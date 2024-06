Chủ quán cà phê để du khách nước ngoài nhảy múa khi tàu đang về ga bị phạt

Ngày 18/6, thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông P.N.H. (chủ quán cà phê ở số 5 phố Trần Phú, phường Hàng Bông, Hà Nội).



Chủ quán bị xử phạt về hành vi vi phạm không có đăng ký kinh doanh, để khách có hành vi ảnh hưởng an toàn đường sắt… đơn vị đã tăng cường kiểm soát việc kinh doanh tại khu vực được gọi là phố cà phê "đường tàu".

Người nhanh chóng đẩy khách ra khỏi đường tàu chính là chủ quán cà phê

Sáng cùng ngày, người dân chia sẻ lên mạng xã hội đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người phụ nữ chạy ra gần đường ray tàu hỏa khi đoàn tàu đang về ga Hàng Cỏ. Trong video thể hiện khu vực xảy ra là dãy quán cà phê "đường tàu". Đúng thời điểm nguy hiểm một người đàn ông đã kịp thời kéo người phụ nữ ra khỏi khu vực đường ray.

UBND quận Hoàn Kiếm xác định, hành động nói trên rất nguy hiểm, ảnh hưởng an toàn tính mạng của người dân, ảnh hưởng việc đảm bảo an toàn giao thông đường sắt đã chỉ đạo chỉ đạo Công an quận, UBND phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Đồng Xuân, Hàng Mã xác minh thông tin. Đồng thời yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Qua kiểm tra xác minh, cơ quan công an phối hợp cùng UBND phường Hàng Bông đã xử phạt 7,5 triệu đồng đối với ông P.N.H. Người phụ nữ nước ngoài xác định là khách của quán ông H. Ông H. cũng là người kéo người phụ nữ này ra khỏi khu vực đường ray.

Liên quan đến sự việc, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu UBND các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Mã, Đồng Xuân nơi có đường sắt chạy qua tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh buôn bán vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Công an quận Hoàn Kiếm tăng cường ứng trực không để du khách vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh,... trong khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt. Không để người dân có những hành động nguy hiểm, ảnh hưởng đến các hoạt động vận tải của ngành đường sắt. Tổ chức lực lượng phối hợp với ngành đường sắt trực chốt, đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.

Cùng với đó, quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu các phường, cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Trọng tâm tuyên truyền các hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Đường sắt. Công an quận Hoàn Kiếm được giao nhiệm vụ chỉ đạo công an các phường tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông khu vực đường sắt trên địa bàn quận.

Tiếp tục lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực để xử lý các vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông khu vực hành lang an toàn đường sắt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.