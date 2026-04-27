Bộ Tư pháp đang thẩm định hồ sơ dự thảo nghị định thay thế Nghị định 115/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 124/2021. Dự thảo do Bộ Y tế xây dựng.

Trong đó, Bộ Y tế đề xuất người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang, không cắt ngắn móng tay, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm chín, thức ăn ngay bị phạt 2 - 4 triệu đồng.