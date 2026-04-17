Mới đây, một đoạn video trích xuất từ camera đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc vừa hài hước vừa khó tin tại một quán ăn vỉa hè. Theo đó, trong lúc có việc đột xuất, chủ quán đã nhờ hai nữ sinh đại học đang đứng mua hàng trông giúp quán một lúc. Tưởng chỉ là đứng giữ đồ hoặc hỗ trợ nhẹ nhàng, nhưng mọi thứ diễn ra theo hướng không ai ngờ được.

Đi mua lạp xưởng, 2 nữ sinh bỗng trở thành nhân viên bán thời gian bắt đắc dĩ

Theo đó, sau khi nhận được chiếc lạp xưởng của mình, hai nữ sinh vui vẻ đứng trông quán hộ chủ quán. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi chủ quán rời đi, quán bắt đầu đông khách. Không hề lúng túng hay ngại ngần, hai nữ sinh nhanh chóng “nhập vai” người bán khi thay nhau trực tiếp đứng nướng, nhận order, trả tiền, thậm chí linh hoạt phối hợp để phục vụ khách liên tục. Mọi thao tác diễn ra trơn tru đến mức nếu không biết trước, nhiều người còn tưởng hai nữ sinh là nhân viên của quán.

Điều khiến dân mạng thích thú hơn cả là sự chủ động của hai bạn. Khi đồ gần hết, hai nữ sinh còn biết lấy thêm nguyên liệu như lạp xưởng mới để tiếp tục nướng, đảm bảo không bị gián đoạn phục vụ. Không chỉ bán được hàng, mà còn giữ được nhịp hoạt động của quán trong suốt thời gian chủ vắng mặt.

Đến khi quay lại, chủ quán “bất ngờ toàn tập” khi thấy lượng hàng đã bán gần hết. Một tình huống tưởng chỉ là giúp đỡ tạm thời lại trở thành màn “thực tập bán hàng” bất đắc dĩ nhưng cực kỳ hiệu quả.

"Khách qua mua hàng nhờ trông quán hộ cho một lúc để đi công việc, khi về thấy 2 đứa nó bán hết sạch hàng luôn", caption hài hước được chia sẻ kèm video từ camera.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng để lại hàng loạt ý kiến hài hước:

- Ủa sao 2 ẻm bán thuần thục dị trời, phối hợp nhịp nhàng, xong rồi còn biết lấy lạp xưởng mới để lên nướng tiếp nữa.

- Anh chủ đi một xíu mà một xíu của anh chủ là 1 tiếng 10 phút, mà 2 bạn kia bán đắt khách thật, hơn 1 tiếng bán bằng anh chủ bán cả buổi.

- Nghề chọn người rồi, mua đồ xong tiện thể xin việc luôn, mà chưa kịp xin đã được nhận rồi.

- Hai bạn này mà đứng bán lâu chắc chủ quán phải lo giữ khách, giữ luôn cả nhân viên.

- Chủ quán về chắc vừa mừng vừa hoang mang: mừng vì bán đắt, hoang mang vì… mình có còn cần thiết không, ai đi ngang chắc tưởng quán đổi chủ luôn rồi.

Vậy mới thấy, có những kỹ năng không phải học trước, mà là được hoàn cảnh “kích hoạt” đúng lúc. Hai nữ sinh chỉ định đứng mua hàng cho xong, ai ngờ một hồi lại thành “nhân viên part-time bất đắc dĩ”, thậm chí còn làm việc trơn tru đến mức chủ quán quay về cũng phải ngỡ ngàng.

Nhiều người đùa rằng đây chính là ví dụ điển hình của việc “kỹ năng tiềm ẩn chỉ xuất hiện khi buộc phải dùng”. Bình thường có thể chưa từng đứng bán hàng, nhưng khi vào guồng rồi thì từ nhận khách, nướng đồ, trả tiền đến bổ sung nguyên liệu đều đâu ra đấy. Không cần được chỉ dẫn hay làm quen, mọi thứ vận hành mượt mà như đã làm quen từ trước.

Biết đâu sau này, nếu không theo đúng ngành học, thì hai bạn vẫn còn một “phương án dự phòng” khá ổn là mở quán ăn và có thể vào việc ngay, không cần thử việc. Với phong độ bán hàng “hơn cả chủ quán” như thế này, có khi khách quen còn… nhớ mặt hai bạn hơn cả chủ.