cảm thấy không hợp lý mà.

- Ủa khi vào quán có menu có giá công khai mà. Thấy đắt thì đi ra khỏi uống. Khu mình ở Hưng Yên nếu vào quán cafe uống cũng 50 - 60.000 đồng đó ạ.

- Đồng ý ngon thì khen không ngon thì chê nhưng mình phải biết mình là ai làm như thế ảnh hưởng đến quán rất nhiều.

- Cùng một loại đồ uống, cái quán đầu tư 2 tỷ chẳng hạn không được bán đắt hơn 1 quán đầu tư 200 triệu à? Bán 1 cốc nước nó có phải chỉ tính theo giá nguyên liệu để làm ra một cốc nước đấy đâu mà gồm nhiều chi phí khác nữa chứ.

- Mọi người bảo quán ở Đông Anh mà bán cốc nước 60.000 đồng thì có biết mặt bằng ở khu trung tâm như vậy diện tích 700 - 800m2 mặt đường giá thuê là bao nhiêu tiền không? Chỗ đó thuê 50 - 60 triệu chưa chắc đã được. Quán họ đầu tư vài tỷ ra mà bán nước là nhặt tiền lẻ. Chưa kể chi phí nhân viên điện nước bỏ rẻ vận hành 1 quán như vậy 1 tháng hết 120 - 150 triệu chi phí. Quán mình có 100m2 cho 2 sàn, điều hòa chỉ mở giờ có khách đã 36 triệu tiền điện/tháng rồi các bác ơi! Còn ở đây họ mở cả ngày.

Vậy các bạn thử tính 1 ngày bán bao nhiêu ly nước để lãi ra 3 - 4 triệu chi trả các chi phí còn tiền đầu tư nữa chứ. Mỗi quán mở ra họ đều có tệp khách của mình rồi. Vào quán điều hòa mát không gian rộng trẻ em có khu vui chơi thì 60k nó không đơn giản chỉ là tiền cốc nước mà còn phải là dịch vụ nữa. Hoan hỉ nha.

Đây không phải là lần đầu tiên Chu Thanh Huyền nhận ý kiến trái chiều khi chia sẻ trải nghiệm ăn uống không như ý. Ngay trước clip chê quán cà phê, nàng WAG cũng đăng clip chê một quán đồ Thái ở trung tâm Hà Nội.

Hiện tại Chu Thanh Huyền chưa có phản hồi trước những ý kiến trái chiều này. Trong khi đó quán cà phê xuất hiện trong clip của cô cũng chưa lên tiếng, vẫn cập nhật các bài đăng liên quan đến kinh doanh như bình thường.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về câu chuyện này?